世上最被濫用的20組密碼　「admin」新上榜　英人愛用「liverpool」

▲ 在世界上20個最常見的密碼中，有17個可以在不到一秒的時間內被破解。

金融犯罪愈來愈多，除了騙案之外，最常遇到的是帳戶被黑客入侵，進行未經授權的交易。網絡帳戶的密碼，就好像家中鎖匙一樣重要。

NordPass與獨立研究人員合作，發布了對2023年最常用的200個密碼的研究。NordPass的研究表明，86%的網路攻擊使用被盜憑證，線上帳戶、電子郵件和密碼構成暗網上最常銷售商品的近20%。

在世界上20個最常見的密碼中，有17個可以在不到一秒的時間內被破解，因此在你決定輸入「123456」作為「密碼」來保護您的私隱之前，請三思。

最常被使用的20組密碼 密碼 破解所需時間 被使用次數 123456 <1秒 4,542,867 admin <1秒 4,008,850 12345678 <1秒 1,371,152 123456789 <1秒 1,213,047 1234 <1秒 969,811 1234 <1秒 728,414 password <1秒 710,321 123 <1秒 528,086 Aa123456 <1秒 319,725 1234567890 <1秒 302,709 UNKNOWN 17分鐘 240,377 1234567 <1秒 234,187 123123 <1秒 224,261 111111 <1秒 191,392 Password <1秒 177,725 12345678910 <1秒 172,502 000000 <1秒 168,653 admin123 11秒 159,354 ******** <1秒 152,497 user 1秒 146,233

有趣的發現︰

「123456」在過去五年中繼續位居全球最常用密碼排名榜首

過去五年未進入前 200 名的「Admin」今年排名第二

電子商務網站、電子郵件帳戶、電子設備和串流媒體服務的第一個密碼通常是「123456」

社交媒體平台、金融帳戶和智慧型手機的第一個密碼是通常是「UNKNOWN」

報告稱：「這是人們懶得更改的密碼之一。網路使用者並沒有改善密碼創建習慣，而是堅持使用已經預先配置的密碼，走向了另一個方向。」

世界各地使用者有不同的密碼習慣︰

部分地區愛用個別人名，「Isabella」是今年奧地利使用次數第二多的密碼，而「Katerina」在希臘則排名第 11 位

在中國排名前20的密碼中，有11個只是數字，「111111」、「000000」和「12345678」等廣泛流行

美國用戶喜歡使用粗俗的詞語

英國用戶熱愛足球，「liverpool」、「arsenal」和「chelsea」分別排名第4、第6及第10

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