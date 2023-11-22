英媒︰逾75%外資已離開中國股市　分析︰「需要更有力的經濟政策」

▲ 超過75%的外資已經離開中國股市 購買量有望低過滬港通首年數

今年前7個月流入中國股市的外國資金有四分之三以上已經離場，盡管中國政府努力恢覆人們對世界第二大經濟體的信心，全球投資者依然拋售了價值250多億美元的股票。最近幾個月的大幅拋售，使得境外投資者的凈購買量有望創下自2015年以來的年度總量新低——2015年是滬港通計劃實施的第一個完整年度。

外資暴跌77% 稱經濟政策力度不及預期

2023年1月，全球投資者以前所未有的速度買入中股——他們預計隨著中國擱置飽受爭議「清零（zero-Covid）」政策，中國經濟將出現反彈。

但最近幾個月，内房危機和經濟增長數據不理想的背景下，投資者的擔憂與日俱增，外資已經强力抛售頭寸。

根據英國《金融時報》基於香港股票通（Stock Connect）數據的計算，相較於8月初，政府承諾提供更多實質性經濟政策支持而觸及2350億人民幣的峰值，今年流入中國股市的外資凈額已暴跌77%，僅餘547億人民幣。

報導引述房地產研究和投資公司 JLL 大中華區首席經濟學家Bruce Pang表示，中國政府隨後承諾為陷入困境的私人房地產開發商提供更多支持，這打擊了市場情緒。

「他們今年每個季度都做出了類似的承諾」，Pang 說，「但最新的房價數據顯示，要使房地產行業實現可持續覆蘇，還需要更多的政策支持。」

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日韓印走高 中國股市在亞太缺乏吸引力

交易員和分析師表示，由於缺少有力的政策支持，全球機構投資會選擇暫緩買入，直到中國市場的經濟增長反彈到足以和該地區其他國家的市場競爭。

「問題在於日本、印度、韓國、台灣都在增長」，報導又引述一名香港投行交易主管稱，「（投資者）現在的想法是，我不需要進入中國市場，一旦我進入了，這會阻礙我的投資組合。」

今年以來，外資拋售中股已導致滬深300指數按美元計算下跌超過11%，而日本、韓國和印度的股票基準則上漲了8%-10%。

高盛估計，金融機構今年對印度和韓國市場青睞有加，分別凈流入123億美元和64億美元。全球對韓國股票的購買有望使韓國實現自 2019 年以來的首次外資凈流入。

2024中概股預期不一：大行分歧較大

雖然華爾街最大投行的股票策略師們都認為中國股市在2024年會有更好的表現，但對中國股市漲幅的預期卻大相徑庭。

高盛的分析師最近預測，由於中國企業盈利增加、估值上升，明年年底滬深300指數將比目前水平上漲約17%。

摩根士丹利的策略師預計，中國股市在未來12個月內將上漲7.5%，但他們警告說，如果政策制定者不採取更積極的措施支持經濟增長，「我們不能排除進一步減少對中國股市的配置和結構性投資轉移的可能性」。

香港交易主管說：「什麽才能說服管理10億美元基金的投資組合經理將其中的10%重新投回中國？答案是體面的長期增長上行數據——如果你無法實現這一點，投資者就不會去投資。」

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