滙豐、中銀、恒生APP不能ScreenCap　中銀回應︰防惡意軟件　市民可6招自保

▲ 近日滙豐銀行及中銀香港先後向客戶發出通知，指為保障客戶帳戶安全，已暫停Android裝置用戶在手機銀行App進行螢幕截圖或錄影功能。

近日滙豐銀行向客戶發出通知，指為保障客戶帳戶安全，已暫停Android裝置用戶在HSBC HK App進行螢幕截圖或錄影功能，以防駭客控制手機作不法用途。

11月21日新增︰中銀香港表示，近日市面上發現有騙徒以不同藉口欺騙用戶於其流動裝置安裝附有惡意軟件（Malware）的手機應用程式，取得客戶網上銀行登入資料，為保障客戶利益，因此該行已暫停個人及企業手機銀行在 Android 裝置的螢幕截圖及錄影功能，直至另行通知。

中銀香港又教大家6招自保︰

1）只從官方應用程式商店下載及安裝由可信任及已認證開發商提供的手機應用程式；

2）使用最新版本的操作系統、手機應用程式及瀏覽器；

3）切勿用 Jailbreak（越獄）或 Root 機等手法改裝流動裝置；

4）切勿點擊可疑短訊、電郵、附件、網頁，社交平台頁面/發文內或來歷不明的超連結；

5）在安裝前應先仔細評估相關手機應用程式的權限需求，如果發現可疑的權限需求， 切勿安裝相關手機應用程式；

6）將流動裝置維持正常系統設定，切勿允許系統安裝來歷不明手機應用程式。

11月20日新增︰中銀香港也向客戶發出通知，表示為保障客戶的資金安全，手機銀行已暫停在Android裝置的螢幕截圖及錄影功能，客戶可於轉賬交易完成版面上按「儲存詳情」儲存相關圖像紀錄，或可按「分享」傳送圖像紀錄予收款人。

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滙豐回應︰即將推出更新版本

滙豐發言人回應本網查詢時指出，由於近日有不法分子以惡意程式攻擊Android設備，滙豐為確保客戶戶口的安全，已暫停客戶在滙豐香港流動應用程式使用螢幕截圖或錄影功能。該行強調，即將推出更新版本以加強客戶保障及改善服務體驗。



發言人又指，客戶如需要獲取交易紀錄，可查看銀行以電郵或電話短訊發出的轉賬通知，並在需要時對該通知進行螢幕截圖。就事件帶來不便，敬請見諒。



滙豐呼籲客戶為避免受惡意程式攻擊，切勿點擊可疑連結或下載來歷不明應用程。如非完全確定來源的可靠性，切勿授權第三方完全控制手機或分享手機螢幕畫面。

本網實測 恒生銀行App亦已不能截圖

本網記者實測以Android機裝置使用其他銀行App，發現恒生銀行的App亦已不能截圖，畫面會變成全黑。

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方保僑︰料其他銀行陸續跟隨

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本網查詢表示，相信其他銀行會陸續跟隨滙豐的做法，不允許Android裝置的用戶在App內截圖。「一來大行已帶頭做，二來Android的安全問題需要應對。」

方保僑分享個人經驗，他正在使用iOS版的英國滙豐App，仍然容許用戶為程式頁面截圖；然而他太太使用Android版英國滙豐App，從幾個月前起已不能截圖。

他又提到，恒生的網上銀行App在用戶每次過完數後，都會產生一個「分享」制予以點擊，之後會由應用程式自己生成一張裁切較精簡的過數紀錄截圖，而免去用戶以手機截圖的一步。他認為既然同系銀行也有此項功能，相信滙豐也正在於自家App引入類似功能，或不日後會升級推出。

除了可查看銀行以電郵或電話短訊發出的轉賬通知，方保僑建議，滙豐用戶可以「折衷」地以另一部手機拍下Android手機上的過數紀錄畫面，以短期應付Android版滙豐App禁止截圖的措施。

Android生態較開放 易受攻擊

他指出，Android系統特別容易受到惡意軟件威脅，這是由於其生態較開放，這些軟件在Google Play有很多，雖然該商店本身設有Google Protect去阻擋，但仍有漏網之魚。再者，Android容許用戶不經Play自行在網上下戴apk來安裝app，那些軟件可能很多也有問題，以實惠糖衣包裝木馬程式，令Android情況猶如「無掩雞籠」，「例如說是免費Netflix帳戶任看，當然無咁大隻蛤乸隨街跳。」

相對地，蘋果iOS所有應用程式全都必須經App Store下載，不容任何外來程式，故此目前「條線守得很緊」，鮮見惡意軟件入侵情況。

他舉例，木馬程式可以讓黑客遙距監察Android手機用戶的一舉一動，包括打入任何文字或符號，是連key stroke（鍵擊）也能紀錄，甚至可以打開SMS觀看OTP（一次性密碼）然後刪除不留底，以至用戶的網上銀行帳戶被入侵了，也「死無對證」。

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