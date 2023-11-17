【勞力士】富藝斯鐘錶香港拍賣　70年古董Rolex 6062 Stelline估價1,100萬

▲ 富藝斯鐘錶將於11月24至25日在西九文化區舉行《名錶薈萃—香港 XVII》 ，焦點包含前所未知且可能獨一無二的百達翡麗（Patek Philippe）型號3974鉑金腕錶、勞力士（Rolex）型號6062「Stelline」古董黃金腕錶，和一系列搭載「Paul Newman」錶盤的精選勞力士古董腕錶。

富藝斯鐘錶將於11月24至25日在西九文化區的拍賣廳舉行《名錶薈萃—香港 XVII》 ，蒐羅逾200件拍品，來自知名鐘錶品牌和獨立製錶師的經典時計，焦點包含前所未知且可能獨一無二的百達翡麗（Patek Philippe）型號3974鉑金腕錶、勞力士（Rolex）型號6062「Stelline」古董黃金腕錶，和一系列搭載「Paul Newman」錶盤的精選勞力士古董腕錶。此外，亦會呈現一套首次亮相拍賣市場、有五枚F.P. Journe精鋼腕錶的珍藏，配備直徑38毫米錶殻，來自一名重要亞洲藏家。

可能獨一無二的百達翡麗型號3974P 限量120枚中之鬼罕錶盤

1989年，百達翡麗為慶祝品牌成立150週年，推出了型號3974，為當時世上其中一枚最複雜的腕錶。該型號在1989至2002年間生產，據研究總共約有120枚誕生，由不同的金屬所製。根據富藝斯研究，其中只有10枚鉑金款式曾於市場上出現。是次拍賣的型號3974首度亮相拍場，成為第11枚在公開市場上出現的型號3974鉑金腕錶。然而，此拍品較此前出現的同類型錶款更為珍貴，因為它是已知唯一採用乳白色寶璣數字時標錶盤的款式。該錶盤配置已獲百達翡麗後補證書確認製於2001年，並於同年出售，出自此型號最後的生產階段。

古董勞力士型號6062「Stelline/小星星」 首款配防水蠔式錶殼加日曆月相

型號6062在1950年巴塞爾鐘錶博覽會上首次推出，也是第一款搭載防水錶殼，以及日期和月相顯示的自動上弦腕錶。該型號配備多種錶盤款式，其中最備受推崇的錶盤是配有代替數字時標的八顆刻面星星時標的款式。藏家將其稱為「Stelline」（意大利語意為「小星星」）。富藝斯指出，是次拍賣所呈現的「Stelline」品相上佳，被視為該型號絕佳範例，曾於2016年在富藝斯舉辦的「歷史的見證 － 勞力士」主題專拍中成交。手錶的外觀雖然略有鏽蝕，卻為其賦予獨特的個性和歷史意義，足以證明了拍品從未經過拋光打磨的狀態。「Super Oyster」錶冠和「Jubilee」錶鏈皆屬原裝款式，印有1952年第三季的標記。

《名錶薈萃—香港 XVII》勞力士及百達翡麗焦點拍品資料及估價（由低至高）：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「夢幻逸品」勞力士地通拿「Oyster Sotto Paul Newman」

眾多「Paul Newman」腕錶中，最「遙不可及」和最受追捧的款式無疑是「Oyster Sotto Paul Newman」。學者估計，公開市場中至今出現過不到25枚的同類型款式，而拍賣市場出現過的同類型款式更是寥寥可數。本次呈現的拍品搭載黑色錶盤，而「Oyster Sotto」字樣代表了型號6263「Paul Newman」腕錶的正確錶盤配置。最早期的型號6263配備「Oyster Sotto」錶盤，其中「Oyster」字樣尤指該型號的防水旋入式按鈕。

Oyster Sotto詳解：【勞力士】罕見1969年地通拿近1,500萬成交 天價全憑5大珍貴位

約1969年，勞力士推出型號6265，並於1980年代末停止生產。該型號搭載旋入式按鈕，因此錶盤上標有「Oyster」字樣。腕錶採用精鋼「Oyster」蠔式錶殼，保存完好。本季拍賣蒐羅的型號6265採用「MK II」二代「panda」熊貓錶盤，呈現奶油色配黑色的微妙平衡。夜光顯示保持完整，隨着時間演變成理想的暖黃色，配有正確的「MK II」旋入式按鈕、錶圈和錶鏈，相得益彰。富藝斯表示，這枚型號6265被視為佳品，在歷史意義和品相方面經受時間的考驗。

