【加密市場一周】Bitget香港分支停止營運｜瑞銀開放交易加密幣ETF

▲ 【加密市場一周】Bitget香港分支宣布停止運營 | 瑞銀開放特定客戶交易加密貨幣ETF

上周，加密貨幣市場交易量上升至639億美元。比特幣於報35,466美元，上升0.31%。以太幣一周上升4.27%，周三報 $1,972美元。

Bitget香港分支宣布停止運營

加密貨幣交易平台Bitget的香港分支宣布，將於12月13日停止營運，決定不申請當地的加密貨幣牌照。BitgetX HK於4月啟動，提供現貨交易和點對點（P2P）轉賬服務，但從現在開始直到12月底，用戶只能提取資產，之後平台將關閉。根據公告，公司不再打算申請香港的加密貨幣牌照。

瑞銀開放特定客戶交易加密貨幣ETF

瑞士銀行聯合瑞銀集團正開始允許特定客戶在香港交易與加密貨幣相關的交易所交易基金（ETF），這是為了追趕其競爭對手滙豐在該城市開拓新興市場的舉措。 彭博報導，援引知情人士的消息稱，瑞士銀行聯合瑞銀的富裕客戶將獲准在其平台上訪問三種與加密貨幣相關的期貨ETF。這三種可用的ETF是由香港證券及期貨事務監察委員會授權的，分別為三星比特幣期貨主動型、CSOP比特幣期貨和CSOP以太幣期貨ETF。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報7,244點，一周上升2.8%；信昇比特幣指數報8,588點，一周上升0.4%；信昇以太幣指數報17,007點，一周上升5.0%；信昇加密穩定幣報999.57點。信昇比特幣現價指數報35,555點，一周上升0.4%；信昇以太幣現價指數報1,979點，一周上升4.9%。

指數 指數水平（點） (截至2023-11-15） 一周變化 信昇加密貨幣指數 7244 +2.8% (+199) 信昇比特幣指數 8588 +0.4% (+34) 信昇以太幣指數 17007 +5.0% (+803) 信昇加密穩定幣指數 999.57 -0.00985% (-0.09849) 信昇比特幣現貨指數 35555 +0.4% (+141) 信昇以太幣現貨指數 1979 +4.9% (+93)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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