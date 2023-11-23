【內房危機】債券違約並非總是壞事　晨星︰吸納機會　債價總在違約前下跌

▲ 晨星認為，內房危機等事件引發的債券違約並非總是壞事，研究發現債價往往在違約前下跌，為市場悲觀情緒的預先反映，成為不少基金趁低吸納的機會。

固定收益投資者面臨的其中一個主要風險，是其持有的債券違約，不能如期獲付利息及本金。 在俄烏戰爭和中國內房危機影響下，2022年債券違約率有所上升。據摩根大通統計，2021年1月至2023年8月期間，亞洲高收益市場出現了集中、連鎖違約的情況，累計違約金額超過1,000億美元，導致2021年和2022年的年度違約率分別為13.2%和16.8%，遠高於2009年以來、每年違約率介乎1%至3.5%的歷史水平。

然而，違約債券並非總是壞事。評級機構晨星（Morningstar）發表的最新研究，利用晨星的證券擁有權工具，從碧桂園 （02007） 等近期大型違約事件如何影響晨星亞洲高收益債券類別基金的角度出發，分析了基金經理對違約的反應。研究發現，即使基金投資組合中存在違約債券，也不代表投資者必然蒙受損失，反而為基金經理提供了買入不良債權、搏取更高回收價的戰術投資機會。

債價在違約前下跌

晨星管理研究部高級分析師Arvind Subramanian表示，最近發生的亞洲債券違約事件，例如碧桂園等，突顯了基金經理在處理不良證券時面臨的挑戰。違約債券的價格通常會在實際違約事件發生之前下跌，因為市場參與者預期發行人將陷入財務困境。

當債券違約時，仍會繼續在市場上交易，但其市價往往較其面值大打折扣。這是受到其感知回收價值（perceived recovery value）的影響，該價值代表了投資者對債務所有者在債務重組或基礎抵押品清算等行動後，可能獲得多少賠償的假設。

▲ 碧桂園離岸債走勢圖，債價在債券違約前已下跌，是對該內房財政狀況悲觀的反映。（Morningstar）

晨星引用碧桂園於2023年10月離岸債違約事件作例子。數據顯示，該債券價格在違約前幾個月一直穩步向下。到了違約時，該債券的交易價格已經非常低迷。晨星的證券擁有權分析工具發現，很多基金主動減持了碧桂園債券，或是預期該公司流動性狀況惡化。 然而，某些基金卻選擇增持。碧桂園離岸債權重相對較高的基金，在隨後的違約中損失最大。

報告認為，在評估基金中債券違約的影響時，投資者應重點評估違約前價格下跌的債券持倉，而不僅僅是違約時的投資組合權重。

以斯里蘭卡為例

違約帶來戰術投資機會

不過，報告指出，基金投資組合中存在違約債券，並不一定代表投資者蒙受損失。在某些情況下，基金經理可能會有意在將違約計入價格後購買債券，以期價格最終回復至較高水平。如果時機得當，此類投資決策可能會帶來回報。

晨星引用2022年5月斯里蘭卡主權美元債券違約作例子。違約後，該國主權債券價格暴跌，但後來從違約後低點局部回復。儘管該國仍處於違約狀態，但由於斯里蘭卡努力進行債務重組，其債券價格目前反映出更樂觀的復甦前景，以及國際貨幣基金組織（IMF）的潛在財政支持。

▲ 斯里蘭卡主權美元債券走勢圖，可見債價觸底反彈，大膽低吸的基金回報豐厚。（Morningstar）

報告認為，這一系列事件為基金經理創造了一個有趣的投資機會。自2022年10月初斯里蘭卡主權美元債券價格接近最低點以來，部份亞洲高收益債券晨星類別的基金經理及時增持。只是在晨星整理的名單上，大多數基金錯過了斯里蘭卡債券的反彈，它們減持或過早退出倉位，未能利用該國經濟復甦的機會。

另一方面，一些新興市場債務基金在價格接近低點時，戰略性增持了斯里蘭卡債券，得以在隨後的債價反彈中獲得回報。

不良債權投資成功要「鬥長命」

Subramanian稱在某些情況，例如斯里蘭卡去年違約後債券價格先跌後升，可以為基金經理提供利用的戰術機會，但這講究謹慎的時機捕捉和專業知識。

最近亞洲固定收益市場違約激增，擴大了不良債權投資的機會。 因此，亞洲幾間資產管理公司一直擴大團隊，以圖駕馭該市場，例如太平洋投資管理公司（PIMCO）的投資團隊最近聘請不良債權專家，評估該領域的新興機會。

不良債權投資需要專門技能，有別於基金經理平時進行的傳統債券投資，也可能非常耗時，涉及參加債權人財團、以及與發行人進行談判等活動，需要大量分析和法律資源。

投資者面臨三大風險

投資者面對其基金持有違約債券，有潛在資產增值的機會。惟晨星指出，投資者也同時面對三大風險：

1. 流通量低

與傳統債券不同，違約債券往往會受到二級市場交易量減少的影響，這可能導致買賣價差過大，嚴重時甚至完全沒有買入價。由於其流動性不足，違約債券的價格可能極為敏感，易因交易波動，對於要準確估計包含這些債券的投資組合的公允價值，這種性質帶來了挑戰。

2. 交易成本暴增

違約債券債價波動，可能會增加持有此類債券的基金的交易成本。 例如，當基金的股東贖回時，由於買賣價差較大、必須出售相對缺乏流動性的違約證券而產生的市場影響成本及贖回相關的交易成本，可能會很高。

3. 債價或無力回天

債券違約時，通常都要進入很漫長而且不確定的債務解決過程，投資者要對此三思。 例如，恒大 （03333） 和佳兆業 （01638） 的債券違約已近兩年，其債務重組計畫仍存在不確定性。結果，兩間內房的債券價格持續低迷，反映出市場的悲觀情緒。

報告建議，在考慮投資固定收益基金時，明智的做法是監控基礎投資組合內的違約率，尤其是高收益和新興市場債務基金。但僅僅評估預設情況並不能提供完整情況，投資者宜評估基金經理是否經常在債券價格暴跌至不良水平期間保留債券。此類債券在投資組合中的集中度，可能會極大地影響基金績效和波動性。

由於與發行人相關的信用風險，債券違約是固定收益投資不可避免的一種風險；但投資者可以透過審慎評估發行人的信用，來減輕債券違約的機會。

撰文︰黃正軒

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