古董勞力士水鬼「Submariner "MilSub"」英國國防專屬軍錶首現拍場

勞力士「Submariner "MilSub"」是至今最令人嚮往的其中一枚古董腕錶。是次呈現的拍品於1978年生產，為英國國防部獨家打造，被視為品牌所生產的所有「Milsub」腕錶中最珍罕的一枚。這枚腕錶的錶盤保存完好，其大型夜光刻度和劍形指針上呈現經過歲月暈染的迷人銅綠，而錶耳之間和錶背上也刻有清晰的參考編號。首次現身拍場，此枚腕錶已被一名眼光敏銳的資深藏家珍藏逾12年，是次拍賣被視為「Milsub」追捧者的收藏良機。

獨立製錶師F. P. Journe限量38套腕錶紀念收藏套裝完整拍賣

獨立製錶師F. P. Journe在1999至2015年間推出直徑38毫米錶殻的腕錶；為了紀念這代腕錶的終結，製錶師特別推出了38套限量版腕錶紀念收藏套裝。本季拍賣呈現的這組珍藏為此紀念收藏套裝之一，當中包含Tourbillon Souverain、Chronomètre à Résonance、Octa Automatique、Octa Calendrier及Chronomètre Souverain共五枚品牌標誌性傑作，全部搭載現已停產的38毫米精鋼錶殼和古銅色錶盤。而伴隨這組珍藏的是當時一起限量發行的木製原裝收藏錶盒，展現了奢華鐘錶工藝的昇華。

套裝中的手錶通常在生產後就被分拆賣出，因此重組完整的腕錶套裝，實在困難重重。富藝斯指出，時至今天，隨着市場對獨立製錶品牌的需求殷切， F. P. Journe更在二手鐘錶市場的獨立製錶領域中獨佔鰲頭，他的作品是製錶師如何將複雜技術轉化為極致藝術的證明，對腕錶藏家來說是難逢的收藏機遇。

F. P. Journe腕錶紀念收藏套裝拍品資料及估價（由低至高）：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2010年，F.P. Journe為慶祝旗下北京精品店開幕，以及紀念品牌里程碑，創作了一個獨家限量版「Tourbillon Souverain」腕錶，僅生產五枚，搭載恒定力裝置、跳秒、動力儲存顯示，配備色彩鮮豔的紅色亮漆錶盤，以中國國旗為設計元素。迄今為止，市場上出現過的三枚同款腕錶，直徑均為40毫米，而是次拍賣呈現的這枚F.P. Journe「Tourbillon Souverain, China 2010」是已知唯一採用38毫米鉑金錶殼的錶款，其首度亮相拍賣市場，由原藏家委託拍賣，進一步增強其稀有性和吸引力。

其他獨立製錶焦點拍品資料及估價（由低至高）：

▼ 點擊圖片放大 +2

受到Philippe Dufour和Kari Voutilainen等行業巨頭的高度評價，Rexhep Rexhepi成為新一代年輕獨立製錶師的領軍人物。2018年，Rexhepi推出首枚「Chronomètre Contemporain」腕錶，設計不單屢獲殊榮，更體現了個人經典而現代的美學觀念。「Chronomètre Contemporain」在今年春拍於富藝斯香港首度亮相拍賣市場，以720萬港元的天價成交，創下了這位年輕獨立製錶師的世界拍賣紀錄。本季，富藝斯再度拍賣Rexhep Rexhepi。該系列僅限量生產25枚，而這枚型號RRCC1的編號為12R，隨附貝桑松天文台指南，載有精密儀器的歷史。

相關文章：

【勞力士】Rolex、百達翡麗價格跌至兩年低 但熱門錶款仍能保值（附5大跌價錶款）

富藝斯新拍賣專場「New Now及設計」 劉野《嘿！》估價500萬 匯集當代藝術及家具設計

【勞力士】60年Rolex逾1,800萬成交 百達翡麗「聖杯」逾2,200萬拍出

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App