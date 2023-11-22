美元改勢帶動亞股　環球股市短期充滿樂觀情緒

▲ 筆者建議投資者在選擇亞股投資的時候亦可考慮包括科技板塊較多的地區，以受惠於債息下行機會。

近日市場充斥著樂觀的情緒，標普500指數以及日經225指數正測試今年的高位。這個樂觀情緒主要來自美國最新公佈的通脹數據遜於預期，強化了市場對美聯儲7月加息已經是本次加息週期中最後一次的想法。美聯儲的利率政策既要顧及經濟增長，又希望將通脹回落至目標水平。近日不單是消費者層面，生產者層面的數據亦顯示通脹回落的跡象。消費者方面，美國10月消費者物價指數（CPI）按年升幅由3.7%放緩至3.2%，而同期核心CPI按年升幅亦由4.1%放緩至4%。至於生產者方面，美國10月生產者物價指數（PPI）按月由升轉跌，且跌幅為三年半以來最大。數據除了放緩外，更低於市場預期，故帶動了美債息下跌，美國10年期債息曾下跌至4.4%以下。

美股日股同測試今年高位

除了美股及日股外，加息週期見頂的樂觀情緒亦抵銷了歐洲經濟數據偏弱的負面影響，帶動歐股本月上升5.21%。雖然與本年的高位有一定距離，但指數在不足一個月已由10月低位430點附近反彈至200天線約456點，當中對利率敏感度較高的科技股指數更上升近13%。然而，歐洲地區的股市表現不一致。隨著市場預期未來經濟放慢，加上油價近日下行趨勢，令上月表現較好的英國富時指數11月的表現落後於法國及德國股市，上升不足3%。

歐元區經濟走弱 反成好消息

近日市場對歐元區的經濟走弱當作好消息，例如歐元區服務業採購經理人指數持續向下，並下跌至2021年2月以來最低，但經濟數據未如理想未有影響市場氣氛，主要原因是當經濟基本停滯不前，反而令市場更加確定歐央行加息週期已完成，從而支持市場氣氛。加上近日油價回落令市場對歐元區通脹壓力舒了一口氣，長遠有望能減輕企業成本，改善企業盈利。

展望12月，筆者相信加息週期快將完結預期的樂觀情緒將繼續支持歐股短期的表現，然而歐元區經濟偏弱的情況不容忽視。由於歐元區第三季的GDP已錄得負增長，若是第四季表現再出現收縮，市場焦點再重回經濟衰退的憂慮，令歐股波動性上升。

宜留意科技板塊較多地區

至於與美元相關性較高的亞股，隨著美元走弱，MSCI亞洲（日本除外）指數上升至100天線約619點出現一點阻力，但當中一些電子產品出口較多的地區股市表現較好，例如MSCI韓國股市上升近9%。可見到當美債息回落，同樣支持亞洲科技相關企業的表現。由於市場對加息週期完結已有一定預期，美元指數持續強勢的勢態改變將成為帶動亞股的基礎。

隨著市場對AI需求上升，預期電子零件出口較多的地區，出口亦會隨之改善，預期將支持當地股市。因此筆者建議投資者在選擇亞股投資的時候亦可考慮包括科技板塊較多的地區，以受惠於債息下行機會。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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