港人自信滿滿？調查︰港投資者未來5年預計年回報11%

▲ 施羅德的一項調查顯示，香港零售投資者預計未來5年的平均年度回報率為11.21%。

雖然今年以來中港股市載浮載沉，即使美股也曾經歷調整，但投資者仍然對未來前景有信心。施羅德的一項調查顯示，有98%的受訪者預期未來5年有望實現正回報，香港零售投資者預計未來5年的平均年度回報率為11.21%。

研究涵蓋環球33個地區超過23,000名投資者，包括500名香港投資者。調查發現，香港零售投資者預計未來五年的平均年度回報率為11.21%。當中，高達83%的受訪者預期2024年的投資回報率與過去12個月持平或更高。這比例在進階和自稱為「專業」投資者中尤其明顯，並只有2%的受訪者認為回報率會有下降趨勢。

每年調整投資組合

隨着環球通脹和利率升幅與日俱增，為應對新的金融市場體制及政策方向變化，78%的香港零售投資者表示，他們將採取靈活的投資方法，並每年至少調整一次投資組合。相比之下，只有65%的亞洲零售投資者表示，他們將會採取同樣的做法。

今年的研究顯示，將自己定義為「專業」投資者的香港受訪者最快作出反應，72%已經調整他們的投資策略，而超過三分之一（35%）並將自己定義為「基礎」投資者的香港受訪者，則未作出任何投資策略上的改變。

仍最關注科網行業

在被問及過去六個月他們最感興趣的投資主題時，最受香港零售投資者關注的前三位分別是互聯網及科技（61%）、可持續發展（47%）及房地產（45%）。

隨着私募資產大眾化的步伐繼續加快，有超過三分之一（39%）的香港零售投資者表示，在當前投資環境下，私募資產變得更具吸引力，其中基建及再生能源（70%）、私募股權（65%）及房地產（54%）領域得到較多投資者關注。六成本地受訪者會投資於私募資產，以提升投資多元化，而54%亦認爲該類資產的潛在投資表現更佳。然而，76% 的受訪者依然認為，流動性不足或較長的持有期是對他們進行私募資產投資的障礙。

與此同時，香港零售投資者在管理投資組合時仍繼續尋求財務顧問指導。約一半的香港受訪者（51%）表示，面對市場變化，由基金經理主動管理的資產或互惠基金的吸引力有所上升，和亞洲及環球受訪者（兩者均為46%）相若。

施羅德投資香港行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀（Gopi Mirchandani）表示，即使全球進入了更高利率及低經濟增長的新市場體制，香港零售投資者普遍期望於未來五年實現雙位數的平均回報。投資趨勢將會更大程度上受到「3D主題」，即去全球化、脫碳和人口結構的影響，為獲得可觀的經風險調整回報，投資者應保持靈活及讓投資多元化。

相關報導︰

近50%散戶料恒指本季「平均點數」2萬點 高息環境是最大影響因素

MPF中港股票攻略 1年升24%！邊隻基金長線表現最好？

港股屬「跌浪反彈」 專家籲先看18,500點 精選三大板塊11隻值搏股

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App