【Black Friday攻略】信用卡回贈+迎新優惠　輕鬆賺$1,500　網購慳錢必備！

▲ 黑色星期五（Black Friday）將至，進行外幣網購時，搭配信用卡回贈及迎新優惠，可以幫你慳多1,500元！

讓人期待已久的購物節日黑色星期五（Black Friday）將至，不少北美品牌和網購平台已經推出大量的優惠和促銷活動，各位讀者準備好爆買一波了嗎？進行外幣網購時，搭配信用卡回贈及迎新優惠，可以幫你慳多1,500元！

在處理網上商戶的外幣簽賬時，銀行通常以較高回贈率的簽賬類別，例如DBS Black World Mastercard本地零售簽賬是6元／里，海外零售簽賬則是4元／里；東亞銀行World Mastercard卡的本地零售簽賬是5元／里，海外／網上外幣簽賬是4元／里。

對於想要在海外網購中輕鬆賺取回贈的用戶，只需達成以下兩個條件便行︰

在港元以外的貨幣誌賬的香港境外零售簽賬

以「即時外幣兌換」方式結算的港元交易

信用卡外幣＋網購簽賬回贈比較 現金回贈 信用卡 海外簽賬手續費 回贈比率 回贈上限 UA亞洲聯合財務sim Credit Card 1.95% 8% 每月200元 信銀國際Motion信用卡 1.95% 6% 每月200元 中銀Chill Card 1.95% 5% 每月150元 恒生MMPOWER World Mastercard 1.95% 5% $800 +FUN Dollars 滙豐Red信用卡 1.95% 4% 每月$500「獎賞錢」 安信EarnMORE銀聯信用卡 0% 2% 全年3,000元 渣打Smart卡 0% 0.56% 無上限

信用卡外幣＋網購簽賬回贈比較 里數回贈 信用卡 海外簽賬手續費 回贈比率 簽賬上限 中銀Cheers Card Visa Infinite 1.95% 1.5元／里 每曆月25,00元 滙豐EveryMile信用卡 1.95% 2元／里 每季15,00元 Citi Premier Miles 1.95% 3元／里 無上限，每月須簽滿20,000元 DBS Black World Mastercard 1.95% 3元／里 於某一簽賬階段累積合資格簽80,000元 東亞銀行World Mastercard卡 1.95% 4元／里 每曆月11,111元

網購回贈比率最高：sim Credit Card（8%）

市場眾多信用卡當中，以UA亞洲聯合財務發行的sim Credit Card網購回贈8%最多，無論以港幣或外幣付款的簽賬均可，惟每月回贈上限僅得200元，即是每月簽賬2,500元便會到達上限，對於經常網購的消費者很容易「打爆」，此卡還是比較適合細額簽賬的客戶。

外幣簽賬贈比率最高：信銀國際Motion信用卡（6%基本回贈＋10%迎新回贈＝16%）

連同迎新優惠計算，則以信銀國際Motion信用卡的16%更高，當中包括全年網上及外幣簽賬6%的現金回贈（每月上限200元）及迎新優惠——發卡起計首3個月外幣簽賬10%現金回贈（最高可達1,000元），即是簽賬上限為10,000元。

雖然16%回贈相當吸引，但實際可獲得的現金回贈最多只有1,200元。如果想要更多現金回贈，可以考慮以下兩張信用卡，網購簽賬連同迎新優惠均可獲得1,500元。

恒生MMPOWER World Mastercard

該行目前推出的迎新優惠，是新客在新卡發出後60日內累積簽賬5,000元，就可以獲得$700 +FUN Dollars；配合這張卡主打網上零售簽賬5%回贈（每月上限為$800 +FUN Dollars），即是期內簽賬滿16,000元，就可以一併賺取兩項獎賞合共$1,500 +FUN Dollars，儲積分當錢使。

渣打Smart卡

渣打這張信用卡賣點並不在於回贈，勝在迎新優惠十分吸引，新客只要在新卡發出後1個月內累積簽賬4,000元，就可以獲得1,200元現金回贈（也可選擇香港環亞優逸庭使用券2張），加上最新冬日迎新獎賞額外300元現金回贈，即合共可獲得1,500元現金回贈，可算是「低門檻，高回報」之選。

信用卡迎新優惠一覽 信用卡 迎新獎賞 簽賬條件 恒生MMPOWER World Mastercard $700 +FUN Dollars 新卡發出後60日內累積簽賬5,000元 信銀國際Motion信用卡 最多1,000元現金回贈 發卡起計首3個月外幣簽賬10%現金回贈 700元現金回贈 發卡起計首2個月累積簽賬8,000元 滙豐EveryMile信用卡 $1,000「獎賞錢」 新卡發出後60日內累積簽賬8,000元 DBS Black World Mastercard 40,000里（即DBS$1,920） 新卡發出後3個月內累積簽賬80,000元 12,000里（即DBS$576） 新卡發出後3個月內累積簽賬20,000元 8,000里（即DBS$384） 新卡發出後3個月內累積簽賬8,000元 渣打Smart卡 1,500元現金回贈 新卡發出後1個月內累積簽賬4,000元 中銀Cheers Card Visa Infinite 300,000簽賬積分（相等於1,200元現金回贈／20,000里） 發卡月及其後首2個曆月內累積簽賬滿12,000元 「私人財富」或「中銀理財」︰75,000簽賬積分

（相等於300元現金回贈／5,000里） 東亞銀行World Mastercard卡 800元現金回贈 新卡發出後3個月內累積簽賬8,000元

單看回贈不夠 謹記外幣手續費

除了簽賬回贈，各位讀者在使用信用卡進行外幣付款時，還要格外留意手續費的問題。一般來說，大多數的信用卡會收取1.95%的手續費，美國運通（American Express）則是2%，銀聯卡豁免。

在此情況下，安信的EarnMORE銀聯信用卡就是一張不錯的選擇，它不僅無外幣簽賬手續費，還有2%的現金回贈（當中可分為1%無上限基本回贈，以及1%加碼現金回贈，後者年度回贈上限為1,500元）。值得留意，加碼現金回贈優惠期至今年12月31日，未知該公司會否延續這個優惠。

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