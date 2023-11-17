阿里巴巴堅定投入未來增長　明確優先級、清晰路徑、堅決作取捨

以下為阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘闡述阿里巴巴新發展階段的戰略大圖摘要：

吳泳銘表示，未來推動行業發展的動力將是以AI為代表的科技驅動力，阿里巴巴面向未來將有三個重要優先級方向：技術驅動的互聯網平台業務，AI驅動的科技業務，全球化的商業網絡。阿里巴巴將保持創業心態，更堅決地投入，更果斷地取捨，以更靈活的治理機制，抓住AI科技變革帶來的全新機會，創造更多客戶價值。

吳泳銘完整介紹各業務集團的發展策略和優先級。淘寶天貓以「用戶為先」，堅持消費分級與價格力策略；阿里雲堅持「AI驅動、公共雲優先」，以AI+雲計算雙輪驅動發展；國際數字商業集團致力於建設全球領先的數字化供應鏈網絡和AI+數字零售核心技術能力，希望未來數年在重點新興區域市場獲得突破；菜鳥將加大科技投入，加快建設全球智能物流網絡；本地生活以高德和餓了麼為主體發展到目的地和到家的科技服務，把握AI發展機遇，與生態共進；大文娛將繼續堅持頭部內容戰略。

他還公佈阿里第一批戰略級創新業務——1688、閑魚、釘釘、夸克。上述戰略級創新業務以獨立子公司的方式運營，打破以往在集團內的定位限制，用更獨立的策略去面對最廣闊的市場。集團將以3至5年為週期進行持續投入。

以下為全文：

經過24年發展，阿里巴巴今天已經成為一個橫跨電商、雲計算、本地生活、物流、文娛、新零售，以及眾多創新業務的集團。今天，整個社會正站在一個新的時代起點上，飛速發展的科技正在深刻重構所有產品、所有行業和所有生活場景，可以說，今天所有對未來的預估都是低估。

隨著互聯網用戶滲透率到頂，推動行業發展的動力將是以AI為代表的科技驅動力。因此我們將阿里集團面向未來十年的重要優先級，明確為以下三個方向：技術驅動的互聯網平台業務，AI驅動的科技業務，全球化的商業網絡。

面對龐大而複雜的業務體系，以及快速變化的市場和科技發展趨勢，我們希望用以下三大關鍵舉措來變革阿里、面向未來：

第一、建立高度靈活、快速決策的治理機制與激勵體系。

今天的阿里面對著快速發展的新技術和市場的新變化、新期待。無論過去的商業模式有多成功，我們都必須翻篇歸零，喚醒重新創業的心態，保持高度靈活的決策機制。因此我們在今年啟動了公司治理改革，持續加快建設靈活決策體系。我們希望未來阿里各業務線均以獨立業務單元為單位，更加獨立自主的面向市場。

在此基礎上，我們正在探索建立相應的激勵體系，在業務集團的獨立性和協同性之間著力取得平衡，實現發展的最大合力。

第二、對既有業務進行戰略優先級梳理，對核心業務保持長期專注力和高強度投入。

經過多年的商業嘗試，我們深切感受到優秀的商業模式極其稀缺。

面向未來，我們將根據市場規模、商業模式及產品競爭力，梳理既有業務的優先級，定義核心業務與非核心業務。對於核心業務，我們將保持長期的專注力，保持高強度的資源和研發投入，持續提升用戶體驗，確保產品和服務始終緊跟用戶需求去迭代進化，保持長期生命力和競爭力。對於非核心業務，將通過儘快盈利或其它多種資本化方式，實現這些資產的價值。

第三、面向未來作堅決的戰略投入。

阿里巴巴集團將更好發揮戰略孵化的作用。一方面，對於符合用戶需求和AI驅動變革趨勢的業務和產品，作為第一優先級重點投入；另一方面，對於面向未來的革新型產品，我們將秉持長期主義進行堅決投資，同時保持戰略耐心，以三年為評估和價值檢驗周期，為阿里巴巴培育面向未來發展的新業務與新動能。

