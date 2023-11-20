【MPF】多管齊下　提升強積金中介人專業水平

▲ 【MPF】選中介人易中伏？積金局多條指引助提高中介人專業水平

不少強積金計劃成員會透過強積金註冊中介人的協助去處理強積金，包括整合強積金個人帳戶，以及作出不同有關管理強積金的投資指示等。由於註冊中介人的操守直接影響計劃成員的利益，因此積金局一直十分重視強積金中介人的專業水平。為使業界能恪守專業和道德操守標準，局方不時向業界發出通函及指引，以提升中介人的專業水平。

加強執法以提高阻嚇力

局方特別關注一些性質較嚴重涉及中介人的不當行為，例如未經授權把計劃成員的強積金權益由一個強積金計劃轉移至另一個計劃、偽冒計劃成員簽名、冒認計劃成員向強積金受託人騙取計劃成員的帳戶資料及要求計劃成員於空白的表格上簽署等。有見及此，局方最近向業界發出一份通函提醒業界，在適當情況下，局方會對這類不當行為個案施加更嚴厲的紀律制裁，例如作出公開譴責及增加暫時撤銷註冊的期限，以加強阻嚇作用。

積金局同時又提醒計劃成員切勿向陌生人透露個人資料，亦切勿在空白或資料不全的表格上簽署，計劃成員應獲取並保留已簽署的表格副本，以保障自身權益。

提高收取利益透明度

現時中介人在邀請／誘使／提供意見時，須向客戶述明會否就所提供的服務向客戶收取費用，或以其他方式（例如佣金或薪酬花紅）直接或間獲得報酬；以及中介人將會得到的利益會否因應客戶對強積金基金的選擇而有差異。最近，積金局亦修訂了《註冊中介人操守要求指引》，進一步提高對中介人的利益披露要求，新指引將於2024年3月1日生效。屆時，當客戶提出要求時，中介人須進一步披露其主事中介人就交易而將會得到的金錢利益（交易額的百分比）。中介人亦必須同時取得客戶的同意，才可收取利益。

提升專業水平

除了加強執法及提高收取利益透明度外，積金局亦從教育方面，提升業界的專業水平。《附屬中介人持續訓練指引》亦已作出修訂，由2024年1月1日起，附屬中介人每個申報年度的持續專業進修時數由10小時增至15小時，持續專業進修核心活動的時數由2小時增至4小時，並擴闊持續專業進修核心活動的定義，涵蓋有關「道德操守」及「監管合規」課題的活動。

協助防範電話騙案

有見電話騙案近期屢屢發生，積金局亦向中介人發出《以自來推銷電話進行銷售的指引》，訂明透過自來推銷電話進行銷售的要求和適用措施，冀協助公眾提高警惕，防範騙徒有機可乘。

任何人士必須先向積金局註冊成為強積金中介人，才能從事強積金銷售及推銷活動。若公眾對中介人的身份有懷疑，可透過積金局網站內的強積金中介人紀錄冊核實中介人的註冊情況，以防騙案。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

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