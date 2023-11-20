遠程工作不會令人成為CEO　紐約教授︰想成功就不要待在家

▲ 如果你是初出茅廬的Z世代職場新人，紐約一名商學院教授建議，儘量回辦公室上班，讓你更快地學習適應職場。

遠程工作（包括在家工作或數字遊民）有許多的好處，可以讓人省卻通勤成本，騰出更多時間；可以遠離辦公室的煩囂，提升辦公效率；可以讓人平衡工作與家庭，尤其是正在養育小孩的員工。不過，如果你是初出茅廬的Z世代職場新人，紐約一名商學院教授建議，儘量回辦公室上班，讓你更快地學習適應職場。

紐約大學史登商學院（NYU Stern School of Business）教授Suzy Welch對《商業內幕》（Business Insider）說，選擇遠程工作的年輕人，每周可能只工作一、兩天，「他們可能會獲得一種與我們不同的成功，這完全取決於你如何定義成功。他們可能不會成為CEO，但這也許不是他們想要的。」

「若想成功 永遠不應待在家」

但她也警告說，日後這些員工可能會落後，無法獲得與勤奮工作的同事一樣的「經濟回報」，讓他們在辦公室裡感受到自己的存在。「從來沒有一個真正的時代，你可以只求朝九晚五，然後取得巨大的成功。」Suzy Welch說，「這不是我們這一代人的做法，而且未來也不會是這樣。 」

她的言論似在回應Z世代青年一段在網路上瘋傳的TikTok影片，在影片中，讓名青年抱怨第一份工作每天要花 10 個小時，包括通勤。她在影片中反問：「你怎麼有朋友？怎麼有時間去約會？好像我沒有時間做任何事，而且壓力很大。」她告訴觀眾，如果這份工作是遠程的，「你會在 5 點下班，然後就到家了，一切都很好。」

Suzy Welch將其中一些問題歸因於Z世代厭惡應對焦慮，因此建議，他們應該學習如何面對壓力。

她的言論與另一名紐約大學教授Scott Galloway互相呼應，Scott Galloway早前曾經指出，如果年輕人尋求職業上的成功，他們「永遠不應該待在家裡」，並認為遠程工作會阻礙了年輕人建立關係和人脈的能力。他指出︰「獲得晉升的員工都是在工作上擁有最好關係的人。 」

遠程工作影響社交能力

德勤2023年的一項調查發現，近一半的Z 世代和千禧世代認為工作是他們身分的核心，但他們仍然要求更好的工作與生活平衡。《華盛頓郵報》今年一項民意調查發現，約 55% 的美國遠距工作者表示，他們願意接受減薪以繼續在家工作。

愈來愈多人想遠程工作，但WFH Research最近的一份報告顯示，令人擔憂的是，Z世代跳過辦公室可能會錯過重要的指導。研究發現，與在家工作的同事相比，辦公室員工每週花在接受指導的時間要多得多。

與此同時，有更多的企業要求員工重回辦公室，例如馬斯克（Elon Musk）早在去年就表態，向Tesla員工發出通牒，要求他們要麼回辦公室上班，要麼辭職。一些大型企業例如Google、亞馬遜甚至是受惠於遠程辦公的Zoom也在要求員工回辦公室，把在家工作減為每周一、兩天。

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