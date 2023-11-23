環聯：4成港人收入增加　看好明年家庭狀況　消費已走出疫情陰霾

▲ 環聯：4成港人收入增加並看好未來 消費者已走出疫情陰霾

近日，環聯（TransUnion）發佈2023年第四季度相關消費者脈搏調查（後稱「調查」），稱香港消費者已經走出疫情陰霾——約有4成港人家庭收入增加，並對未來的財政狀況持樂觀態度。

4成港人家庭收入增加 超半數Z世代加人工

▼ 點擊圖片放大

調查顯示，香港38%的家庭收入增加，遠高於去年同期的21%。大部分受訪者對未來持樂觀態度：43%的受訪者對來年的收入增長感到樂觀，較去年31%有大幅增加。

其中，Z世代以及X世代（生於1964-1980）的收入增長最為明顯。57%的Z世代受訪者表示過去3個月收入有所增加，人數比例按年增長19%；44%的X世代受訪者表示家庭收入增長，按年升30%。

▼ 點擊圖片放大

港人對收入的整體自信來自於工作、就業市場的變化。15%的受訪者開始新工作、13%的受訪者加人工。港府的公開數據顯示，8月至10月期間，香港失業率仍穩定在3%以下，而總就業人數與勞動人口均有減少，人才缺口的擴大使就業市場充滿機遇與挑戰。

不再削減非必要開支 超前消費上漲

▼ 點擊圖片放大

除了收入，調查亦顯示港人消費趨向積極。27%的受訪者在過去3個月增加非必要開支，較上個月增加4%，同時預留應急資金的港人較上季度減少2%。雖仍有四成消費者堅持減少非必要開支，對消費持審慎態度，但該比例較上季度不再上漲。

▼ 點擊圖片放大

港人超前消費的趨勢也更加明顯。超過四分之一的港人增加貸款，包括但不限於增加信用卡額度、申請私人貸款&新信用卡等，相較上一季度均有不同程度的上漲，其中又以x世代的貸款人數比例最高，將近3成。

積極消費的同時也帶來一些財務問題。約四分之一的受訪者表示預計無法全數清繳最少一份所持有的賬單或代款，較上季度上升9%。而受訪者清繳當前賬單時，選擇向親朋好友借錢（+14%）或使用失業救濟金（+9%）的比例較上一季度均有大幅上升，僅有36%的受訪者選擇動用自身儲蓄——受訪者手頭的預留儲蓄面對上升的消費熱情，似乎有些供不應求。

後疫情時代的數碼化消費

值得一提的是，調查中受訪者的消費行為有明顯數碼化趨勢。17%的受訪者選擇增加使用數碼服務，同時24%的受訪者在數碼服務上的未來家庭支出上升，較上季度升11%，是漲幅最大的支出類別。

疫情在側面助推了香港消費者的數碼化消費習慣。禁堂食、嚴控社交距離的規定使得不少港人選擇綫上消費數碼服務來完成點單、購物、辦事等日常活動。而隨著疫情對生活的影響漸漸褪去，數碼化的消費習慣、對綫上消費的接受度卻有所保留。

相關文章：

760萬才夠退休？港人預計儲蓄僅能用到78歲 低於平均壽命

港人自信滿滿？調查︰港投資者未來5年預計年回報11%

2024年打工仔平均加薪2.2% IT加幅跌至第九 12%僱主願4天／4.5天工作

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經