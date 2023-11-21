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【大行報告】高盛：對沖基金退出科技股　並拋售消費必需品股

個人增值 18:00 2023/11/21

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截至上周四，對沖基金普遍是全球股票的淨賣家，特別是在北美和亞洲新興市場，但同時卻是歐洲和亞洲已開發市場的淨買家。

高盛於上周五給予客戶的報告中表示，全球對沖基金以七個月來最快的單周速度放棄科技股，包括拋售相關好倉，並退出淡倉。

不再青睞科技股　估值偏高且已預先反映

《路透》引用高盛該報告指出，從11月10日到11月16日期間，交易員減少了晶片股和通訊設備股的好倉和淡倉，同時退出了軟件股的好倉。而同期標指股票估值攀升至兩個月高位，遠高於長期平均水平。

瑞士隆奧資產管理（Lombard Odier Investment Managers）宏觀主管Florian Ielpo表示，估值泡沫化（frothy valuations）和對沖基金的興趣減弱，可能代表近年科技股「業績集中化」（performance concentration）的結束：「股票估值昂貴，但很難說高了多少。為了超越現有水平，需要盈利增長，而當中很大部份已經反映在分析師對明年的預期中。」

棄消費類股份　進軍醫療等板塊

報告又指出，截至上周四，對沖基金普遍是全球股票的淨賣家，特別是在北美和亞洲新興市場，但同時卻是歐洲和亞洲已開發市場的淨買家。對沖基金還以2020年4月以來最快的速度出售美國必需消費品股票，該行業遭遇了過去五年來其中一波最嚴重的拋售潮。

截至11月17日當周，家庭用品、酒類和煙草公司是標指中表現第二差的板塊。一般認為，這些股票的回報率比美國國債穩定，而且更高，但在近期已無法企及近期飆升的政府公債孳息率。

報告稱，對沖基金也拋售非必需消費品股票，同時大舉買進金融、工業和醫療保健公司的股票。

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