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Black Friday攻略 | 熱門款大促銷　百元Coach／700元Airpods／Ralph Lauren折上6折

精明消費 20:30 2023/11/22

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Black Friday攻略 | 熱門款大促 百元Coach、Ralph Lauren折上6折

雙11沒買到的好東西，也許黑色星期五（Black Friday）你能拿下它。Black Friday的折扣看起來雖不如雙11誇張，但實打實計算下來，有些東西竟比雙11便宜不少。本文收集了一些值得購買的商鋪，想要慳錢的朋友，不要錯過。

與雙11不同的是，Black Friday不少折扣都是美國地區專享，需要登陸美國官網或將收貨地址設置成美國才可享受到相應折扣。當下美國海淘轉運香港的運費約為20元／磅，因此購買一些折扣較大，重量較小的品牌服飾、電子配件、美妝產品，依然是划算的選擇。

網購之前，記得先睇【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱

Macy’s 梅西百貨：Coach百港元／CK&拉夫勞倫4折　更有折上8折

  • Macy’s 梅西百貨：Coach百港元 CK&拉夫勞倫4折 更有8折折上折

美國連鎖百貨公司梅西百貨本次黑五表現亮眼過Amazon、Walmart。倩碧Clinique 6折、雅詩蘭黛Estee Lauder滿42美元換購價值214美元禮包、CK 4折、Coach 5折、Levis、Ralph Lauren等一衆品牌都有大額折扣，網站首頁亦設置10美元以下、25美元以下、50美元以下的折扣專區。

各個品牌同樣設立折扣專區，Coach專區5折起，不少手袋半價千元港幣出頭便可以買下，甚至有手袋低至幾百港元，此外品牌的手錶、配飾、香水等其他品類亦參加活動，選擇非常豐富；CK專區低至4折，不少熱門款式輸入優惠碼再享受8折的折上折。

Amazon&Walmart：2代Airpods 700港元

  • Walmart 2代Airpods700港元

Amazon和Walmart也是每年Black Friday的主戰場。但本次Black Friday，兩家折扣主要集中在生活百貨，有一定重量的家電、對於網購的香港讀者並不友好。雖然Amazon推出了滿49美元免費配送到港的服務，甚至滙豐信用卡簽賬滿100美元-15美元，但活動均為限量+限定產品，實際選擇並不多。iPad、PS5折後價甚至不如香港本地市價。

然而，Amazon和Walmart的電子產品配件比較划算。Walmart的Airpods 2代90美元（700港元）、Airpods Pro 2代170美元（1324港元），只有港市價的7折左右，且重量小，運費也不多。

Ralph Lauren美國官網：最低6折 全場滿125美元再折上6折

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Ralph Lauren在Black Friday給出了實打實的優惠：全場折扣，最低6折；如果使用APP購買，全場買滿125美元五無條件再有6折折上折。值得一提的是Ralph Lauren本次黑色星期五優惠範圍廣，不少熱門款都參與折扣，例如這幾年流行的麻花紋針織開衫叠加折扣300港元左右便可到手。

需要注意的是，Ralph Lauren本次活動也是美區限定，需要找集運海淘購買。

Coach美國奧萊：最低3折 可叠7.5折上折

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與Ralph Lauren一樣，Coach也在自己的美國奧萊（outlet）和美國官網給出優惠。奧萊最低3折，精選產品再額外叠加7.5折；官網則在11.17日開啓額外的7.5折。奧萊、官網上架的款式不同，買家可以對比挑選。不少手袋折後價只需幾百到一千出頭。

Madewell 全場6折 指定產品5折上折 教師/學生再享85折

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Madewell是美國知名休閑品牌，J.Crew的年輕副綫。Madewell的包、牛仔褲、西裝外套、金飾都是值得購買的口碑產品。Madewell本次黑色星期五網點和綫下門店同享6折折扣，精選商品可折上折5折，此外，學生或教師在Madewell下單可以再享85折折扣。其本身定價多在千元出頭，叠加折扣大概均價500元左右可以入手，且為全場折扣，可以挑選的商品非常之多，且貨源充足。

Under Armour&gymshark 3-4折 買滿指定件數再享折上折

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熱愛健身運動的朋友可以來看看Under Armour和gymshark，兩品牌都給出了最低3-4折的優惠。其中，Under Armourman全價商品7折，購買2件，享特賣商品額外6折優惠，滿HK$700即可享受額外9折扣。且在港可直接購買，比起海淘方便快捷不少。

註︰Black Friday活動期間，活動階段不同優惠亦有波動

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