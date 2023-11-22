【勞力士】Google二手錶搜尋榜Rolex稱冠　Datejust最多二手錶上架

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【大行報告】高盛：對沖基金退出科技股 並拋售消費必需品股
英國鐘錶經銷商Watch Pilot近日發表針對二手豪華手錶市場的熱門品牌的最新轉售調查報告，發現勞力士（Rolex）二手錶關鍵字的網絡搜尋次數高踞榜首，是同具盛名的百達翡麗（Patek Phillipe）逾廿倍之多。
英文二手錶界，常把網上商品貼以「Pre-owned」或「Used」標籤作推銷，成為搜尋關鍵字。Watch Pilot以下面四種搜尋關鍵字眼組合、以及它們合共加起來的總搜尋次數（Total no. of searches，代號TS）為基礎，利用Google Keyword Planner統計Google搜尋引擎上的二手錶相關搜尋記錄：
- Pre-owned+「品牌名」+watch（代號：PW）
- Pre-owned+「品牌名」（PB）
- Used+「品牌名」+watch（UW）
- Used+「品牌名」（UB）
- PW + PB + UW + UB = TS
|Google二手錶搜尋榜頭十大品牌
|品牌
|Google總搜尋次數（TS）
|勞力士（Rolex）
|798,900
|歐米茄（Omega）
|117,640
|卡地亞（Cartier）
|102,780
|百年靈（Breitling）
|78,090
|泰格豪雅（TAG Heuer）
|75,060
|Chanel
|42,600
|帝舵錶（Tudor）
|38,500
|百達翡麗（Patek Philippe）
|37,170
|Gucci
|28,020
|宇舶錶（Hublot）
|26,310
|資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月15日）
更多資料細項：
勞力士蟬聯最具人氣二手錶品牌 PP、AP三甲不入
勞力士連續第三次成為該項調查的最熱門二手錶品牌。在2022年6月至2023年5月期間，Google上對勞力士二手錶的總搜尋次數（TS）為798,900次。歐米茄及卡地亞，則分別以117,640次及102,780次緊隨其後。
「瑞士三大名錶」另外兩員百達翡麗及愛彼（Audemars Piguet）三甲不入。百達翡麗以37,170次屈居第8名，坐落Chanel及帝舵錶（Tudor）之後、Gucci和宇舶錶（Hublot）之前；愛彼則以18,640次排第14位。
勞力士在每種關鍵字眼組合的搜尋次數均大幅拋離各品牌，除了在PB一項上出奇地以12,000次落後卡地亞的31,800次，屈居第二外，只有勞力士這個品牌，在其他三項關鍵字眼組合的搜尋次數均超過十萬次。
Watch Pilot表示，以上數據均於2023年6月15日收集，因此現在可能有所不同。
二手錶網商品數量亦由勞力士稱冠
Watch Pilot利用了三個熱門二手錶交易平台Watchbox、Chrono24和Watchfinder的貨架數據，了解每個品牌的商品數量及錶款型號數量，發現勞力士仍是排第一。
|二手錶網商品數量榜頭十大品牌
|品牌
|3個二手錶網上之手錶數量
|勞力士（Rolex）
|62,215
|歐米茄（Omega）
|22,209
|卡地亞（Cartier）
|12,806
|百年靈（Breitling）
|8,968
|愛彼（Audemars Piguet ）
|7,590
|百達翡麗（Patek Philippe）
|7,011
|精工（Seiko）
|6,478
|萬國錶（IWC）
|6,452
|泰格豪雅（TAG Heuer）
|6,312
|帝舵錶（Tudor）
|5,749
|資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月13日）
|二手錶網上架數量榜頭十大錶款
|品牌 / 錶款
|最低價（英鎊）
|最高價（英鎊）
|3個二手錶網數量
|Rolex / Datejust
|£3,510
|£41,970
|21,478
|Omega / Seamaster
|£2,820
|£53,410
|8,263
|Rolex / Submariner
|£7,480
|£83,940
|6,686
|Rolex / Daytona
|£11,520
|£457,830
|6,049
|Omega / Speedmaster
|£2,290
|£53,800
|5,813
|Audemars Piguet / Royal Oak
|£21,370
|£579,920
|4,080
|Rolex / Day-Date
|£13,350
|£135,440
|3,759
|Cartier / Tank
|£2,980
|£166,350
|2,914
|Omega / Constellation
|£2,590
|£18,310
|2,453
|Cartier / Santos
|£2,670
|£40,060
|2,308
|資料來源：Watch Pilot（數據截至2023年6月14日）
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欄名 : 品味投資