接下來，我將重點與各位分享各業務集團和公司面向未來三年的發展策略、發展目標，以及將如何把握市場機遇。

二、淘寶天貓的優先級—用戶為先

淘天集團堅持「用戶為先，生態繁榮，科技驅動」的業務發展策略，儘管面臨市場競爭，本季度淘天集團收入仍保持穩健增長，DAU增速有所提升。

在面向未來三年的戰略周期中，我們將進一步明確淘寶天貓的業務優先級—用戶為先。具體將聚焦以下三個方面：

1. 萬能的淘寶。

淘寶的「萬能」，在於為用戶提供海量豐富的商品和服務供給。我們要堅定地做綜合性平台，滿足最大消費者群體的多層次消費需求以提高消費者的購買頻次。這是淘寶天貓在今天的競爭格局下保持增長的選擇。

2. 消費分級與價格力。

中國消費市場是一個多層次價值主張的消費市場。 我們既擁有最多元的消費群體，也擁有中國製造的優勢，這使得任何一個品類中，都有足夠豐富的不同價值主張的商品，能夠滿足不同消費者的需求。



我們既擁有最多元的消費群體，也擁有中國製造的優勢，這使得任何一個品類中，都有足夠豐富的不同價值主張的商品，能夠滿足不同消費者的需求。 基於此，我們必須執行一個app內的多層次市場策略。 淘寶是一個超級app，覆蓋主流的三種銷售模式：直播內容驅動模式/品牌營銷模式/日銷低價模式能力最綜合的平台。有能力容納從品牌商品到白牌商品的多個商品分層以及與之對應的多重價值主張，我們希望通過AI技術和運營模式的迭代，讓淘寶真正成為這樣一個包容多元化市場的消費app。



淘寶是一個超級app，覆蓋主流的三種銷售模式：直播內容驅動模式/品牌營銷模式/日銷低價模式能力最綜合的平台。有能力容納從品牌商品到白牌商品的多個商品分層以及與之對應的多重價值主張，我們希望通過AI技術和運營模式的迭代，讓淘寶真正成為這樣一個包容多元化市場的消費app。 此外，我們必須執行價格力策略。無論品牌商品還是非品牌商品，價格力都是最大的地心引力。我們將持續以平台模式優化產品效率、提升供應鏈效率，將價格力作為貫穿各層次商品的核心戰略。

3. 用戶價值取捨。

淘寶將會堅持互聯網消費平台定位，淘天集團並不將自己定位成零售公司。從消費平台定位出發，我們在策略上會堅持以用戶為先的視角，把提高平台黏性與客戶留存作為核心目標。從經營角度考慮，我們會將用戶購買頻次優先於GMV作為平台經營的最關鍵目標，購買頻次最直接反映了用戶對消費平台的認可度。



淘寶多樣化的變現產品，能夠支持我們「用戶為先」的戰略變革。我們相信，更多用戶才能給商家帶去更多市場機會，這些投入將形成用戶、商家、平台共贏的正循環。

三、雲的策略—AI驅動，公共雲優先

介於目前外部環境的各種不確定性，我們經謹慎評估後決定不再推進雲智能集團的完全分拆。阿里巴巴集團將在阿里雲戰略方向上保持長期堅決的投入，同時雲智能集團仍會繼續保持獨立公司運作，採取董事會授權的CEO負責制。

本季度，我們看到AI熱潮帶來的算力和大模型服務需求持續增長。

雲計算是整個數字經濟的基礎設施。這是一個計算資源具備網絡效應的商業模式，也是一個兼具網絡效應和規模效應的服務模式。隨著大模型為代表的AI時代到來，各行各業AI轉型和創新需求背後，IT投入將會呈指數級增長，對雲計算的需求也會指數級擴大，從而創造出更巨大的時代增量機會。

