棄微軟工作　傾家蕩產購310萬帆船漂流14年　「這是絕對自由感」

▲ 棄微軟工作 傾家蕩產購310萬帆船海上漂流14年 在船上組建家庭

工作壓力大的時候，你想過丟下一切環游世界嗎？Brian Trautman真的做到了，他在33嵗時抛棄了令人羡慕的高薪工作、變賣所有財產購買了一艘帆船，並在海上漂流了14年。Trautman說：「這是一種絕對的自由感」。

刷爆卡買310萬元帆船 前微軟員工現靠網絡維生

海上漂流前，Brian Trautman曾是Microsoft 等公司的軟體工程師，每周工作60小時。某天他突然意識到自己一天中最美好的時光居然是坐大巴通勤的時候，在一次通勤路上，Trautman決定開始改變。

2008年5月，經過為期2年的竭力儲蓄，Trautman賣掉了所有財產，包括華盛頓州雷德蒙德的一套三居室聯排別墅，準備休假兩年來環遊世界。

「（我對自己說）兩年後，我會準備回來，並弄清楚自己餘生真正想做的事，但我卻一去不復返」，Trautman面對外媒CNBC採訪時說。

Trautman購買的帆船名為SV Delos，價值39.8萬美元（約310萬港元），該帆船全長53英尺，有3個客艙和2間浴室。他支付了8.1萬美元（約63萬港元）的首期，直到2019年才在船上還清最後一筆款項。

當Trautman起航時，他只有2年的存款，約4.8萬美元（37萬港元），而這筆錢在3個不同的時期用完了，所以在環遊世界的同時要打散工來維持生存。

到了2011 年，他在新西蘭停靠時遇到了現在的妻子Karin。兩人開始一起拍攝他們在船上的冒險經歷，並推出了他們的 YouTube 頻道Sailing SV Delos。

「（Youtuber）起初並不是一份全職工作。它只是為了維持我們的生活，並為旅行提供一些資金。但現在這成了我們工作的全部」Trautman說。

這對夫婦利用 YouTube 頻道和眾籌賺到的錢來維持他們的海上生活。

生死天註定 一家三口每月僅用2萬

Trautman的帆船有3個客艙，後部的用作他和妻子的臥室；前部的則供他女兒使用；第3間客艙供客人使用。船上還有一個厨房區，配備對流烤箱、洗碗機和烤麵包機。

「我們有許多你可以在自己家找到的現代化的電器和便利設施，只是尺寸較小」，Trautman說。

雖然這艘帆船有3台冰箱，可以儲存大量的肉或魚，但新鮮水果和蔬菜依然是一個大問題。Trautman夫婦只能保留足夠維持幾周的食物，然後就必須返回陸地購買更多食物。這比看起來要困難得多。

「我們的生死取決於這裡的天氣，天氣決定了我們能做的一切」，Trautman說，「這種生活常常令人不舒服，這比住在房子裡要辛苦得多。」

在一次慣常的城市購物之旅中，這對夫婦花了約500美元購買食品雜貨，這些東西應該足夠他們用上幾周或幾個月——取決於物品的腐爛程度。除了食品雜貨之外，這對夫婦每月在船隻保險、維護、燃料和公用事務上花費約1900美元。他們每月還要支付250美元的衛星Wi-Fi費用，花銷總計2650美元（約2萬港元）。

妻子懷胎7月才靠岸生產 女兒在船上長大

自乘船環遊世界以來，Trautman已經遊歷了45個國家，航行里程達7萬海里。

Karin懷孕7個月的時候，這對夫婦曾短暫地搬回陸地生活。他們搬到了Karin家人所在的瑞典，並在那生下女兒Sierra。Sierra四個月大時，一家三口又回到了帆船上生活。

「（女兒誕生後）我們的生活方式發生了巨大的變化，但都是值得的，我們可以坐在船尾看鯊魚、河豚、海豚和鯨魚」，Trautman說，「Sierra能夠真實地看到所有的這些事情，而不僅僅是在書本上。」

Trautman說，為了與陸地上的家人保持聯繫，他們在靠岸時會讓親人來拜訪他們。例如，到加勒比海時他的父母會來探望他們，Karin的家人則會在菲律賓探望他們。

現在Sierra已經4歲了，Trautman說他們計劃明年留在法屬玻里尼西亞，但同樣考慮回到瑞典全職工作，這樣他們的女兒就可以在Karin的文化和家庭中成長。

「這次旅行從根本上改變了我的基因，和旅行剛開始時相比，我已經完全是另外一個人了」，Trautman說，「我對生活中的什麽是優先重要的有了不同的看法：與朋友、家人和愛人共度的時間才是最重要的。」

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