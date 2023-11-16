  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人自信滿滿？調查︰港投資者未來5年預計年回報11%

個人增值 16:06 2023/11/16

分享：

分享：

施羅德的一項調查顯示，香港零售投資者預計未來5年的平均年度回報率為11.21%。

雖然今年以來中港股市載浮載沉，即使美股也曾經歷調整，但投資者仍然對未來前景有信心。施羅德的一項調查顯示，有98%的受訪者預期未來5年有望實現正回報，香港零售投資者預計未來5年的平均年度回報率為11.21%。

研究涵蓋環球33個地區超過23,000名投資者，包括500名香港投資者。調查發現，香港零售投資者預計未來五年的平均年度回報率為11.21%。當中，高達83%的受訪者預期2024年的投資回報率與過去12個月持平或更高。這比例在進階和自稱為「專業」投資者中尤其明顯，並只有2%的受訪者認為回報率會有下降趨勢。

每年調整投資組合

隨着環球通脹和利率升幅與日俱增，為應對新的金融市場體制及政策方向變化，78%的香港零售投資者表示，他們將採取靈活的投資方法，並每年至少調整一次投資組合。相比之下，只有65%的亞洲零售投資者表示，他們將會採取同樣的做法。

今年的研究顯示，將自己定義為「專業」投資者的香港受訪者最快作出反應，72%已經調整他們的投資策略，而超過三分之一（35%）並將自己定義為「基礎」投資者的香港受訪者，則未作出任何投資策略上的改變。

仍最關注科網行業

在被問及過去六個月他們最感興趣的投資主題時，最受香港零售投資者關注的前三位分別是互聯網及科技（61%）、可持續發展（47%）及房地產（45%）。

隨着私募資產大眾化的步伐繼續加快，有超過三分之一（39%）的香港零售投資者表示，在當前投資環境下，私募資產變得更具吸引力，其中基建及再生能源（70%）、私募股權（65%）及房地產（54%）領域得到較多投資者關注。六成本地受訪者會投資於私募資產，以提升投資多元化，而54%亦認爲該類資產的潛在投資表現更佳。然而，76% 的受訪者依然認為，流動性不足或較長的持有期是對他們進行私募資產投資的障礙。

與此同時，香港零售投資者在管理投資組合時仍繼續尋求財務顧問指導。約一半的香港受訪者（51%）表示，面對市場變化，由基金經理主動管理的資產或互惠基金的吸引力有所上升，和亞洲及環球受訪者（兩者均為46%）相若。

施羅德投資香港行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀（Gopi Mirchandani）表示，即使全球進入了更高利率及低經濟增長的新市場體制，香港零售投資者普遍期望於未來五年實現雙位數的平均回報。投資趨勢將會更大程度上受到「3D主題」，即去全球化、脫碳和人口結構的影響，為獲得可觀的經風險調整回報，投資者應保持靈活及讓投資多元化。

相關報導︰

近50%散戶料恒指本季「平均點數」2萬點　高息環境是最大影響因素

MPF中港股票攻略　1年升24%！邊隻基金長線表現最好？

港股屬「跌浪反彈」　專家籲先看18,500點　精選三大板塊11隻值搏股

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

百萬富翁其實不富有　31%自認只是「中產」　首要保護已有財富
2023/11/13
百萬富翁其實不富有　31%自認只是「中產」　首要保護已有財富
中國518萬個家庭淨值達600萬人幣　「千萬元家庭」北京最多、香港排第三
2023/11/13
中國518萬個家庭淨值達600萬人幣　「千萬元家庭」北京最多、香港排第三
加息見頂　市況已屆轉捩點？調查揭示投資者將增持這些資產
2023/11/08
加息見頂　市況已屆轉捩點？調查揭示投資者將增持這些資產
VISA︰應減少依賴一次性密碼短訊　商戶宜採代幣化技術
2023/11/06
VISA︰應減少依賴一次性密碼短訊　商戶宜採代幣化技術
「工作生活平衡」滿意度　新加坡富裕一族亞太區最低
2023/11/02
「工作生活平衡」滿意度　新加坡富裕一族亞太區最低
宏觀分析 全球化 經濟數據表現 投資策略 施羅德 可持續發展 港股 基金 互惠基金 美股

上一篇文章

六合彩頭獎3300萬　MIT研究︰一夜暴富易「樂極生悲」　大腦有5個悲傷階段

下一篇文章

世上最被濫用的20組密碼　「admin」新上榜　英人愛用「liverpool」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款