強積金有喜訊？11月至今勁升4.4%！2023年有望錄正數

下一篇文章
通脹下跌會減息？一些專家對此說法有保留
由於憧憬美國加息已見頂，11月環球股市及債市都有好表現，強積金也有望出現喜訊。積金評級的數據顯示，11月份首20日，強積金的投資回報約4.41%，令2023年全年有望錄得正數。
近年表現一向跑輸整體MPF市場的中港股票基金，11月首20日亦錄得近4%回報，但2023年至今仍累跌逾9%，為表現最差的類別。以下列出各基金類別11月首20日的表現︰
|強積金基金類別
|11月（首20日）
|2023年至今
|美國股票
|+8.24%
|+18.17%
|環球股票
|+7.68%
|+13.87%
|歐洲股票
|+7.29%
|+11.42%
|亞洲股票
|+6.02%
|+0.87%
|預設投資策略
---核心累積基金
|+5.68%
|+9.54%
|中港股票
|+3.87%
|-9.05%
|預設投資策略
---65歲後基金
|+3.54%
|+3.50%
|債券基金
|+2.88%
|-0.47%
|保證基金
|+1.13%
|+1.01%
|貨幣市場基金
（強積金保守基金）
|+0.20%
|+2.91%
|整體強積金
|+4.41%
|+1.57%
|資料來源︰積金評級
整體MPF或免連續3年見紅
積金評級主席叢川普指出，在經歷了艱難的 10 月份，首 10 個月強積金錄得約 2.72% 的虧損，但預計 11 月份市場反彈將帶來約 4.41% 的投資收益，使強積金處於有利位置，避免可能出現的連續三年虧損。
11 月份股票市場表現強勁，但「美國股票基金」仍繼續跑贏強積金最大的資產類別「香港及中國股票基金」
而叢川普指出，成員應專注於長線投資及多元化投資，『預設投資策略』（DIS）基金是其中一個最佳工具，與傳統的混合資產基金相比，DIS 基金投資相對較多美國股票成份，且是低收費及現成多元化的基金選擇。
想知更多MPF攻略，即睇︰
MPF懶人基金其實唔懶 52隻基金大檢閱 為何1年相差逾3%？
MPF美股攻略 1年升20% 長期表現卻排尾三 哪些基金長線最佳？
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : MPF理財