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【美息見頂】人民幣急升至7.14　專家料重回7水平　盤點人民幣資產投資機會

個人增值 11:30 2023/11/21

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人民幣急升逾400點子！專家料重回7水平、盤點人民幣資產投資機會。

美元走弱見103.7，人民幣周一（20日）抽高，離岸人民幣兌美元匯價由日內7.2246低位向上，一度升破7.17關口，走高逾400點子。此外，中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1612，升至8月11日以來最高，上調幅度為116點子，為9月中旬以來最大。

《彭博》認為，中間價調升或顯示出中國監管階層對近期弱勢美元下，人民幣即期出現的反彈予以確認。

截至周二（21日）香港時間上午10時30分，人民幣兌美元中間價報7.1406，創8月7日以來最高，較上日中間價升206點子；離岸人民幣兌美元匯價日內曾高見7.1358，是自7月底以來首次高過中間價，最新暫報7.144。在岸人民幣兌美元匯價暫報7.1403。美元指數（DXY）暫報103.25。

內地券商：美元加快走弱　成人民幣上揚主要推手

國金證券指出，美元的快速走弱是人民幣匯率升值的直接推手。美元指數自10月下旬以來大幅回落，正逼近100大關。該行認為，美元回落主要是美債供給側衝擊邊際緩和、經濟數據走弱、投機擾動緩和此三方面因素共同作用的結果。

該行解釋，美聯儲態度偏鴿，11月陸續公佈的採購經理人指數（PMI）、非農就業報告、消費者物價指數（CPI）等數據均低於市場預期，市場對明年減息的預期逐步升溫，拖累美元向下，間接提振人民幣。此外，投機擾動也有緩和，美債非商業淡倉明顯回落。

林樵基：人民幣匯價短期看7水平

資深經濟學家林樵基接受本網查詢時指出，人民幣弱勢已久，有數個消息令中間價回升，其中之一是美元指數走弱，因為市場有見美國通脹回落，加息到頂之餘，還有可能提早減息，此消彼長下令人民幣匯價走強。此外，中美元首會晤反應正面，中美關係有望改善的預期下，對外界將來對中國投資的信心有所提振。

他認為，人民幣匯價很大機會在年尾會逐漸走強，但暫時不會急於恢復至幾年前的強勢，始終目前中美的息差過大。除了取決於美元走勢外，中國第四季經濟數據也是影響人民幣匯價的重要因素，如果在內地寬鬆政策下表現好過預期，人民幣有很大機會靠近7.1至7。

內銀股、人民幣國債將受惠

對於投資者如何捕捉人民幣走強下，投資相關資產的機會，林樵基指出，其中一種較容易入手的選項是收入以人民幣為主的中資股，這些股票周一股價普遍造好，因為人民幣升值而全被重新高估。他建議可留意內地業務為主、在經濟復甦中比較穩建的傳統行業，例如內銀股，將受惠新一輪人民幣升值。他認為內銀股，尤其是四大內銀派息將按年持平，股民或賺息兼賺價。

他也提醒，小市民除了押注於股市，還可考慮人民幣債券，特別是人民幣國債，其利息雖然難以企及美債，但眼下趨勢是人民幣從低位反彈，持有人債可賺息之餘，亦賺匯價的升值，算是安全穩陣的投資時機。

法興：人行或準備調降政策利率

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong周二接受《彭博》訪問表示，中國央行周二繼續調強中間價出乎意料，這似乎是在為調降政策利率做出準備。央行可能在外圍環境有利時，盡可能地讓人民幣升值。此前法興預計人民幣表現可能持續偏弱，而實際情況顯然相反，但也很難定論人民幣貶值趨勢就此反轉。如果中國央行下調政策利率，市場波動可能較大，而當前市場參與者都在沽空美元及離岸人民幣。

此外，澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh向《彭博》指出，當前中國監管層正在利用美元疲弱的機會來引導人民幣中間價走強，因此逆周期因子仍在發揮作用，不過強度比之前減小。他稱，當人民幣中間價開始緊密跟隨即期價格的時候，人民幣就到了監管層認為合理的水平如果美元進一步走弱，不排除人民幣進一步走強至7元，甚至升破7元關口。

本網簡單歸納5種人民幣資產之潛在回報及風險：

人民幣資產類型潛在回報產品部份投資風險
中資股人民幣升值提振估值；股息工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 個股業績表現；市場/股價波動；人民幣匯價波動（股息兌換為港元時）
A股ETF（RQFII）人民幣升值提振相關指數表現；股息南方富時中國A50 ETF （02822） 、iShares 安碩富時中國A50 ETF （02823） 、南方東英中國創業板指數ETF （03147） 、華夏滬深300指數ETF （03188） 人民幣匯價波動（股息兌換為港元時）；交易時差（港中開市時差）風險；內地資本增值稅風險；市場集中風險；內地政策干預風險；流通性風險
人民幣債券人民幣升值提振債價；利息iShares安碩中國政府債券ETF （02829） 、華夏人民幣貨幣ETF （03161） 、南方東英人民幣貨幣市場ETF （03122） 、工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF （03199） 發行人違約風險；人民幣匯價波動；利率走勢；債價波動；流通性風險（外匯管制）
人民幣儲蓄保險於投保期滿後按內部回報率（IRR）的回報；人民幣升值額外回報滙豐保險滙捷儲蓄保險計劃、立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2、宏利翡翠人民幣保險計劃、中銀人壽目標三年保險計劃，保證回報率介乎2.75%至3.55%人民幣匯價波動（本金及回報兌換為港元時賺息蝕價）；投保人財政（斷供）風險
人民幣定期存款按銀行定存利率支付之利息；人民幣升值額外回報12個月年利率：富邦（2.8厘）、南洋商業（2.8厘）、招商永隆（2.55厘）、建行亞洲（2.5厘）、華僑（2.5厘）（注：起存額因銀行而異）人民幣匯價波動（本金及利息兌換為港元時賺息蝕價）
參考資料：投資者及理財教育委員會、市場資訊

本文最後更新日期︰2023年11月21日

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