世上最被濫用的20組密碼　「admin」新上榜　英人愛用「liverpool」

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【ET財智Talk】比特幣今年升幅逾一倍 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢 11月20日晚上8時見
金融犯罪愈來愈多，除了騙案之外，最常遇到的是帳戶被黑客入侵，進行未經授權的交易。網絡帳戶的密碼，就好像家中鎖匙一樣重要。
NordPass與獨立研究人員合作，發布了對2023年最常用的200個密碼的研究。NordPass的研究表明，86%的網路攻擊使用被盜憑證，線上帳戶、電子郵件和密碼構成暗網上最常銷售商品的近20%。
在世界上20個最常見的密碼中，有17個可以在不到一秒的時間內被破解，因此在你決定輸入「123456」作為「密碼」來保護您的私隱之前，請三思。
|最常被使用的20組密碼
|密碼
|破解所需時間
|被使用次數
|123456
|<1秒
|4,542,867
|admin
|<1秒
|4,008,850
|12345678
|<1秒
|1,371,152
|123456789
|<1秒
|1,213,047
|1234
|<1秒
|969,811
|1234
|<1秒
|728,414
|password
|<1秒
|710,321
|123
|<1秒
|528,086
|Aa123456
|<1秒
|319,725
|1234567890
|<1秒
|302,709
|UNKNOWN
|17分鐘
|240,377
|1234567
|<1秒
|234,187
|123123
|<1秒
|224,261
|111111
|<1秒
|191,392
|Password
|<1秒
|177,725
|12345678910
|<1秒
|172,502
|000000
|<1秒
|168,653
|admin123
|11秒
|159,354
|********
|<1秒
|152,497
|user
|1秒
|146,233
有趣的發現︰
報告稱：「這是人們懶得更改的密碼之一。網路使用者並沒有改善密碼創建習慣，而是堅持使用已經預先配置的密碼，走向了另一個方向。」
世界各地使用者有不同的密碼習慣︰
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欄名 : 理財學堂