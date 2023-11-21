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81%年輕員工願棄遠程工作　寧回辦公室上班：WFH工作量反而更多

個人增值 14:00 2023/11/21

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81% Z世代年輕員工願棄遠程工作、回辦公室上班：WFH為主工作量反而更巨大。

早前一名Z世代職場新人發表TikTok影片，抱怨第一份「朝九晚五」的工作每日要花10個小時，包括通勤，令她完全失去個人生活，沒有時間和精力見朋友，其聲淚俱下的哭訴得到不少青年網民認同。遠程工作（Romote work）模式，包括在家工作（Work from home）或數字遊民 （Digital nomad）有許多的好處，例如節省上班的時間和成本、辦公集中力提高、平衡職務與家庭照料的需要等。但從一些資方角度看，也有見解認為遠程工作會使員工變得懶散分心、效率低下。

正當不少僱主認為年輕員工自新冠疫情以來只愛WFH，愈來愈難要求他們回寫字樓上班時，近日一項調查卻顯示，逾八成Z世代員工認為，與同事和上司面對面的辦公室工作體驗很重要。

Adobe: 81%青年樂意返寫字樓上班

Adobe於今年9月進行「未來勞動力研究」（Future Workforce Study）調查，訪問了1,000多名美國大中型公司的Z世代（1997年至2012年間出生者）員工。結果顯示，63%處於職業生涯早期的Z世代青年表示，他們的全職工作已在辦公室進行。約81%受訪者認為，從辦公室獲得的工作經驗很重要。

《商業內幕》（Business Insider）訪問了數名於高盛、Google等美國大型企業任職的Z世代員工，發現他們不單止不介意在辦公室工作，當中不少人更是樂在其中。

高盛才俊：面對面交流確保工作效率　有益社交生活

高盛是華爾街大行中擁有最嚴格RTO（Return To Office/重返辦公室）政策的其中一間公司，強烈「鼓勵」員工每周回辦公室工作五日。現年24歲的高盛分析師Louie Chavez對此處之泰然，他自2022年7月起一直在該公司工作，更指出與同事面對面交流的一大好處在於「效率」。

Chavez表示，他很重視當提出問題時，能夠即刻得到答覆，也覺得與同事共聚並一同開玩笑，是返寫字樓的額外社交得著。他的同事、現年25歲的律師Mary Kate Viceconte更非常珍惜在辦公室與資深同事聯繫的機會：「在職業生涯的當下階段，我能夠直接從長期從事該項工作、真正有才華的前輩學習。」

相關文章︰遠程工作不會令人成為CEO　紐約教授︰想成功就不要待在家

Google原實習生：辦公室福利多　成上班吸引力

現年22歲的Google原實習生Andrew Abraham，近日獲得該公司全職聘請。Abraham實習初時可以選擇遠程工作或面對面工作，但他選擇了後者。目前他在Google任職Program Manager（專案經理），認為辦公室是與同事結交關係的好地方，也非常享受亞特蘭大辦事處的福利，有提供刺繡班、按摩服務及由駐場咖啡師沖調的免費咖啡。

他又認為，對於職業生涯早期的專業人士來說，在辦公室待上一段時間是「最好的方式」，但也認同工作模式應具靈活性，即是在有需要時可以WFH。

項目工程師：WFH為主工作量反而更巨大　

現年25歲、研究生畢業的Project Engineer（項目工程師）Zachary Timms在德州一間公司工作近兩年，逢周一至四回辦公室上班，周五則返半日。Timms喜歡公司環境的快速節奏，也熱愛和同事交流，這得益於辦公室採用的開放式佈局，又指如果一星期大部份時間都WFH，工作量將會變得巨大:「如果我不親臨現場工作，我就不能與同事建立關係。」

WFH vs. 返寫字樓爭議無日無之

部份Z世代員工早前接受《商業內幕》採訪時反映，返回辦公室上班有助建立社交網絡，避免WFH間中產生的孤獨感。

但對於一些企業員工來說，是否返回辦公室上班，並非自行選擇。邊疆航空（Frontier Airlines）行政總裁Barry Biffle便認為，遠程工作使員工變得懶惰且效率低下。電動車企業特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早在去年就表態，向Tesla員工發出通牒，要求他們要麼回辦公室上班，要麼辭職。

當然，不是所有員工都急於返回辦公室。有些人認為WFH的彈性讓他們生活大為改善。企業的RTO政策能否真的能提高員工的生產力和幸福感，仍然是充滿爭議的熱門話題。

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