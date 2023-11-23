強積金有喜訊？11月至今勁升4.4%！2023年有望錄正數

▲ 11月首20日，強積金的投資回報約4.41%，2023年全年有望錄得正數。

由於憧憬美國加息已見頂，11月環球股市及債市都有好表現，強積金也有望出現喜訊。積金評級的數據顯示，11月份首20日，強積金的投資回報約4.41%，令2023年全年有望錄得正數。

近年表現一向跑輸整體MPF市場的中港股票基金，11月首20日亦錄得近4%回報，但2023年至今仍累跌逾9%，為表現最差的類別。以下列出各基金類別11月首20日的表現︰

強積金基金類別 11月（首20日） 2023年至今 美國股票 +8.24% +18.17% 環球股票 +7.68% +13.87% 歐洲股票 +7.29% +11.42% 亞洲股票 +6.02% +0.87% 預設投資策略

---核心累積基金 +5.68% +9.54% 中港股票 +3.87% -9.05% 預設投資策略

---65歲後基金 +3.54% +3.50% 債券基金 +2.88% -0.47% 保證基金 +1.13% +1.01% 貨幣市場基金

（強積金保守基金） +0.20% +2.91% 整體強積金 +4.41% +1.57% 資料來源︰積金評級

整體MPF或免連續3年見紅

積金評級主席叢川普指出，在經歷了艱難的 10 月份，首 10 個月強積金錄得約 2.72% 的虧損，但預計 11 月份市場反彈將帶來約 4.41% 的投資收益，使強積金處於有利位置，避免可能出現的連續三年虧損。

11 月份股票市場表現強勁，但「美國股票基金」仍繼續跑贏強積金最大的資產類別「香港及中國股票基金」

而叢川普指出，成員應專注於長線投資及多元化投資，『預設投資策略』（​DIS）基金是其中一個最佳工具，與傳統的混合資產基金相比，DIS 基金投資相對較多美國股票成份，且是低收費及現成多元化的基金選擇。

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