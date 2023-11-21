Fintech新趨勢：全新的士付款方式、存款Web3代幣化

▲ Fintech新趨勢：的士電子支付 現實存款可Web3代幣化

香港金融科技周2023在本月初圓滿落幕。筆者除了在參與台上演講，當然亦要把握機會了解fintech界的最新發展趨勢。今年的參展商依舊來自五湖四海，由本地初創至跨國銀行都有，而且展出的方案不少已到達應用層面。

冀的士電子支付主流化

在眾多展位中，其中一個較觸目的擺放了一部的士，裡面展示了一種新的付款模式︰該解決方案連接的士咪錶，同時在車內提供二維碼。乘客手機一掃，即可選擇任何一款電子支付工具付費，司機不單可即時收到車資，更做到一個裝置支援多種電子支付工具。整個支付流程快捷流暢，而且清楚記錄每筆車資和附加費，一目了然。其實的士電子支付在內地和一些海外國家已經廣泛使用，筆者期望這種模式可以在未來打入主流，改善支付流程。

AI&Web3新應用層出不窮

縱觀全場，AI和Web 3仍然是fintech界寵兒，而AI更是今年焦點。基於AI的金融科技解決方案有如雨後春荀，應用範圍廣泛，觸及財富管理、貸款批核、反欺詐和客戶服務等領域，有助提高效率和重塑客戶體驗。市面上已有虛擬銀行運用AI和數據分析，將銀行服務和推廣訊息更個人化和自動化，以提升服務質素，可以預期類似服務日後將會更普及，令業界和客戶同樣受惠。

Web 3今年仍然有不少曝光，隨著業界對Web 3的了解加深和當局逐漸對Web 3發展作出監管，Web 3使用場景亦由加密貨幣 (cryptocurrency) 和非同質化代幣（NFT）等伸延至更多應用案例，例如代幣化存款（Tokenization）。代幣化存款是金管局的數碼港元（e-HKD）先導計劃的其中一個範疇，旨在研究將傳統的銀行存款轉換為區塊鏈上流通的代幣的可行性，目的是提高資金流動性，為資產管理帶來更多可能性。雖然數碼港元會否落實仍是未知之數，但該構想對香港的金融科技發展必然有鼓勵作用。

大小企合作建Fintech生態圈

除了AI和Web 3，今年另一體會是大型金融機構與中小型金融科技公司的合作變得更為緊密。不少跨國銀行與第三方公司合作開發林林總總的解決方案，革新金融服務體驗之餘，亦為這些中小型公司創造大量應用場景，有助金融科技生態圈的多元發展。作為土生土長的虛擬銀行代表，筆者當然希望能與更多本地科企合作，互惠互利，共同壯大本地金融科技生態圈，同時為香港作為國際金融中心增添動力。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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