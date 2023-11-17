中銀加推稅貸回贈　金額高達$6,500

▲ 中銀加推稅貸回贈 金額高達$6500

稅季如何輕鬆交稅一直是打工仔困擾的問題，怎樣才能做到「多快好省」？快捷的電子渠道稅貸也許是一個不錯的選擇。

低利率、快批核成私人貸款關鍵

中銀香港 （02388） 與第三方機構MoneySmart資訊平台就私人貸款進行的問卷調查顯示，逾1000位被訪者中約七成認為利率及優惠是申請私人貸款的關鍵原因，約八成被訪者表示選擇以電子渠道申請貸款服務，中銀在稅季也推出貸款電子渠道專屬優惠來滿足客戶需求。

調查結果顯示，不同年齡層的被訪者在獲得貸款後有不同的用途：18至25歲年輕一族的貸款多用於旅遊消閒娛樂；26至35歲的被訪者將所得資金用作資產配置、進修或結婚；36至45歲的被訪者會將資金用於資產配置和裝修，反映私人貸款有助客戶達成各項人生計劃。此外，客戶非常重視貸款申請跟進速度，並傾向在已持有賬戶的銀行申請貸款，加快批核速度。

中銀香港延優惠期 增加現金回贈

中銀香港早在今年9月底便推出稅貸優惠，是大行中最早推出的，實際年利率最低1.78厘，不過要借夠150萬元才有這年利率。

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中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示，稅季貸款推出後首月，經電子渠道貸出金額較去年同期增長逾5成，申請宗數亦顯著增加。由於客戶反應熱烈，該行將延長優惠期，並加推電子渠道專屬優惠，以滿足客戶的貸款需求。

中銀分期「易達錢」稅季貸款的貸款額高達港幣400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期長達60個月。由即日起至2024年1月3日，客戶經電子渠道申請貸款，並於1月31日或之前成功提取貸款，即可享高達港幣6000元現金回贈，另經指定宣傳渠道申請並輸入優惠碼，提取貸款後更可獲得額外港幣500元現金回贈，總回贈金額高達港幣6500元。

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