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45歲完成儲蓄100萬目標　專家︰50歲儲夠400萬可以財自

博客 08:00 2023/11/17

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今次個案於45歲儲到第一桶金，完成儲蓄100萬元的目標。他有感身體大不如前，想盡早達成財務自由，該如何部署？

萬事起頭難，人生只要有第一個100萬元，便是走進了財富自由的直路。今次個案於45歲儲到第一桶金，有感身體大不如前，想盡早達成財務自由，該如何部署？看看龔成如何回應︰

 

讀者︰

早2年也終下定決心立下儲蓄100萬的大計, 至今已持續了一年多！

儲蓄過程很乏味，但迫自己持續下去的是一份安全感, 想有所改變, 至今距離目標僅差10%, 我好期待那一天的到來！但我也迷惘儲到之後又如何呢？

我最大的目的是可以選擇自己想做的事, 不再為糊口而工作, 其實已經45歲喇, 覺得身體大不如前, 想係50歲或更早轉換生活方式, 可以做些輕鬆的工作, 以下是我的財政情況︰

  • 1. 有一層估值600萬的自住物業（尚有60萬左右未償還款項, 正常尚要還8年）
  • 2. 有儲蓄約90萬（港幣）/ 很少量的股票約5萬（中國銀行/建行/北京首都機場）
  • 3. 供緊每月2,000元基金, 尚要供多4年（基金累計約50萬）/ MPF約70萬
  • 4. 每月開支約20,000，可儲20,000

問題︰

1. 我應該把樓貸提早償還, 讓自己無負債嗎？做個無債一身輕的人嗎？

2. 想盡早財務自由, 讓自己可以做自己想做的事, 我可以如何開始呢？離開職場做其他野

3. 買多層樓收租過生活？

4. 賣掉所有資產移民台灣, 在台灣定居退休？請問我該怎樣做讓自己可以自主生活呢？先謝謝你的回覆！

個案重點︰

‧45歲

‧擁自住物業

‧現金$90萬，基金$50萬，少量股票

‧每月可儲$2萬

重點目標︰

‧50歲轉換生活方式，做些輕鬆的工作

‧應否提早還清按揭

‧財務自由的計劃

‧日後移民台灣生活

 

龔成︰

1） 要睇你的投資回報，以及銀行按息情況，過往在低息環境，不還錢將資金用作投資會較好，但其實，當中的關鍵位是比較「投資回報與銀行按息」，如果按息較高，就應該還錢，相反，如果你投資能取得一定的回報，而按息又不算高，就不應還錢。

除非你好怕風險，否則，以你的年齡及財務目標，你不用急於還錢，將資金用作投資，要對你完成之後的理財目標更為有利。

2） 我假設你退休後，每月開支維持2萬蚊。以股息率6%計，你需要本金$400萬，因此，我地要以這$400萬作為目標，透過一些有增長力的股票，去累積這筆資金。

到你退休時，再將這些有增長力股票，換成為收息資產（如收息股、年金、債券等），去創造你需要的2萬蚊現金流。

你唔需要改變現時工作，只要在現行財政狀況下，進行投資策略調整，咁就可以。你可以透過現有$90萬和每月儲蓄，去盡力累積這筆財富，投資選項，建議你用「平穏增長股」 + 「潛力股」作組合，並以「平穏增長股」作為重心，去創造一個增值平台。

現有持股可以勉強保留，但唔建議再加注，因為佢地都係收息股，增長力唔算好高，其實未太適合你的情況，但你表示持股不多，那可以視為平衡投資組合的一部分，因此都算可保留。

你每月先用5成儲蓄，即$10000做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。大市現處於合理水平，那$90萬資金，你可以用多一半，以「分注」形式慢慢入貨，買入一些有質素，平穩增長型的股票。餘下一半和每月儲蓄，就等大跌市機會出現，才大力度掃貨，並長線投資。

假設投資回報有10%（連股息再投資），你每月投資$20000 + 現有現金和股票$95萬，5年後大約會增值至$300萬。再加上你基金和MPF，相信要累積到400萬，應該問題不大。

但要留意，上述策略要求你每月儲$20000，當中一半分注投資，一半等機會投資，並以10%回報作目標。但如果你本身投資實力不高，又或怕風險，就應該減少投資金額，又或投資一些風險較低的股票，或投資工具。

3） 唔建議加購一個物業，因為你本身財富規模唔算大，而你本身都有一間自住物業，若再加大物業類投資，會成個組合比重，偏晒去物業個邊，而造成風險。反而考慮其他投資工具，能令你的財富組合，更加平衡，當然，你要有一定的知識。所以，如果你想投資股票，你一定要強化這方面的知識。

4） 台灣普遍生活指數較低，這都是一個可行方法，但如果你退休後每月洗費都係2萬左右，其實用以上計劃去做，留在香港都可以做到財務自由。當然，到台灣生活你的資金就會相對好花。

另外，你現時有香港樓，如果你日後到台灣移民，數年後，已確定在當地生活以及該香港樓對你來說日後未必有用，就可考慮賣出香港樓，將資金投資一些現金流更強的工具，你就會有很理想的現金流在台灣生活。當然，這一步絕對不要急，也不一定進行，你真的過台灣，並生活數年先想。

這刻我會建議你，先以50歲作為一個目標，現時每月要保持儲$20000，並利用儲蓄及投資，令你滾存到$400萬的財富，就算不成功也要有$300萬，相信你到時，都能轉一些輕鬆的工作，完成到你的目標！

【本文獲龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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