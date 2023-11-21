▲ 德勤：Black Friday人均消費567美元創新高 經濟逆風消費者變精明

雙11剛剛結束，黑色星期五又要來了。德勤調查顯示，本次黑色星期五（Black Friday）和網絡星期一（Cyber Monday）的人均消費為破紀錄的567美元——經濟壓力下，越來越多消費者開始精打細算。

人均消費567美元 按年增長13%

德勤在10月19日至25日期間對1200 名消費者進行了調查，調查顯示，本次黑色星期五和網絡星期一，消費者平均計劃消費567美元，按年增長13%——由於面對通脹與加息等經濟壓力，消費者需要尋找最優惠的價格。

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該數據刷新了德勤的相關調查記錄。大約84%的消費者有信心完成他們在9月份設定的預算。為了使支出可控，許多消費者計劃將大部分購物計劃安排在黑色星期五和網絡星期一期間進行——約有4成消費者希望在此期間完成所有購物計劃。

德勤消費者產業中心董事總經理Stephen Rogers表示，消費者在享受假期的同時「管理預算，為這個季節性時刻騰出空間」。

早起的鳥兒有蟲吃——約41%的受訪者表示，他們早在10月份的促銷活動期間就已經購買了節日禮物。這些在10月份購物的人在黑色星期五和網絡星期一期間的花費可能比其他人少25%。

精明消費者在挑戰零售商

精打細算的人可能會對零售商構成挑戰。Target公司報告稱，由於非必需品類支出減少，第三季度可比銷售額下降。 由於一些消費者將支出從購買商品轉向購買體驗，Macy百貨公司的同店銷售額最近一段時間也有所下降。

美國全國零售聯合會（NRF）稱，預估有1.82億人計劃在感恩節至網絡星期一期間購物，這是自2017年以來人數最多的一次。不過，NRF預計，在經濟逆風的影響下，美國假日銷售增長將放緩。

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