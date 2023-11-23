DWS：估明年6月減息　歐日搶美股風頭　房產迎入市良機

▲ DWS：估明年6月將減息 歐日搶美股風頭 房產迎入市良機

近日，DWS（德意志資產管理公司）發佈2024投資展望稱，雖然充滿不確定性，2024仍將是風險投資的良機。雖然全球經濟背負著地緣政治與通脹的風險，但DWS的全球首席咨詢官Björn Jesch仍表示：「我們看好穩健、多元化的的投資組合⋯⋯我們對更長期的事態持樂觀態度。」

估2024年6月首次減息 中國形勢明顯好轉

DWS全球研究主管Johannes Müller稱，預計美國與歐元區都不會進一步加息，且歐美的關鍵利率將在2024年6月首次下調。他認為先前的持續加息可能已經使貨幣政策得到了足夠限制，從而減緩通貨膨脹和經濟增長。

DWS預計，2024年歐美經濟增速將放緩，美國將從今年的2.3%增長放緩到0.8%。Müller表示：「明年，中國的形勢也會明顯好轉，但萎靡不振的房地產行業可能需要更長的時間來復蘇。」，並估2024年中國的經濟增長率將達到4.7%。

2024將迎來選舉大年，美國、印度、俄羅斯、台灣與韓國都將進行選舉。短期內可能會導致投資市場波動，但Müller表示，按照以往的經驗，這種波動只是短期，且局限在個別行業與企業。

歐日股市最有前景 全球企業利潤增長

歐洲股票聯席主管Marcus Poppe表示，2024年工業化國家企業利潤將增長8%，新興市場將增加11%，全球股市回報率可達6%。他表示不久前大摩發佈的亞太新興市場指數過於樂觀——該指數高達21%，而DWS的預測為13%。

DWS認為2024年歐日股市比美國更有前景。雖然明年短期內，美國股市的影響力與估值不會有太大變化：Poppe稱在未來貨幣政策明朗前，投資者依然會堅持選擇當下的贏家——但歐美股市的潛力不容忽視。Poppe認為，經濟軟著陸背景下，歐洲那些受到市場避險情緒影響、估值較低的二綫股票尤其值得關注。而受到日圓走弱、中國經濟疲軟的影響，無論是從估值還是盈利增長的角度來看，日本股票同樣大有所為。

估值觸底 歐洲房產迎來入市良機

「2024年是投資房地產股票的好時機」，歐洲房地產投資組合管理主管Jessica Hardman認為。經歷了18個月的連續下跌，市場風險已經基本反映在價格中。歐洲市場的住宅與物流物業市場尤其值得期待：供應量低、融資成本上升可能導致租賃物業的需求上升，租金回彈。

Hardman認為房地產債務領域（房地產投資融資）存在機遇，提醒投資者關注用於提高房地產可持續性的融資、住宅與物流物業的融資。

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