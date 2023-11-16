▲ 六合彩頭獎3300萬 MIT研究︰一夜暴富易「樂極生悲」大腦有5個悲傷階段

新一期六合彩攪珠在即，本期頭獎高達3300萬元。中獎一夜暴富，提前退休，也許是所有人的終極夢想。萬一這3300萬由你中獎，別高興得太早︰麻省理工學院（MIT）的神經科學家Tara Swart Bieber表示，飛來橫財不一定能帶來持久的幸福。

她表示，當你突然一夜暴富，你的大腦會發生以下三件事情︰

你以為的幸福 只是短暫的多巴胺衝擊

新財富與隨之而來的全新生活會使多巴胺激增，產生興奮與愉悅——不幸的是，這只是短暫的快樂。隨著時間推移，人們會愈來愈適應生活方式的極端變化。當你習慣了富裕的生活，這些就變得司空見慣了。

這種現象被稱作「享樂跑步機」（Hedonic Treadmill），我們最終會習慣新的生活，回歸幸福的基綫。

以購物為例，你是否有過衝動消費的經歷？當你帶著一件新物品離開商場時，會產生一種欣喜若狂的感覺，這種情緒對人的影響甚至大過你購買的商品本身。

「樂極生悲」︰走過悲傷的5個階段

中頭獎還難過？這似乎有悖常理。然而，換個角度看，這筆飛來橫財會在一夜之間改變你的人生軌跡——這絕非一件簡單的事。而這種「樂極生悲」的過程正證實了這一點。

1.否認：在震驚和懷疑之後，人們可能會下意識地否認這一切，代表其正在努力去理解命運的突然轉變；

2.討價還價：接受現實後，當這個幸運兒需要自我思考如何管理這筆巨款時，可能會出現一種「討價還價」的心態——幸運兒會反思自己是否值得擁有這筆財富，並感到內疚和悔恨；

3.憤怒：在那之後，幸運兒可能會變得憤怒。甚至面對隨財富而來的社會期望或個人迷茫產生抑鬱；

4.抑鬱：暴富帶來的責任負擔以及處理巨款的相關決定會降低人的情緒，那種壓力讓人感覺沒有財富的生活才更輕鬆；

5.接受：最後，幸運兒們會接受現實，並用新獲得的財富幫助自己繼續前進。

做沒有私隱的孤獨富豪 難找真心朋友

隨著財務狀況的轉變，你的社交動態也會轉變。一旦一夜暴富的消息被傳開，你可能會被大量的金錢請求淹沒——你會覺得自己的私隱被完全破壞了。

大腦會評估社交圈對你的看法，從而啟動威脅檢測系統，這可能引發孤立感或不信任感。

幸運的是，由於一種叫做「神經可塑性」（neuroplasticity）的特質，大腦也具有驚人的改變能力。因此，盡管這些社交互動可能會讓你感到不安，在這種新常態下，你可以這樣建立界限保護自己。首先，在你身邊維持一個值得信賴的人的小圈子、定期冥想、並寫日記記錄你的決策——不管是你花了多少錢，還是和誰在一起。

3點教你建立長久的幸福

那麼，要如何才能建立起長久的幸福？Bieber建議做到以下3點：

1.對已經發生的所有變化作一次個人盤點，不限物質或情感。這意味著既要關註自己的銀行賬戶，也要關注周圍人的不同反應。把它寫出來，或者找一個好朋友或治療師作為傾訴的對象。

2.製定一個深思熟慮的資產分配計劃，延續財富，保護資產安全，而不是輕浮的消費。如果自己無法獨立做到這點，最好尋找一位值得信賴的財務顧問讓其負責。

3.保持健康的生活習慣。定期鍛煉、深呼吸、健康飲食和充分休息等措施，都能使我們的大腦能以健康的方式適應環境。

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