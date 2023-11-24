▲ 欠錢不還成友情象徵 為何青少年較容易借錢給朋友？

多年從事入校的理財教育工作，偶會遇到老師或家長談及時下青少年不懂得珍惜金錢。例如，向老師交書簿雜費後，有些學生會裝作豪氣向老師說「唔使找」；亦曾聽過有初中學生表示為朋友花錢是值得的事，即使每個月的金額高達3000元。我亦親眼見過有三個高中女學生承諾日後任何一方不夠錢的話，其他兩人都要借出相應的金錢，甚至毋需對方償還。她們更以此引以為傲，認為這舉動象徵友誼永固。

對大多中學生來說，社交需求的確是成長階段其中一項重要養分，但他們往往忽略了，慷慨、甚或輕率借錢給朋友，除了在現世代更容易墮入騙徒陷阱，如WhatsApp借錢黨騙案等，亦反映了他們對於金錢的觀念尚未完整，或許並未真正理解「錢」的重要性以及「借錢」背後潛藏的問題。

青少年缺乏社會經驗 低估金錢對生活的影響力

我曾經向學生提出這個問題：「如果有一日，你們因意外而欠債五十萬，你會找誰協助還款呢？」當中提供的選擇包含家人﹑朋友或同學﹑職場上認識的人以及親戚。大多中學生的首選是「自己償還」；而當同樣的問題問到大專或大學生時，他們的第一選擇則是請家長幫忙，次選也是自己。

面對龐大債務，不少年輕人卻毫不猶豫選擇「自己償還」，這部分固然能看到他們有所承擔，但同時亦反映了年輕的朋友在處理債務時，很易會出現以下兩個狀況：

第一，高估自己償還債務的能力

第二，低估利息滾存的威力

現時每逢在學校教育有關債務或信用卡的議題，不論對象是中一或是中六，我都會利用網上欠債計算機去親身演練一次，讓青少年認識利息如何影響欠款。此情境適用於信用卡債務或是只償還最低還款額。坊間有許多同類型的線上計算機，以下我將用恆生銀行的網上計算機作一個示範：

我們先來假設A君的信用卡債務有三萬元，以月息2.5%去作運算。若果我們只償還最低還款額，我們將會把卡債分成178個月才能還清，即是約14餘年。

▲ 恆生網上計算機模擬信用卡還款

▲ 模擬信用卡還款結果

多以現實例子作警戒 更能讓年輕人有清晰金錢概念

每當看到以上範例的額外利息或年數，學生們都會感到非常驚訝。由於大多中學生都未正式踏入社會，較難深切體會到打工賺取收入的辛酸，即使部分學生有進行兼職工作，其得到的兼職收入亦多作自己「想要」之用。當青少年仍未需要為自身的支出負責，例如分配收入比例、應付各項必然支出等，他們自然較難真正了解金錢的價值。未有工作經驗的學生對儲蓄觀念較為含糊，例如他們未必明白儲蓄並非月薪的整筆人工，而是支付多項費用及想要支出後留下的餘錢，因而亦較難理解到收支平衡的重要性。

如果你恰恰是有中學生子女的家長，不妨多引導他們思考金錢與人際關係的影響，若能加上自身真實經驗作分享，更能引起青少年的興趣、透過事例增強他們的記憶。如果你是青少年，你又曾否向朋友借錢，或是遇到朋友問你借錢的情況？如果有天遇到，建議毋需著急決定借或不借，不妨了解一下朋友借錢的背後原因，為他梳理問題，尋求杜絕根源的方法，才是真心為對方著想。

最後，如遇有財務問題，簡單至一通電話或是面對面的輔導，均可致電6687 2389與當值的理財社工聯絡。

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