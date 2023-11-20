桶中陳釀60年　威士忌逾2000萬成交　破最貴烈酒紀錄　夠買九龍塘複式？

▲ 桶中陳釀60年，1986年始裝瓶，百年威士忌逾2000萬成交，破最貴烈酒紀錄。

一支極其罕見、釀造至今近一百年歷史的麥卡倫（Macallan）蘇格蘭威士忌上周六（18日）在英國倫敦的拍賣會以破紀錄的210萬英鎊（約2,042萬港元）賣出，打破拍賣會上最高的葡萄酒或烈酒成交紀錄，刷新全球最昂貴威士忌。近日有報導指，九龍塘複式單位價格跌穿2000萬元，換言人一瓶酒可以換來一個複式單位？

經手是次成交的拍賣行蘇富比（Sotheby's）威士忌業務部門主管Jonny Fowle獲准試了該支酒一小滴，形容酒味濃郁、層次豐富︰「正如你所期望般，當中有很多乾果、很多香料、很多木材。」

「史上最貴」麥卡倫1926蘇格蘭威士忌詳解（點圖放大）：

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桶中陳釀60年 麥卡倫最年份最久的威士忌

根據蘇富比資料，該支刷新最高拍賣價的的威士忌「The Macallan Valerio Adami 60 Year Old 42.8 abv 1926 (1 BT 75cl)」，來自蘇格蘭酒廠麥卡倫的Macallan 1926系列單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）的其中一支。在雪莉桶中陳釀60年後，該桶酒於1986年裝瓶，是麥卡倫歷來生產年份最古老的威士忌。該行事前形容為「世界上最昂貴的威士忌」，預計這支威士忌的拍賣價將介乎75萬至120萬英鎊。

全批僅40支從未發售 Valerio Adami招紙版尤其鬼罕

據報，這批共40支的麥卡倫1926威士忌從未公開發售，部份僅供予麥卡倫高級客戶。它們亦再分批貼有不同招紙，更有少量沒有任何標籤。其中12支貼上意大利畫家阿達米（Valerio Adami）於1993年設計的招紙，是次拍賣品為其中一支。

目前尚未清楚該12支阿達米招紙麥卡倫1926威士忌中有幾多支仍然存在。蘇富比表示，當中至少一支於2011年日本大地震中被毀；另外兩支沒有標籤的威士忌中有一支下落不明。該行相信，總其40支威士忌中，至少已有一支已被打開並享用。

是次成交的這支與眾不同，是第一支在拍賣前經過麥卡倫釀酒廠翻新的威士忌，工序包括更換膠囊和軟木塞，同時在酒樽招紙的四角補塗新的膠水，並抽取1毫升樣本，與麥卡倫位於格拉斯哥愛丁頓辦公室的另一支1926進行測試比對。

麥卡倫1926支支天價 第二貴150萬英鎊

經現場及電話激烈競投後，此支威士忌最終以218.75萬英鎊（折合逾2,042萬港元）成交，遠高於最高估價120萬英鎊，亦打破2019年另一支麥卡倫1926創下的近150萬英鎊（約1,460萬港元）成交紀錄。蘇富比表示，2019年成交的1926來自同一雪莉桶，為總其14支之Fine & Rare招紙版本的其中一支。

該行亦指出，多年來，麥卡倫1926在拍賣會上的成交價屢創新高。2018年和2019年，四個不同的招紙版本Peter Blake、Valerio Adami、Michael Dillon及Fine & Rare，相繼打破了拍賣記錄。

麥卡倫1926部份高價成交紀錄（由低至高）：

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