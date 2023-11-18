【退休理財】還有5年便退休？5大部署保晚年安心

▲ 【退休理財】還有5年便退休，應該點部署才安心？必做5大補救措施！

還有五年便到法定退休年紀，應該如何部署？退休看似是個遙遠目標，但人生匆匆幾十年，眨眼便過。當你距離退休只剩下幾年，財務決策就變得更加重要。一旦步入最後五年之「窗口期」，就是審查你的退休計劃、以確保走上正軌的好時機。

退休計畫成與敗 投資時機最關鍵

「時間就是金錢」，當打工仔尚年輕處於「拼搏期」，在退休投資方面享有時間優勢。善用時間讓自己的財富藉着複息效應不斷滾存增值，如雪球般愈滾愈大，隨着時間推移，便能達至財富增值的效果。再者，隨着儲蓄和投資年期愈長，累積經驗愈豐富，能夠作出更明智部署，資金成長的機會便愈多。

要是年紀大了，才開始為退休儲蓄，代表要從後追趕。如果你已臨近退休前最後五年，較遲起步可能會令你處於嚴重劣勢。理財策劃資訊網站SmartAsset指出以下兩大劣勢：

1. 你從複息增長中受益的時間更少。在美國等地，即使在50歲對某些退休金帳戶的年度繳款達到最高限額，也可能不足以彌補在市場上損失的時間。但香港設有強積金（MPF）制度，僱員及僱主雙方須分別向帳戶作出月薪5%的供款。雖然正常情況下到了65歲方可提取，但從複息增長的角度看，則較能收「細水長流」之效。打工仔要考慮是應否趁年青，及早部署較進取的策略 2. 隨着年紀漸長，你可能會開始將更多資產轉向更安全、風險較低的投資策略。轉向更保守的投資（例如債券）可以降低退休前出現鉅額虧損的風險，這樣做卻也可能會錯失更高的回報。如果你較遲開始儲蓄和供款，你的投資組合便可能被迫「保本為上」

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為何退休前最後五年至關重要？

退休前的最後五年，本質上是考驗你至今的投資準備及計劃，需要回答一個關鍵問題：我能負擔得起退休生活嗎？答案是肯定還是否定，很大程度上取決於你如何提早規劃。SmartAsset表示，影響退休準備的最重要因素包括：

你在職場退休計畫中之 個人退休帳戶 （如MPF帳戶、其他類型的公積金帳戶） 已供款金額

（如MPF帳戶、其他類型的公積金帳戶） 除按揭貸款外，你所欠的 債務金額

按照你喜歡的生活方式，而作出的 退休生活費預算

根據你的退休年齡，退休儲蓄需要消磨的年期

如果你的退休規劃進展很好，那麼你在退休前的最後五年可能不需要做太多調整。如果你的計劃存在漏洞，或者你還沒有開始實踐計劃，那你可能需要做更多工作，來為退休做好準備。

距離退休五年 必做五大事項

是時候了解你應該做何事，來衡量退休準備是否充足。綜合SmartAsset見解及香港退休制度，以下是需要解決的五大最重要事項，以助你舒適按時退休：

1. 檢查退休儲蓄金額

了解你目前的退休儲蓄金額，以及在未來五年內還需要儲蓄多少，才能實現你的目標。透過一些退休儲蓄計算機，可以協助你了解距離目標有幾遠。你可以憑着計算結果，來制定財務計劃的後續步驟。

長久以來，4%是退休人士的一個魔術數字（magic number），若果退休人士想安全地每年從退休儲蓄中提取4%，作為退休開支，那麼他的投資組合只要有4%的年回報，儲蓄便能用之不竭。晨星（Morningstar）近日發表的研究顯示，隨着債息高企，退休人士可以「加人工」，安全提款率在今年達到4%。

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2. 了解退休後的收入來源

了解你真正退休後可以依靠的收入來源，這個步驟與以上檢查退休儲蓄金額息息相關。因為如果退休後仍能開拓主動收入、或創建穩健的退休收息投資組合，以維持被動收入，便得以在生活上有所幫補，減輕你對退休儲蓄的依賴。

這些已知或潛在收入來源包括：MPF帳戶、出租房地產物業獲得的租金收入、兼職、繼承遺產、持有債券、投資收息股及投資年金等等。

強積金的確能為建立最基本的保障，但若要退休後仍可保持退休前的生活水平，有如自製長糧的「延期年金」、「終身年金」等是可以考慮的選擇。類似的年金產品有定期派息計劃，可以保證於退休後仍「月月有糧出」，即使活至100歲甚至更長壽，年金仍帶來穩定回報，或有效對沖長壽可能帶來「坐食山崩」的財務風險。

若擔心財政緊絀，亦可考慮為自住物業做逆按揭，又名「安老按揭」，原理是將你的物業作為抵押品取得貸款，便可以每月收到一筆收入，既維持穩定的現金流，同時又可以繼續住在現有的物業中。

3. 評估退休生活支出

即使已保證了一定的退休收入，若沒有妥善管理退休後的生活支出，亦難以安心。如果你距離退休尚有五年，是時候開始考慮你想過上怎樣的生活，以及根據你的儲蓄和潛在收入，能否負擔得起。

典型的退休生活費用支出包括：住房、交通、起居飲食和醫療保健。但你的預算也可能擴及旅遊、娛樂或你一直想嘗試的新興趣。建立模擬預算，然後把得出的數額與你預期中的月入進行比較，有助了解現實和和理想之間的差距。

你還可以更進一步，嘗試在退休前的最後五年中，僅靠退休預算生活。這可以幫助評估預算的現實程度。如果你預計退休後的支出會比現在少，那麼對預算進行一次測試，或有助每月節省額外金錢。

此外，退休人士最好杜絕負債，建議使用退休金，清還所有借貸餘款，方能更妥善部署退休後的開支和收入。

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4. 調整MPF策略

隨着年紀漸長，你可能會開始將更多資產轉向更保守、風險較低的投資策略，以降低退休前出現鉅額虧損的風險。

港府在2017年推出「預設投資策略」（DIS），規定每個強積金計劃都要設定一隻「核心累積基金」及一隻「65歲後基金」，若打工仔不主動選擇投資組合，供款會自動投資於這兩隻DIS基金。政府又為DIS基金設收費上限，同時選定基金的參考回報組合，讓業界跟從。

這批基金雖然稱為「懶人基金」，實際上基金並不懶。雖然受限於參考回報組合，市面上每隻「懶人基金」都有基金經理主動管理的影子，形成回報的差距。根據本網早前檢閱，最好與最差的「65歲後基金」1年回報相差逾3個百分點。要是你臨近退休，需要調整MPF策略至投資組合較保守的基金，不妨多加參考比較每隻回報。

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5. 考慮長期照護需求

老年的長期照護成本，很容易耗盡退休儲蓄。如果距離退休尚有五年，是時候評估個人風險。有人踏入中年後發現身體大不如前，才打算購買危疾保險，以防患病時高昂的醫療及生活開支，卻發現中年投保的保費不菲，亦被身體狀況的核保問題考起。

市面上熱賣的終身危疾保險，對中年人而言十分昂貴。然而，保險代理人較少推薦的定期危疾保險，讓受保人在指定年期（大概20年內）得到危疾保障，保費相對便宜，而且部分產品的核保過程簡單，令中年人士都有危疾保險的入場機會。早前有保險比較平台從評分、保費比較多款可網上投保的定期危疾保險。

此外，市面有保險產品以「終身年金」的形式，為患有亞爾茲默氏病或柏金遜症等老年相關疾病的被保人，提供較長期和穩定的收入。

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