  • 22°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

欠錢不還成友情象徵？為何青少年較容易借錢給朋友？

博客 08:15 2023/11/24

分享：

分享：

欠錢不還成友情象徵 為何青少年較容易借錢給朋友？

多年從事入校的理財教育工作，偶會遇到老師或家長談及時下青少年不懂得珍惜金錢。例如，向老師交書簿雜費後，有些學生會裝作豪氣向老師說「唔使找」；亦曾聽過有初中學生表示為朋友花錢是值得的事，即使每個月的金額高達3000元。我亦親眼見過有三個高中女學生承諾日後任何一方不夠錢的話，其他兩人都要借出相應的金錢，甚至毋需對方償還。她們更以此引以為傲，認為這舉動象徵友誼永固。

對大多中學生來說，社交需求的確是成長階段其中一項重要養分，但他們往往忽略了，慷慨、甚或輕率借錢給朋友，除了在現世代更容易墮入騙徒陷阱，如WhatsApp借錢黨騙案等，亦反映了他們對於金錢的觀念尚未完整，或許並未真正理解「錢」的重要性以及「借錢」背後潛藏的問題。

青少年缺乏社會經驗 低估金錢對生活的影響力

我曾經向學生提出這個問題：「如果有一日，你們因意外而欠債五十萬，你會找誰協助還款呢？」當中提供的選擇包含家人﹑朋友或同學﹑職場上認識的人以及親戚。大多中學生的首選是「自己償還」；而當同樣的問題問到大專或大學生時，他們的第一選擇則是請家長幫忙，次選也是自己。

面對龐大債務，不少年輕人卻毫不猶豫選擇「自己償還」，這部分固然能看到他們有所承擔，但同時亦反映了年輕的朋友在處理債務時，很易會出現以下兩個狀況：

第一，高估自己償還債務的能力

第二，低估利息滾存的威力

現時每逢在學校教育有關債務或信用卡的議題，不論對象是中一或是中六，我都會利用網上欠債計算機去親身演練一次，讓青少年認識利息如何影響欠款。此情境適用於信用卡債務或是只償還最低還款額。坊間有許多同類型的線上計算機，以下我將用恆生銀行的網上計算機作一個示範：

我們先來假設A君的信用卡債務有三萬元，以月息2.5%去作運算。若果我們只償還最低還款額，我們將會把卡債分成178個月才能還清，即是約14餘年。

恆生網上計算機模擬信用卡還款

模擬信用卡還款結果

多以現實例子作警戒 更能讓年輕人有清晰金錢概念

每當看到以上範例的額外利息或年數，學生們都會感到非常驚訝。由於大多中學生都未正式踏入社會，較難深切體會到打工賺取收入的辛酸，即使部分學生有進行兼職工作，其得到的兼職收入亦多作自己「想要」之用。當青少年仍未需要為自身的支出負責，例如分配收入比例、應付各項必然支出等，他們自然較難真正了解金錢的價值。未有工作經驗的學生對儲蓄觀念較為含糊，例如他們未必明白儲蓄並非月薪的整筆人工，而是支付多項費用及想要支出後留下的餘錢，因而亦較難理解到收支平衡的重要性。

如果你恰恰是有中學生子女的家長，不妨多引導他們思考金錢與人際關係的影響，若能加上自身真實經驗作分享，更能引起青少年的興趣、透過事例增強他們的記憶。如果你是青少年，你又曾否向朋友借錢，或是遇到朋友問你借錢的情況？如果有天遇到，建議毋需著急決定借或不借，不妨了解一下朋友借錢的背後原因，為他梳理問題，尋求杜絕根源的方法，才是真心為對方著想。

最後，如遇有財務問題，簡單至一通電話或是面對面的輔導，均可致電6687 2389與當值的理財社工聯絡。

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 葉玉瑩 香港家庭福利會理財教育中心 認可理財社工

欄名 : 從心學理財

最新專欄文章 更多

信用卡優惠　為何總是申請易、獲取難？ 三大條款細節須留意
2023/10/17
信用卡優惠　為何總是申請易、獲取難？ 三大條款細節須留意
【財富自由】Are you on FIRE？財務獨立不代表可提早退休
2023/09/08
【財富自由】Are you on FIRE？財務獨立不代表可提早退休
第一份暑期工所賺收入　怎用才是最好？三個步驟學懂處理第一桶金
2023/08/11
第一份暑期工所賺收入　怎用才是最好？三個步驟學懂處理第一桶金
當財務出現問題　我們應該獨自承擔嗎?
2023/07/27
當財務出現問題　我們應該獨自承擔嗎?
你想做個「負責」的人，還是「負債」的人？學會理財 拒絕債務危機
2023/06/09
你想做個「負責」的人，還是「負債」的人？學會理財 拒絕債務危機
社交平台 社工 大學 經濟 儲蓄 老師 輔導 信用卡 學校 香港

下一篇文章

49歲公務員月入4.5萬　僅30萬儲蓄如何為退休打算？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款