雲智能集團將堅定實施AI驅動、公共雲優先的戰略，並加大對AI相關軟硬件領域的技術投資。

AI驅動—計算範式正在發生根本性變化，我們正處於傳統計算向AI計算中心地位切換的技術拐點。未來，客戶對於雲計算增量需求將會由AI的需求帶動，絕大部分AI計算將主要會在雲上運行。

未來，我們將堅持做好兩件事：一是打造一朵「AI時代最開放的雲」，為全行業提供穩定高效的AI基礎設施，支持各行各業智能化轉型。二是創建開放繁榮的AI生態。

在剛結束的雲棲大會上，我們全面升級AI基數設施—人工智能平台PAI，發佈了千億級參數規模的大模型通義千問2.0及8大行業模型，推出一站式模型應用開發平台「百煉」，初步建成AI時代全棧的雲計算體系，將更好承接AI時代的算力需求。

公共雲優先—本季度，我們已經開始主動管理收入質量，盈利能力得到提升。阿里雲在定價權、高續約率和提供可規模化複製的雲計算基礎資源及應用服務產品等方面具備優勢。未來，我們將堅持對所有產品和業務模式作取捨，減少項目制的銷售訂單，加大公共雲核心產品的投入，持續提升雲業務的收入質量。相信堅持公共雲優先，能夠讓我們在未來持續收穫規模效應和技術紅利。

面向未來，我們對AI和雲計算結合的長期發展前景非常樂觀。

四、海外數字商業發展策略

我們堅信海外市場未來幾年有巨大的成長空間，我們的核心戰略包括：

1. 建設全球領先的數字化供應鏈網絡

阿里巴巴已經擁有了全球最豐富的商品供給+一張初步建成的「跨境+本地」的全球物流網絡。未來幾年，我們會以多個全球領先的商品中心+覆蓋海外主要市場的高效物流網絡為基礎，加速建設一張全球領先的數字化供應鏈網絡。

2. 建設全球領先的AI+海外數字零售技術

在阿里海外數字商業內建設統一的AI+數字零售核心技術能力，推動跨平台、跨區域市場的效率提升與客戶體驗創新。比如，通過AI等技術解決跨語言翻譯、跨國別客服等問題，推動大量商家真正從local走向global，其中蘊含巨大的市場機會與紅利。

3. 未來幾年在重點新興區域市場獲得突破

阿里海外數字商業目前僅僅在東南亞、土耳其等幾個區域市場的整體用戶滲透率較高，在多數海外市場的用戶滲透率還有巨大成長空間。我們將以現有資源和佈局為基礎，在部分非常有希望的區域市場加大本地化投入，並獲得確定性的增長機會。

五、菜鳥的策略

菜鳥持續專注於拓展全球智能物流網絡，在跨境物流服務和解決方案上強化綜合的端到端能力，本季度收入繼續保持較快增長。

面向未來三年，菜鳥的核心策略是：

1. 加快全球智能物流網絡建設，加大物流科技投入，抓住跨境電商快速發展的歷史機遇，通過為跨境電商平台和商家提供創新型的產品，實現國際業務的快速增長；

2. 在國內堅持走差異化道路，輸出科技能力，幫助品牌商和製造商提升物流數字化和智能化水平，為品牌商家和消費者提供高品質、多平台、全渠道的供應鏈和物流解決方案，保持業務的健康發展。

六、本地生活集團的策略

本季度本地生活集團收入同比增長16%，業務規模和效率持續提升，年度活躍消費者季度同比、環比均有增長。

未來三年，基於位置的科技服務將在各行業繼續較快演變及增長，將繼續與三百六十行都產生化學反應，不僅在外賣、餐飲、出行等大家目前關注的行業，也不僅是在to C的各行業，我們預計，未來to B行業基於位置的科技服務需求也將較快增長。因此，集團將持續堅定地投資基於位置的科技服務，繼續以本地生活兩個業務陣地為核心，即：以高德為主體發展出行和到目的地的科技服務，以餓了麽為主體發展即時到家的科技服務。

