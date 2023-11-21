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通脹下跌會減息？一些專家對此說法有保留

外匯、商品、債券 08:00 2023/11/21

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彼得森國際經濟研究所所長Adam Posen表示，由於生產力數據尚未確定，所以他會傾向在2月份之前再加息一次。

今年年中，當利率仍然高企並向上調升時，許多人還在估計美聯儲會加息幾多次，但紐約聯邦儲備銀行主席John Williams提到美聯儲可能在2024年開始減息。他認為，假設通脹下降，如果美聯儲在某個時候仍然不減息，那麼實際利率（或根據通膨調整後的利率）將會不斷上升。

其他聯準會官員也表達了類似的觀點。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席Neel Kashkari稱其為簡單的數學。

在上周的10月CPI數據發布後，由於通脹超預期降溫，市場相信利率正朝着上述兩位儲局官員的方向去走。根據利率期貨，市場預期目前的聯邦利率（5.25至5.5厘）已經見頂，美聯儲最快在明年3月減息。而明年12月維持與現時利率不變的機會率僅0.4%，即有99.6%機會明年會減息。

10 月中旬，美國10年期國債息觸及5%後，目前已跌至4.46%。

支持減息的專家︰對抗高通脹的鬥爭即將結束

Morningstar引述華頓商學院的Jeremy Siegel稱，美聯儲對抗高通脹的鬥爭即將結束，他預測聯儲局最快可能在3月開始減息。

當被問及最近的市場走勢是否基於對實際利率的爭論時，區域金融公司首席經濟學家Richard Moody說︰「無論是明確的還是隱含意義上的。」

評級機構穆迪表示，「市場明白，通脹放緩使美聯儲有空間降低利率。」穆迪估計，根據通脹調整後的聯邦基金基準利率目前已超過2%。這比 2008 年金融危機前還要高。

穆迪表示，另一種看待方式是，基準利率的上限為5.5%。聯準會對「中性利率」的估計為 2.5%。中性利率是指如果經濟以 2% 的趨勢增長且通脹率為 2%，美聯儲對利率應達到的水平的估計。

反對減息的專家︰人們高估經濟所受的拖累

但一些專家對「實際」利率的估計猶豫不決。彼得森國際經濟研究所所長Adam Posen表示，他對實際基金利率的爭論有兩個問題。首先，利率上升帶來的一些拖累已被市場消化，並且是預期的。其次，他表示，美聯儲的基準利率「是一項拆借利率，不足以統計貨幣狀況。」

Morningstar引述他指出，「就對經濟的影響而言，我們關心的是整體貨幣和信貸狀況。目前尚不清楚實際聯邦基金利率是否反映了這些變化。」

他表示，如果實際聯邦基金利率因通貨膨脹而上升，人們可能會高估美國經濟將受到多少額外拖累。

他表示，仍然希望美聯儲再次加息，更認為「他們在整個選舉週期中都想袖手旁觀」，但由於生產力數據尚未確定，所以他會傾向在2月份之前再加息一次。他指的是過去兩季生產力的穩定性提高，使許多經濟學家認為這將使經濟成長而不會進一步推高通脹。

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