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為何要整合強積金戶口？3大好處你要知道

博客 08:30 2023/11/24

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打工越久戶口越多 為何要整合強積金戶口?

強積金是一項退休保障計劃，僱主和僱員必須每月分別按僱員入息供款5%作強制性供款，即總額為入息的10%，此外，雙方亦可額外作出自願性供款。雖說每人都有強積金戶口，但隨著工作轉換，個人擁有的戶口數量亦會隨之而增加，因此不少打工仔會將強積金戶口整合。

強積金戶口整合好處繁多：

1. 簡化管理流程：很多人在工作生涯中可能會轉換多份工作，而不同公司提供的強積金計劃亦未必相同。如果沒有整合，每次轉換工作又會多一個強積金戶口，要管理的計劃便越來越多，一旦整合了強積金戶口，便可化繁為簡，只需管理一個強積金戶口，省卻管理多個戶口的精神和時間。

2. 節省管理開支：強積金戶口整合有助減少管理多個強積金戶口而產生的費用。各個強積金計劃或設不同的管理費和服務費，未有整合的話便需同時支付數個計劃的費用，小數怕長計，因此整合戶口可節省開支。

3. 投資一目了然：強積金戶口整合能助你更易掌握你的強積金投資情況。單一的強積金戶口，自然一目了然，讓你可輕鬆按需要隨時調整。

整合強積金戶口可謂百利而無一害，但在過程中可能會遇到一些困難，以下小貼士希望能助你整合更輕鬆。

  • 忘記供款戶口應如何處理?  

你可上網或致電強積金受託人公司查詢有關戶口詳情，日後於積金易 (eMPF) 通行後亦可透過網上和手機應用程式查詢及整合強積金供款戶口。

不知道自己有多少個強積金戶口怎麼辦?

你可以填妥積金局的「個人帳戶資料查詢表格」，連同身分證明文件副本交回積金局。積金局會告訴你你在哪些受託人公司有戶口。你之後可自行向個別受託人查詢自己的戶口資料。

  • 忘記了簽名是怎樣的要怎樣做?

整合強積金戶口時需要填寫申請表，但申請表上的簽名必須與以前交給受託人公司的簽名同一樣式。如果你忘記了以前的簽名是怎樣的，可向受託人公司查詢。如果你不想向多個受託人查詢的話，可於遞交申請表時提交作一份簽名核實聲明，或向受託人索取一份「簽名核實聲明表格」，然後簽署確認即可。

如果你對強積金整合仍有疑問，不妨向身邊的強積金中介人查詢，盡早完成整合，享受整合強積金戶口帶來的種種好處。

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撰文 : 葉麗麗 萬通保險營業部分行經理

欄名 : 保險DNA

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