同時，本地生活業務也將把握住AI帶來的應用創新和能力升級機會，並以「與生態共進」為成功標準。

七、大文娛

大文娛集團本季度收入健康增長，各業務協同效益持續提升。由於線下文化消費市場強勁復蘇，大麥網季度GMV強勁增長，盈利能力同比持續改善；優酷線上付費演出總互動量破紀錄；阿里影業聯合出品的兩部電影作品位居暑期檔票房前兩位。

面向未來三年，大文娛集團的核心策略包括：

1. 借助AI等科技創新，三年內基本實現影視製作端的標準化、流程化、數智化。培養新生代創作者，推動文娛產業升級。推出消費端創新應用，拓展業務邊界。

2. 優酷將堅持頭部內容戰略，提高自製比重，通過穩定且差異化的獨播內容，強化會員心智。阿里影業將保持線下場景覆蓋和市佔率優勢，持續推出頭部電影、演出等自製內容。

八、業務公司整體策略

我們也曾宣佈，阿里巴巴集團會持續投入、孵化面向未來的戰略級創新業務。對此我們有明確的遴選標準：具備足夠巨大的市場空間；具備獨特的市場定位；符合用戶需求趨勢和集團「AI驅動」戰略。

今天，我向各位介紹我們第一批戰略級創新業務，它們是—1688，閑魚，釘釘，夸克。

1688是阿里巴巴歷史最悠久的業務，服務了中國製造業的主流廠商，在新時代具備二次創業的堅實基礎和巨大潜力，以最具競爭力的中國製造產品出發，有望從B2B業務延展到中小企業和消費者的采購，同時具備支持跨境交易的服務能力。



閑魚是中國年輕消費者最喜愛的閒置交易平台，我們認為閑魚的未來遠不止於此，它是能夠承載廣大消費者愛好和樂趣的生活方式平台。



釘釘因為AI時代的到來，獲得前所未有的想像力。作為國內最高效的企業協同工具，面向未來，我們相信AI時代每個人和企業都將具備個性化的智能助理，而釘釘有望成為用戶最好的AI智能助理平台。



夸克是深受年輕一代喜愛的搜索和知識產品。我們認為，在大模型時代，面向學生群體和年輕人，夸克有巨大機會能創造出大模型時代的革新性搜索產品。

上述戰略級創新業務，組織上將以獨立子公司的方式運營，業務上將打破以往在集團內的定位限制，用獨立的策略去面對最廣闊的市場。集團將以3至5年為周期進行持續投入。

面向激動人心的AI時代，阿里巴巴將堅決投身於科技革命和產品創新中，持續創造孵化創新業務和科技產品，滿足持續擴大的市場對產品和服務的新期待和新需求。

互聯網以及科技行業的競爭是無限遊戲，任何產品都不存在長期的護城河。成功的科技公司必須具備穿越科技周期的能力。24年來，阿里在PC和移動互聯網時代牢牢把握住了發展機遇，過程中有成功也有失敗，有經驗也有教訓。今天，阿里巴巴已經成為一個年收入1250億美元，自由現金流270億美元的多元化業務集團，我們有幸服務支持千萬中小企業交易和履約；我們擁有全球第三的雲計算平台，「AI+雲計算」的深度融合與雙輪驅動，是我們面向未來發展的重要動力和優勢。

今天，我們走到了以AI為代表的新科技時代的開端，未來十年世界將發生翻天覆地變化，巨大的不確定與機遇將同時出現。阿里巴巴正開啟一段嶄新的創業歷程，並為全力投入科技變革做好了充分準備。我們具備足夠領先的資源、強勁的現金流、靈活的治理機制和優秀人才的儲備，相信可以激發現有業務迸發出新動能，也能創造出更多全新的發展機會。