▲ 760萬才夠退休？港人預計儲蓄僅能用到78歲 低於平均壽命

儲夠多少錢才能退休？11月20日，香港投資基金公會（HKIFA）發佈2023年港人退休調查（後稱「調查」），基於今年8月31日-9月13日共計1001名香港受訪者數據，預計港人需儲夠760萬才能維持退休前的生活水平。

儲夠760萬才夠退休？也許還不止

調查顯示，在職人士平均預計要760萬港元才能維持退休前的平均生活水平，而高收入者所需的金額明顯更高。對於已退休的受訪者，更有6成認為不少於1000萬的儲蓄才能維持退休後的生活水平。

HKIFA表示，760萬元的只是一個估算，通貨膨脹的速率、受訪者開始規劃退休的年齡都會影響這個數字浮動甚至上升。

預計儲蓄僅夠用17年 低於平均壽命

調查顯示，受訪者平均預計退休年齡約為61歲，而在職人士的預計儲蓄僅能維持17年的退休生活，也就是說平均能支撐到受訪者78歲時。然而，隨著香港老齡化趨勢的加劇，香港的平均壽命預期為85歲——相較於儲蓄能支撐到的78歲，仍存在7年時間難以覆蓋。而對於已經退休的，這個差距拉大到9年。在40-54歲這個即將退休的年齡段，有幾乎四成的在職人士表示儲蓄能維持當下生活水平的時間少於10年。

HKIFA表示，投資者應注意到進入退休年齡段後大額開支將會增加的問題，例如重疾醫療的支出將會上升，閑暇時間變多額外支出亦會上漲——因此，單單依靠儲蓄為自己養老是遠遠不夠的

MPF佔退休儲蓄22% 平均期望回報率11%

强積金在退休儲蓄佔比重也許比人們想象得要多：平均佔約22%，在65歲以下的在職人士中佔20%，而在55歲以上和高收入人群中佔比更高。

其中，65歲以下的在職人士要求强積金投資的平均回報率為11%，55歲以上和高收入的要求回報率則更高。而當下强積金的回報率普遍在4%-7%，遠遠低於受訪者期望。調查中，不少受訪者表示希望可以投資高收益的債券基金。

HKIFA表示，應該加强投資者對資產管理的知識學習，合理安排强積金與其他投資產品的組合配置。雖有一定受訪者有興趣投資更高收益高風險的基金產品，但强積金作為一個長綫投資，不能用短綫投資的數據作為參考。業界的合理引導以及金融科技的發展，也許能為投資者作出更好的資產配置決策。

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