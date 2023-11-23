Bill Gates：人類每周工作3天不是夢　「機器可以製造所有食物和東西」

▲ 微軟共同創辦人比爾蓋茨Bill Gates認為，人類每周工作3天不是夢，相信「機器可以製造所有食物和東西」。

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）是知名的人工智能（AI）大好友，認為AI不會奪走人類的工作職位，但會永遠改變工作的性質，當中既帶來風險，亦有好處。蓋茨近日於一個播客節目中表示，在AI分擔勞務下，人類每周只上班工作三日的願景，變得更有可能。

三天工作制不是夢

比爾蓋茨日前出席南非喜劇演員Trevor Noah主持的播客節目《What Now？》作訪談，當Noah問及AI對就業的威脅時，蓋茨表示，人類可能有朝一日不必如此努力工作。

蓋茨稱，人類社會最終會步入一個每周只需工作三天的階段，就有機會達到以上目標。他續指，未來可能存在一個「機器可以製造所有食物和東西」的世界，如此一來，人們便不必每周工作五天以上，方能糊口。

AI或永遠改變工作模式

雖然蓋茨看好AI會帶來一些積極變化，但他先前也承認AI如果被濫用會帶來風險。他在7月時發表了一篇3,000字的網誌文章，討論AI的潛在影響。

他在文章中表示，雖然不認為人工智能的影響會像工業革命那樣巨大，但肯定比得上個人電腦（PC）的引入。「文字處理應用程式並沒有取代辦公室工作，但它們永遠改變了辦公室工作，」「僱主和僱員必須適應，他們也做到了。」

摩通戴蒙：下一代每周返3.5天

比爾蓋茨並非唯一一名預測在科技進步下，每周工時將會大為縮減的商業巨頭。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）10月接受《彭博》訪問時表示，由於科技的發展，「你的孩子將活到100歲，而且不會患上癌病。他們可能每周只需要工作3.5天。」

戴蒙當時又稱，摩根大通已有數千名員工使用人工智能工具，雖然會因此削減一些崗位，但可能對員工的生活質量帶來明顯改善。不過，他也承認這項科技確實構成風險：「最大的衝擊是AI會被壞人拿來做壞事。」

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昔日工作狂比爾蓋茨

比爾蓋茨年輕時是一名工作狂，曾揚言睡眠也是懶惰表現。在創業早年，蓋茨對成果非常執著，使他成為一名專橫的老闆：「我不認同假期。我不認同周末。我也不認為與我共事的人應該（享有它們）。」蓋茲曾在一次大學畢業典禮上致辭稱，直到成為父親，他才意識到自己需要改變這種拼命三郎般的作風。

他在節目中對Trevor Noah坦言，從18歲到40歲，他的生活全部都與微軟有關；但現在他覺得「人生的目的不只是工作」。

近九成打工仔願為四天工作周犧牲

老闆緊張自己一盤生意，為了生存哪怕一日工作廿四小時，心境也可理解；但現代打工仔卻未必個個如此拼搏，會為工作犧牲生活，大多數人寧願按章工作。根據Bankrate在8月發表的一項調查顯示，大多數美國全職打工仔和求職人士都支持每周工作四天，而不是傳統的五天工作制。89%受訪者表示他們願意為僅僅工作四天做出犧牲。其中，超過一半（54%）的人願意在四天工作周内延長工作時間，超過三分之一（37%）的人願意換工作或換行業。

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