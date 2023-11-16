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世上最被濫用的20組密碼　「admin」新上榜　英人愛用「liverpool」

個人增值 14:22 2023/11/16

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在世界上20個最常見的密碼中，有17個可以在不到一秒的時間內被破解。

金融犯罪愈來愈多，除了騙案之外，最常遇到的是帳戶被黑客入侵，進行未經授權的交易。網絡帳戶的密碼，就好像家中鎖匙一樣重要。

NordPass與獨立研究人員合作，發布了對2023年最常用的200個密碼的研究。NordPass的研究表明，86%的網路攻擊使用被盜憑證，線上帳戶、電子郵件和密碼構成暗網上最常銷售商品的近20%。

在世界上20個最常見的密碼中，有17個可以在不到一秒的時間內被破解，因此在你決定輸入「123456」作為「密碼」來保護您的私隱之前，請三思。

最常被使用的20組密碼
密碼破解所需時間被使用次數
123456<1秒4,542,867
admin<1秒4,008,850
12345678<1秒1,371,152
123456789<1秒1,213,047
1234<1秒969,811
1234<1秒728,414
password<1秒710,321
123<1秒528,086
Aa123456<1秒319,725
1234567890<1秒302,709
UNKNOWN17分鐘240,377
1234567<1秒234,187
123123<1秒224,261
111111<1秒191,392
Password<1秒177,725
12345678910<1秒172,502
000000<1秒168,653
admin12311秒159,354
********<1秒152,497
user1秒146,233

有趣的發現︰

  • 「123456」在過去五年中繼續位居全球最常用密碼排名榜首
  • 過去五年未進入前 200 名的「Admin」今年排名第二
  • 電子商務網站、電子郵件帳戶、電子設備和串流媒體服務的第一個密碼通常是「123456」
  • 社交媒體平台、金融帳戶和智慧型手機的第一個密碼是通常是「UNKNOWN」

報告稱：「這是人們懶得更改的密碼之一。網路使用者並沒有改善密碼創建習慣，而是堅持使用已經預先配置的密碼，走向了另一個方向。」

世界各地使用者有不同的密碼習慣︰

  • 部分地區愛用個別人名，「Isabella」是今年奧地利使用次數第二多的密碼，而「Katerina」在希臘則排名第 11 位
  • 在中國排名前20的密碼中，有11個只是數字，「111111」、「000000」和「12345678」等廣泛流行
  • 美國用戶喜歡使用粗俗的詞語
  • 英國用戶熱愛足球，「liverpool」、「arsenal」和「chelsea」分別排名第4、第6及第10

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