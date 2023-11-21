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定期存款新玩法　利息即時派　未到期已賺4.6厘　留意3大細節

收息攻略 16:10 2023/11/21

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Mox Bank推出「定期存款　利息即時派」的產品，在開設定存時，立即可取得利息，毋需等待到期。

虛擬銀行為求搶存，經常有存款的優惠，而且往往利用嶄新概念去吸客。今日就有渣打旗下的Mox Bank推出「定期存款　利息即時派」的新產品，聲稱是「全港首創」，在開始定期存款的一刻，便可即時取得利息回報。

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傳統的定期存款，往往要等待到期日才可以連本帶利一同收回，因此做定存要注意「流動性風險」，即萬一你急需用錢，而大筆資金被定期鎖住，提早取款可能會被罰手續費。

新玩法之下，Mox將在客戶開立「合資格定期存款戶口」前，顯示客戶可能有權收到的預付利息，並在開立後將預付利息存入客戶的Mox戶口。但需留意，本金仍然要被鎖住，直至期滿才可拿走。

Mox Bank目前的港元定存年利率最高4.6厘，想用新玩法賺盡這4.6厘，要留意以下幾點︰

1. 4.6厘上限為50萬元

看到這款「利息即時派」新優惠，或者許多人會心思思，以為可以同時運用「借錢做定期」大法，完全做到零成本套利，可惜的是，Mox Bank的4.6厘只限新資金之餘，亦設有上限50萬元，而且存期是6個月，意味實際收息大約只有$11,500。如果是12個月存期，年利率為4.25厘，一年收息$21,250。若是24個月存期，年利率就低於4厘了。

目前許多低過2厘的稅貸優惠，都要最少借150萬元，每月還款額高達6位數字，Mox Bank的1至2萬元利息，並不足以做到套息效果。若只借50萬元稅貸，息率隨時高達4厘，相對來說就「無肉食」。

2. 到期前取回本金　仍會扣錢

雖說可以即時賺取利息，但你的本金仍會在戶口內被鎖定一定存款。Mox的條款列明，如你收到預付利息，及後在有關合格定期存款戶口的到期日前，提早提取該定期存款，該行將從該定期存款本金中扣除相當於預付利息的金額，然後再將餘下金額存入戶口。

3. 較長存期才能即時派　短存期不適合

Mox的利息即時派，只有以下3個月存期才能做到︰24個月、12個月及6個月。因此，讀者仍然要做足準備，最多50萬元的本金會在最少6個月之後才能取回。若果想短打3個月存期，又想利息即時派，今次就未能滿足到你了。

若想留意其他高息定存，必睇︰定期存款利率邊間好？現有資金高達5厘、新資金5.3厘破頂（附不同存期最高息之選）

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