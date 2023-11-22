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【勞力士】Google二手錶搜尋榜Rolex稱冠　Datejust最多二手錶上架

個人增值 13:51 2023/11/22

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勞力士Rolex於Google二手錶搜尋榜稱冠，總次數多百達翡麗Patek Philippe廿倍！

英國鐘錶經銷商Watch Pilot近日發表針對二手豪華手錶市場的熱門品牌的最新轉售調查報告，發現勞力士（Rolex）二手錶關鍵字的網絡搜尋次數高踞榜首，是同具盛名的百達翡麗（Patek Phillipe）逾廿倍之多。

英文二手錶界，常把網上商品貼以「Pre-owned」或「Used」標籤作推銷，成為搜尋關鍵字。Watch Pilot以下面四種搜尋關鍵字眼組合、以及它們合共加起來的總搜尋次數（Total no. of searches，代號TS）為基礎，利用Google Keyword Planner統計Google搜尋引擎上的二手錶相關搜尋記錄：

  • Pre-owned+「品牌名」+watch（代號：PW）
  • Pre-owned+「品牌名」（PB）
  • Used+「品牌名」+watch（UW）
  • Used+「品牌名」（UB）
  • PW + PB + UW + UB = TS
Google二手錶搜尋榜頭十大品牌
品牌Google總搜尋次數（TS）
勞力士（Rolex）798,900
歐米茄（Omega）117,640
卡地亞（Cartier）102,780
百年靈（Breitling）78,090
泰格豪雅（TAG Heuer）75,060
Chanel42,600
帝舵錶（Tudor）38,500
百達翡麗（Patek Philippe）37,170
Gucci28,020
宇舶錶（Hublot）26,310
資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月15日）

更多資料細項：

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勞力士蟬聯最具人氣二手錶品牌　PP、AP三甲不入

勞力士連續第三次成為該項調查的最熱門二手錶品牌。在2022年6月至2023年5月期間，Google上對勞力士二手錶的總搜尋次數（TS）為798,900次。歐米茄及卡地亞，則分別以117,640次及102,780次緊隨其後。

「瑞士三大名錶」另外兩員百達翡麗及愛彼（Audemars Piguet）三甲不入。百達翡麗以37,170次屈居第8名，坐落Chanel及帝舵錶（Tudor）之後、Gucci和宇舶錶（Hublot）之前；愛彼則以18,640次排第14位。

勞力士在每種關鍵字眼組合的搜尋次數均大幅拋離各品牌，除了在PB一項上出奇地以12,000次落後卡地亞的31,800次，屈居第二外，只有勞力士這個品牌，在其他三項關鍵字眼組合的搜尋次數均超過十萬次。

Watch Pilot表示，以上數據均於2023年6月15日收集，因此現在可能有所不同。

二手錶網商品數量亦由勞力士稱冠

Watch Pilot利用了三個熱門二手錶交易平台Watchbox、Chrono24和Watchfinder的貨架數據，了解每個品牌的商品數量及錶款型號數量，發現勞力士仍是排第一。

二手錶網商品數量榜頭十大品牌
品牌3個二手錶網上之手錶數量
勞力士（Rolex）62,215
歐米茄（Omega）22,209
卡地亞（Cartier）12,806
百年靈（Breitling）8,968
愛彼（Audemars Piguet ）7,590
百達翡麗（Patek Philippe）7,011
精工（Seiko）6,478
萬國錶（IWC）6,452
泰格豪雅（TAG Heuer）6,312
帝舵錶（Tudor）5,749
資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月13日）

 

二手錶網上架數量榜頭十大錶款
品牌 / 錶款最低價（英鎊）最高價（英鎊）3個二手錶網數量
Rolex / Datejust£3,510£41,97021,478
Omega / Seamaster£2,820£53,4108,263
Rolex / Submariner£7,480£83,9406,686
Rolex / Daytona£11,520£457,8306,049
Omega / Speedmaster£2,290£53,8005,813
Audemars Piguet / Royal Oak£21,370£579,9204,080
Rolex / Day-Date£13,350£135,4403,759
Cartier / Tank£2,980£166,3502,914
Omega / Constellation£2,590£18,3102,453
Cartier / Santos£2,670£40,0602,308
資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月14日）

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