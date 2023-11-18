  • 19°C
香港時間 : 20231119日 (週日) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休理財】還有5年便退休？5大部署保晚年安心

個人增值 21:45 2023/11/18

分享：

分享：

【退休理財】還有5年便退休，應該點部署才安心？必做5大補救措施！

還有五年便到法定退休年紀，應該如何部署？退休看似是個遙遠目標，但人生匆匆幾十年，眨眼便過。當你距離退休只剩下幾年，財務決策就變得更加重要。一旦步入最後五年之「窗口期」，就是審查你的退休計劃、以確保走上正軌的好時機。

退休計畫成與敗　投資時機最關鍵

「時間就是金錢」，當打工仔尚年輕處於「拼搏期」，在退休投資方面享有時間優勢。善用時間讓自己的財富藉着複息效應不斷滾存增值，如雪球般愈滾愈大，隨着時間推移，便能達至財富增值的效果。再者，隨着儲蓄和投資年期愈長，累積經驗愈豐富，能夠作出更明智部署，資金成長的機會便愈多。

要是年紀大了，才開始為退休儲蓄，代表要從後追趕。如果你已臨近退休前最後五年，較遲起步可能會令你處於嚴重劣勢。理財策劃資訊網站SmartAsset指出以下兩大劣勢

1. 你從複息增長中受益的時間更少。在美國等地，即使在50歲對某些退休金帳戶的年度繳款達到最高限額，也可能不足以彌補在市場上損失的時間。但香港設有強積金（MPF）制度，僱員及僱主雙方須分別向帳戶作出月薪5%的供款。雖然正常情況下到了65歲方可提取，但從複息增長的角度看，則較能收「細水長流」之效。打工仔要考慮是應否趁年青，及早部署較進取的策略

2. 隨着年紀漸長，你可能會開始將更多資產轉向更安全、風險較低的投資策略。轉向更保守的投資（例如債券）可以降低退休前出現鉅額虧損的風險，這樣做卻也可能會錯失更高的回報。如果你較遲開始儲蓄和供款，你的投資組合便可能被迫「保本為上」

相關文章：人活到54歲理財最精明　盤點20、30、40歲時容易犯下的財務錯誤

為何退休前最後五年至關重要？

退休前的最後五年，本質上是考驗你至今的投資準備及計劃，需要回答一個關鍵問題：我能負擔得起退休生活嗎？答案是肯定還是否定，很大程度上取決於你如何提早規劃。SmartAsset表示，影響退休準備的最重要因素包括：

  • 你在職場退休計畫中之個人退休帳戶（如MPF帳戶、其他類型的公積金帳戶）已供款金額
  • 除按揭貸款外，你所欠的債務金額
  • 按照你喜歡的生活方式，而作出的退休生活費預算
  • 根據你的退休年齡，退休儲蓄需要消磨的年期

如果你的退休規劃進展很好，那麼你在退休前的最後五年可能不需要做太多調整。如果你的計劃存在漏洞，或者你還沒有開始實踐計劃，那你可能需要做更多工作，來為退休做好準備。

距離退休五年　必做五大事項

是時候了解你應該做何事，來衡量退休準備是否充足。綜合SmartAsset見解及香港退休制度，以下是需要解決的五大最重要事項，以助你舒適按時退休：

  • 1. 檢查退休儲蓄金額

了解你目前的退休儲蓄金額，以及在未來五年內還需要儲蓄多少，才能實現你的目標。透過一些退休儲蓄計算機，可以協助你了解距離目標有幾遠。你可以憑着計算結果，來制定財務計劃的後續步驟。

長久以來，4%是退休人士的一個魔術數字（magic number），若果退休人士想安全地每年從退休儲蓄中提取4%，作為退休開支，那麼他的投資組合只要有4%的年回報，儲蓄便能用之不竭。晨星（Morningstar）近日發表的研究顯示，隨着債息高企，退休人士可以「加人工」，安全提款率在今年達到4%。

相關文章：退休要用幾多錢？晨星︰債息高企令退休人士「加薪」　研究揭示最完美股債比例

  • 2. 了解退休後的收入來源

了解你真正退休後可以依靠的收入來源，這個步驟與以上檢查退休儲蓄金額息息相關。因為如果退休後仍能開拓主動收入、或創建穩健的退休收息投資組合，以維持被動收入，便得以在生活上有所幫補，減輕你對退休儲蓄的依賴

這些已知或潛在收入來源包括：MPF帳戶、出租房地產物業獲得的租金收入、兼職、繼承遺產、持有債券、投資收息股及投資年金等等。

強積金的確能為建立最基本的保障，但若要退休後仍可保持退休前的生活水平，有如自製長糧的「延期年金」、「終身年金」等是可以考慮的選擇。類似的年金產品有定期派息計劃，可以保證於退休後仍「月月有糧出」，即使活至100歲甚至更長壽，年金仍帶來穩定回報，或有效對沖長壽可能帶來「坐食山崩」的財務風險。

