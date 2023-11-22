【勞力士】Google二手錶搜尋榜Rolex稱冠　Datejust最多二手錶上架

▲ 勞力士Rolex於Google二手錶搜尋榜稱冠，總次數多百達翡麗Patek Philippe廿倍！

英國鐘錶經銷商Watch Pilot近日發表針對二手豪華手錶市場的熱門品牌的最新轉售調查報告，發現勞力士（Rolex）二手錶關鍵字的網絡搜尋次數高踞榜首，是同具盛名的百達翡麗（Patek Phillipe）逾廿倍之多。

英文二手錶界，常把網上商品貼以「Pre-owned」或「Used」標籤作推銷，成為搜尋關鍵字。Watch Pilot以下面四種搜尋關鍵字眼組合、以及它們合共加起來的總搜尋次數（Total no. of searches，代號TS）為基礎，利用Google Keyword Planner統計Google搜尋引擎上的二手錶相關搜尋記錄：

Pre-owned+「品牌名」+watch （代號：PW）

Pre-owned+「品牌名」 （PB）

Used+「品牌名」+watch （UW）

Used+「品牌名」 （UB）

PW + PB + UW + UB = TS

Google二手錶搜尋榜頭十大品牌 品牌 Google總搜尋次數（TS） 勞力士（Rolex） 798,900 歐米茄（Omega） 117,640 卡地亞（Cartier） 102,780 百年靈（Breitling） 78,090 泰格豪雅（TAG Heuer） 75,060 Chanel 42,600 帝舵錶（Tudor） 38,500 百達翡麗（Patek Philippe） 37,170 Gucci 28,020 宇舶錶（Hublot） 26,310 資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月15日）

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勞力士蟬聯最具人氣二手錶品牌 PP、AP三甲不入

勞力士連續第三次成為該項調查的最熱門二手錶品牌。在2022年6月至2023年5月期間，Google上對勞力士二手錶的總搜尋次數（TS）為798,900次。歐米茄及卡地亞，則分別以117,640次及102,780次緊隨其後。

「瑞士三大名錶」另外兩員百達翡麗及愛彼（Audemars Piguet）三甲不入。百達翡麗以37,170次屈居第8名，坐落Chanel及帝舵錶（Tudor）之後、Gucci和宇舶錶（Hublot）之前；愛彼則以18,640次排第14位。

勞力士在每種關鍵字眼組合的搜尋次數均大幅拋離各品牌，除了在PB一項上出奇地以12,000次落後卡地亞的31,800次，屈居第二外，只有勞力士這個品牌，在其他三項關鍵字眼組合的搜尋次數均超過十萬次。

Watch Pilot表示，以上數據均於2023年6月15日收集，因此現在可能有所不同。

二手錶網商品數量亦由勞力士稱冠

Watch Pilot利用了三個熱門二手錶交易平台Watchbox、Chrono24和Watchfinder的貨架數據，了解每個品牌的商品數量及錶款型號數量，發現勞力士仍是排第一。

二手錶網商品數量榜頭十大品牌 品牌 3個二手錶網上之手錶數量 勞力士（Rolex） 62,215 歐米茄（Omega） 22,209 卡地亞（Cartier） 12,806 百年靈（Breitling） 8,968 愛彼（Audemars Piguet ） 7,590 百達翡麗（Patek Philippe） 7,011 精工（Seiko） 6,478 萬國錶（IWC） 6,452 泰格豪雅（TAG Heuer） 6,312 帝舵錶（Tudor） 5,749 資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月13日）

二手錶網上架數量榜頭十大錶款 品牌 / 錶款 最低價（英鎊） 最高價（英鎊） 3個二手錶網數量 Rolex / Datejust £3,510 £41,970 21,478 Omega / Seamaster £2,820 £53,410 8,263 Rolex / Submariner £7,480 £83,940 6,686 Rolex / Daytona £11,520 £457,830 6,049 Omega / Speedmaster £2,290 £53,800 5,813 Audemars Piguet / Royal Oak £21,370 £579,920 4,080 Rolex / Day-Date £13,350 £135,440 3,759 Cartier / Tank £2,980 £166,350 2,914 Omega / Constellation £2,590 £18,310 2,453 Cartier / Santos £2,670 £40,060 2,308 資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月14日）

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