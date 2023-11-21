  • 24°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德勤：Black Friday人均消費567美元創新高　經濟逆風消費者變精明

精明消費 12:36 2023/11/21

分享：

分享：

德勤：Black Friday人均消費567美元創新高 經濟逆風消費者變精明

雙11剛剛結束，黑色星期五又要來了。德勤調查顯示，本次黑色星期五（Black Friday）和網絡星期一（Cyber Monday）的人均消費為破紀錄的567美元——經濟壓力下，越來越多消費者開始精打細算。

人均消費567美元　按年增長13%

德勤在10月19日至25日期間對1200 名消費者進行了調查，調查顯示，本次黑色星期五和網絡星期一，消費者平均計劃消費567美元，按年增長13%——由於面對通脹與加息等經濟壓力，消費者需要尋找最優惠的價格。

【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱

該數據刷新了德勤的相關調查記錄。大約84%的消費者有信心完成他們在9月份設定的預算。為了使支出可控，許多消費者計劃將大部分購物計劃安排在黑色星期五和網絡星期一期間進行——約有4成消費者希望在此期間完成所有購物計劃。

德勤消費者產業中心董事總經理Stephen Rogers表示，消費者在享受假期的同時「管理預算，為這個季節性時刻騰出空間」。

早起的鳥兒有蟲吃——約41%的受訪者表示，他們早在10月份的促銷活動期間就已經購買了節日禮物。這些在10月份購物的人在黑色星期五和網絡星期一期間的花費可能比其他人少25%。

精明消費者在挑戰零售商

精打細算的人可能會對零售商構成挑戰。Target公司報告稱，由於非必需品類支出減少，第三季度可比銷售額下降。 由於一些消費者將支出從購買商品轉向購買體驗，Macy百貨公司的同店銷售額最近一段時間也有所下降。

美國全國零售聯合會（NRF）稱，預估有1.82億人計劃在感恩節至網絡星期一期間購物，這是自2017年以來人數最多的一次。不過，NRF預計，在經濟逆風的影響下，美國假日銷售增長將放緩。

相關文章：

【Black Friday攻略】信用卡回贈+迎新優惠　輕鬆賺$1,500　網購慳錢必備！

搶優惠券成副業　不到百元入手波鞋轉賣：「與巴菲特撈底同一道理」

【勞力士】富藝斯鐘錶香港拍賣　70年古董Rolex 6062 Stelline估價1,100萬

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【Black Friday攻略】信用卡回贈+迎新優惠　輕鬆賺$1,500　網購慳錢必備！
2023/11/18
【Black Friday攻略】信用卡回贈+迎新優惠　輕鬆賺$1,500　網購慳錢必備！
WeChat Pay HK 接入廣州乘車碼　自動港幣結算0手續費
2023/11/18
WeChat Pay HK 接入廣州乘車碼　自動港幣結算0手續費
咖啡僅10元　内地「窮人恩物」攻港　低價品牌能否衝擊本港餐飲業？
2023/11/14
咖啡僅10元　内地「窮人恩物」攻港　低價品牌能否衝擊本港餐飲業？
雙11｜調查︰中國77%買家消費降級　拆解淘寶低價背後的秘密
2023/11/07
雙11｜調查︰中國77%買家消費降級　拆解淘寶低價背後的秘密
雙11攻略 | 最低1折　iPhone 減$1,500！化妝品線下更抵、數碼品牌官網更便宜
2023/11/05
雙11攻略 | 最低1折　iPhone 減$1,500！化妝品線下更抵、數碼品牌官網更便宜
著數優惠 消費資訊 網上購物 經濟衰退 經濟數據表現 商品 經濟 德勤 銷售 加息

下一篇文章

【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫　買勻全世界無煩惱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款