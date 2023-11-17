滙豐APP不能ScreenCap？實測恒生都唔得　方保僑︰其他銀行會陸續跟隨（附滙豐回應）

▲ 近日滙豐銀行向客戶發出通知，指為保障客戶帳戶安全，已暫停Android裝置用戶在HSBC HK App進行螢幕截圖或錄影功能。

近日滙豐銀行向客戶發出通知，指為保障客戶帳戶安全，已暫停Android裝置用戶在HSBC HK App進行螢幕截圖或錄影功能，以防駭客控制手機作不法用途。

本網記者以Android實測後發現，目前用Android裝置登入滙豐App，會先出現「特別聲明」，指用戶需格外警惕惡意軟件，如非確定，「切勿授權手機的完全控制與螢幕共享」，而本網記者嘗試進行ScreenCap（螢幕截圖），App會彈出「該頁面不允許螢幕截圖」的字句，記者需用其他方法才能把此頁截取。

▼ 點擊圖片放大

滙豐回應︰即將推出更新版本

滙豐發言人回應本網查詢時指出，由於近日有不法分子以惡意程式攻擊Android設備，滙豐為確保客戶戶口的安全，已暫停客戶在滙豐香港流動應用程式使用螢幕截圖或錄影功能。該行強調，即將推出更新版本以加強客戶保障及改善服務體驗。



發言人又指，客戶如需要獲取交易紀錄，可查看銀行以電郵或電話短訊發出的轉賬通知，並在需要時對該通知進行螢幕截圖。就事件帶來不便，敬請見諒。



滙豐呼籲客戶為避免受惡意程式攻擊，切勿點擊可疑連結或下載來歷不明應用程。如非完全確定來源的可靠性，切勿授權第三方完全控制手機或分享手機螢幕畫面。

本網實測 恒生銀行App亦已不能截圖

本網記者實測以Android機裝置使用其他銀行App，發現恒生銀行的App亦已不能截圖，畫面會變成全黑。

▼ 點擊圖片放大

方保僑︰料其他銀行陸續跟隨

香港資訊科技商會榮譽會長方保橋接受本網查詢表示，相信其他銀行會陸續跟隨滙豐的做法，不允許Android裝置的用戶在App內截圖。「一來大行已帶頭做，二來Android的安全問題需要應對。」

方保橋分享個人經驗，他正在使用iOS版的英國滙豐App，仍然容許用戶為程式頁面截圖；然而他太太使用Android版英國滙豐App，從幾個月前起已不能截圖。

他又提到，恒生的網上銀行App在用戶每次過完數後，都會產生一個「分享」制予以點擊，之後會由應用程式自己生成一張裁切較精簡的過數紀錄截圖，而免去用戶以手機截圖的一步。他認為既然同系銀行也有此項功能，相信滙豐也正在於自家App引入類似功能，或不日後會升級推出。

除了可查看銀行以電郵或電話短訊發出的轉賬通知，方保僑建議，滙豐用戶可以「折衷」地以另一部手機拍下Android手機上的過數紀錄畫面，以短期應付Android版滙豐App禁止截圖的措施。

Android生態較開放 易受攻擊

他指出，Android系統特別容易受到惡意軟件威脅，這是由於其生態較開放，這些軟件在Google Play有很多，雖然該商店本身設有Google Protect去阻擋，但仍有漏網之魚。再者，Android容許用戶不經Play自行在網上下戴apk來安裝app，那些軟件可能很多也有問題，以實惠糖衣包裝木馬程式，令Android情況猶如「無掩雞籠」，「例如說是免費Netflix帳戶任看，當然無咁大隻蛤乸隨街跳。」

相對地，蘋果iOS所有應用程式全都必須經App Store下載，不容任何外來程式，故此目前「條線守得很緊」，鮮見惡意軟件入侵情況。

他舉例，木馬程式可以讓黑客遙距監察Android手機用戶的一舉一動，包括打入任何文字或符號，是連key stroke（鍵擊）也能紀錄，甚至可以打開SMS觀看OTP（一次性密碼）然後刪除不留底，以至用戶的網上銀行帳戶被入侵了，也「死無對證」。

相關報導︰

【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務 轉由APP提供（附多項服務功能教學）

VISA︰應減少依賴一次性密碼短訊 商戶宜採代幣化技術

防詐騙／垃圾短訊 記住這2招！Whatsapp、微信等4種通訊軟件都適用

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經