若擔心財政緊絀，亦可考慮為自住物業做逆按揭，又名「安老按揭」，原理是將你的物業作為抵押品取得貸款，便可以每月收到一筆收入，既維持穩定的現金流，同時又可以繼續住在現有的物業中。

  • 3. 評估退休生活支出

即使已保證了一定的退休收入，若沒有妥善管理退休後的生活支出，亦難以安心。如果你距離退休尚有五年，是時候開始考慮你想過上怎樣的生活，以及根據你的儲蓄和潛在收入，能否負擔得起

典型的退休生活費用支出包括：住房、交通、起居飲食和醫療保健。但你的預算也可能擴及旅遊、娛樂或你一直想嘗試的新興趣。建立模擬預算，然後把得出的數額與你預期中的月入進行比較，有助了解現實和和理想之間的差距。

你還可以更進一步，嘗試在退休前的最後五年中，僅靠退休預算生活。這可以幫助評估預算的現實程度。如果你預計退休後的支出會比現在少，那麼對預算進行一次測試，或有助每月節省額外金錢。

此外，退休人士最好杜絕負債，建議使用退休金，清還所有借貸餘款，方能更妥善部署退休後的開支和收入。

相關文章：專家︰4%提款率太死板　一個策略避免破產

  • 4. 調整MPF策略

隨着年紀漸長，你可能會開始將更多資產轉向更保守、風險較低的投資策略，以降低退休前出現鉅額虧損的風險。

港府在2017年推出「預設投資策略」（DIS），規定每個強積金計劃都要設定一隻「核心累積基金」及一隻「65歲後基金」，若打工仔不主動選擇投資組合，供款會自動投資於這兩隻DIS基金。政府又為DIS基金設收費上限，同時選定基金的參考回報組合，讓業界跟從。

這批基金雖然稱為「懶人基金」，實際上基金並不懶。雖然受限於參考回報組合，市面上每隻「懶人基金」都有基金經理主動管理的影子，形成回報的差距。根據本網早前檢閱最好與最差的「65歲後基金」1年回報相差逾3個百分點。要是你臨近退休，需要調整MPF策略至投資組合較保守的基金，不妨多加參考比較每隻回報。

「懶人基金」分析：MPF懶人基金其實唔懶　52隻基金大檢閱　為何1年相差逾3%？

「保證基金」詳解：強積金「保證基金」長期回報接近零　收費全行最高　究竟保證什麼？

  • 5. 考慮長期照護需求

老年的長期照護成本，很容易耗盡退休儲蓄。如果距離退休尚有五年，是時候評估個人風險。有人踏入中年後發現身體大不如前，才打算購買危疾保險，以防患病時高昂的醫療及生活開支，卻發現中年投保的保費不菲，亦被身體狀況的核保問題考起。

市面上熱賣的終身危疾保險，對中年人而言十分昂貴。然而，保險代理人較少推薦的定期危疾保險，讓受保人在指定年期（大概20年內）得到危疾保障，保費相對便宜，而且部分產品的核保過程簡單，令中年人士都有危疾保險的入場機會。早前有保險比較平台從評分、保費比較多款可網上投保的定期危疾保險。

此外，市面有保險產品以「終身年金」的形式，為患有亞爾茲默氏病或柏金遜症等老年相關疾病的被保人，提供較長期和穩定的收入。

相關文章：

【財富自由】53歲提早退休　靠股息生活　後悔20歲犯下3個理財錯誤

【優雅地老去】95歲退休醫生的8個不妥協原則　每天做Gym玩IG　飲食絕不戒口

6旬跨國高層擬留港退休　物業不留子孫　專家︰簡單方法每月3萬元收入

＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

退休要用幾多錢？晨星︰債息高企令退休人士「加薪」　研究揭示最完美股債比例
2023/11/15
退休要用幾多錢？晨星︰債息高企令退休人士「加薪」　研究揭示最完美股債比例
【財富自由】30歲擁780萬想提早退休　點慳生活成本？外媒：賺多10年錢較安全
2023/11/14
【財富自由】30歲擁780萬想提早退休　點慳生活成本？外媒：賺多10年錢較安全
新型養老方式　「旅居養老」流行　每天不到百元　月租民宿包食住
2023/11/12
新型養老方式　「旅居養老」流行　每天不到百元　月租民宿包食住
【財富自由】40歲辭去公職炒股維生　3招應對提早退休3大風險
2023/11/11
【財富自由】40歲辭去公職炒股維生　3招應對提早退休3大風險
【財富自由】53歲提早退休　靠股息生活　後悔20歲犯下3個理財錯誤
2023/10/28
【財富自由】53歲提早退休　靠股息生活　後悔20歲犯下3個理財錯誤
食品 按揭貸款 基金 經濟 強積金 美股 香港 美國 通脹 公積金

下一篇文章

搶優惠券成副業　不到百元入手波鞋轉賣：「與巴菲特撈底同一道理」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款