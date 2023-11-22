【HSBC】滙控面臨一大風險？華爾街日報︰涉及金額逾1000億元

▲ 滙控目前是交通銀行第二大股東。今年8月，匯控將其內部估值定為239億美元，比交行股價所暗示的水平高出約145億美元（約1131億港元）。

滙豐控股 （00005） 一向是收息一族的愛股，今年不但有望重拾以往每年派0.51美元股息的規律，近月其股價亦相對穩健，徘徊在60元左右，比整體港股的波幅較小。然而，《華爾街日報》今日一篇專題文章，卻揭示滙控有一大風險，就是其持有交通銀行 （03328） 的大量股票，有可能需要大幅減值，涉及的金額達到逾千億元規模。

《華爾街日報》的文章指出，滙豐仍持有交通銀行約19%的股份，這項投資可以追溯到2004年。但多年來，匯控對所持股份的估值與交通銀行股價所對應的較低價值之間出現了很大的差距。今年8月，匯控將其內部估值定為239億美元，比交行股價所暗示的水平高出約145億美元（約1131億港元）。

持交行股份19%

內部估值較目前高出逾1100億元

作為歐洲市值最大的銀行，滙豐曾表示，這部分持股對其在亞洲的發展宏圖具有重要的戰略意義。

報導引述研究機構Autonomous最近表示，對滙豐來說，交行的估值是一個「長期惡化的問題」，該行早前在一份報告中指︰「我們確實懷疑有一天滙豐將不得不冒險對所持交行資產進行減值處理。」

目前滙豐大部分利潤來自亞洲，近年滙豐一直縮減北美及歐洲的業務，把更多精力放在亞洲。滙豐在香港佔主導地位，在內地也有不小的業務規模，尤其是財富管理領域最雄心勃勃。

處置交行股份 要顧及中方想法

考慮到這一背景，滙控可能在處理交行股份的問題上受到限制。報導指，若要在中國擴張，滙豐得從中國政府處獲得一系列許可，而處置相關股份將有可能開罪政府部門，擾亂這些計劃。

東方資本（Orient Capital Research）的董事總經理Andrew Collier說，若出售在中國的資產，將暗示其對中國經濟的未來沒有信心、正把賭注押到西方身上，這在中國不會受歡迎。

Autonomous的Costello認為，如果滙豐對持有的交行進行減值，將損害盈利。Costello說，如果估值減記到符合交行實際股價的水平，那意味著滙豐的有形帳面價值將減少7%。

滙豐︰估值符合會計規則

滙豐回應《華爾街日報》表示，其對交行的估值符合會計規則，是基於對歷史盈利的詳細分析以及對現金流、通貨膨脹和利率的長期預測做出的。滙豐稱，管理層不能自行決定是否要計提減值。

滙豐財務總監Georges Elhedery在10月份的一次電話會議上對分析師說：「有一個嚴格的會計流程，我們只會按照流程行事。」

如果出現大額減值，料將給滙豐帶來重創並影響整體利潤。但預計不會影響到銀行投資者最關心的一些指標。

部分原因是，根據目前複雜的銀行業規則，由於持有這筆交行股份，滙豐需要從其核心一級資本內扣除160多億美元。

核心CET1需因此扣減160億美元

如果作出任何減值，這一扣除額都將相應減少。艾橋智在10月份告訴投資者，這意味著該行的核心一級資本比率將維持穩定。他說，該行的派息能力也將得以保持。

滙豐於2004年首次入股總部位於上海的交行，當時支付了17.5億美元。2012年，在交行籌集新資金時，滙豐又買入了這家中資銀行大約17億美元的股票，以維持持股比例。滙豐目前交行第二大股東，僅次於中國政府，並擁有兩個董事會席位。

截至今日下午約3時，滙控股價微跌0.25%，報59.8元。

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