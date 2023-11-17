世界最強「搶人才」國家排名 瑞士新加坡蟬聯頭兩甲 中國急彈7名
疫後世界，各國為求推動經濟復甦、重振發展動力而求才若渴。歐洲工商管理學院（INSEAD）早前發布《2023年全球人才競爭力指數》（2023 Global Talent Competitiveness Index，簡寫GTCI）報告，瑞士及新加坡總得分繼續名列前茅，再度成為全球最具人才競爭力的頭兩個國家；中國躍升7名登上第40位；印度雖被視為未來全球最大經濟體之一，排名卻三連跌至第103位，在金磚國家（BRICS）中包尾。
|2023全球頭15位最具人才競爭力國家
|1. 瑞士
|2. 新加坡
|3. 美國
|4. 丹麥
|5. 荷蘭
|6. 芬蘭
|7. 挪威
|8. 澳洲
|9. 瑞典
|10. 英國
|11. 盧森堡
|12. 愛爾蘭
|13. 加拿大
|14. 德國
|15. 冰島
|資料來源：INSEAD
6大支柱作評分標準
此份年度報告評估了134個國家如何吸引、培養和留住人才。GTCI反映的「人才競爭力」，是指一個國家能夠開發、吸引和增強有助於其生產力和繁榮之人力資源的一系列政策和實踐，結合了各國為培育和獲得人才所做的工作（投入/Input），以及由此獲得的技能類型（產出/Output）的評估。
GTCI的「投入」支柱受跨國企業用來指導人才管理的AttractGrow-Retain框架所啟發。第一項「吸引」（Attract）可從兩個角度觀之：首先是「對外吸引力」，指吸引寶貴的外國人才，包括透過外國直接投資（FDI）和高技術移民來吸引創意人才。其次是「對內吸引力」，即消除貧窮群體、女性和非本地人等進入人才庫的障礙。
第二項「栽培」（Grow）傳統而言是教育，但其定義應擴大到包括學徒制度、培訓和持續進修，以至經驗累積和獲得成長的機會。第三項「保留」（Retain）亦屬必要，因為一個人愈有才華，其擁有的全球發展機會便愈大。 而留人才的兩大關鍵是個人和國家的可持續性、以及生活質素。第四項「賦權」（Enable）則指一個國家的內部監管制度、市場、商業和勞動力環境等，這些元素或促進、或窒礙人才的吸引和成長。
至於「產出」支柱，則分為「中級」及「高級」技能人才。中級技能，亦稱「VT Skills」（Vocational and Technical Skills/職業和技術技能），是透過職業或專業培訓和經驗獲得的、具有技術或專業基礎的技能。 VT Skills的影響力是透過其就業能力（employability）程度來衡量，而就業能力是透過技能差距（skills gaps）和勞動市場不匹配（labour market mismatches）的指標、再加上教育系統配套是否充分來衡量。
高級技能，亦稱「GK Skills」（Global Knowledge Skills/全球知識技能），是擔任專業、管理或領導角色的知識工作者所需的創造力和解難技能。它們的經濟影響力是透過創新、創業和高價值產業發展的指標來評估。
瑞士高福利重環保 穩守全球第一
瑞士以78.96高分，連續十年蟬聯桂冠。報告指出，瑞士在「六大支柱」均名列前十，並且在「賦權」和「保留」支柱方面處於全球領先地位。由於其教育體系與其經濟的高度相關性，該國在「VT Skills」排名第二，在「吸引」支柱排名第三。 至於14個子支柱中，除了兩個外其餘均進入前十名。 最重要的是，瑞士在「永續發展」（Sustainability）方面排名第一，這要歸功於其「高水準的社會保障」和優質自然環境。
瑞士排名最低的兩個子支柱，是「成長機會」（Access to Growth Opportunities）和高級技能（High-Level Skills），均排第15名。報告認為針對這些子支柱分別來看，該國在虛擬專業網絡的使用方面，還有擴大的餘地；於勞工隊伍中增聘受過高等教育的員工方面，亦有進步空間。
星洲教育好兼創新 但留人才較弱
新加坡以77.11高分繼續排名第二。報告表示，新加坡在「GK Skills」方面領先全球，憑藉其受過高等教育的勞動力和創新經濟，使該國在「高級技能」和「人才影響」（Talent Impact）子支柱中名列前茅；其「吸引」、「栽培」以及「VT Skills」等主要支柱，均在全球頭三名內。
子支柱方面，新加坡在「正規教育」（Formal Education）全球排名第一，在「就業能力」（Employability）排第二位，反映該國在匹配勞動力供應和市場需求方面的卓越能力。此外，新加圾在針對海外企業和人才的「對外開放度」（External Openness）排名第四，尤其令人印象深刻。
新加坡的主要弱點，仍然是其「保留」人才的能力，僅排第36位。而其「生活方式」（Lifestyle）也僅排第37名，報告認為，提升個人權利和醫生密度，將有助該子支柱改善。
美國重返第三 擁一流學府 惟開放度不足
美國繼2022年下滑至第四後，今年以76.6分重返第三位，繼續與瑞士、新加坡合組GTCI調查長年常見之「鐵三角」陣容。報告認為，美國在「栽培」及「VT Skills」兩大支柱領域處於全球領先地位。在人才培育方面，該國擁有世界一流的大學和商學院，為其出色的第二名「正規教育」和排名第一的「終身學習」（Lifelong Learning）子支柱作出貢獻。
在VT Skills方面，美國的「高勞動生產力」和「容易找到熟練員工」特點，使該國在「中級技能」（MidLevel Skills）和「就業能力」方面均排名第六。 該國表現最弱的主要支柱為「吸引」，僅排第22位。但報告認為，只要其「對外開放度」（目前排第24位）及「對內開放度」（Internal Openness）（目前排第17位）同時提高，該主要支柱將會受惠。報告同時指出，要提高對內開放度，美國要改善的包括性別平等，方能進一步開放國內人力資源。
國家愈富裕 「搶人才」能力愈強
調查亦發現，過去十年以來，排名頭十的國家陣容一直保持穩定，當中瑞士和新加坡始終以「明顯的領先者」（clear leaders）身份穩居榜首。此外，排頭39位的國家均是「高收入」（High income）國家。「我們看到一個國家的財富與其人才競爭力之間，有着不可動搖的聯繫，較富裕的經濟體，繼續領先於較貧窮的經濟體。」報告稱。
此言非虛，其他富裕歐洲國家，的確在榜單上均表現出色：丹麥、荷蘭、芬蘭和挪威分別排名第四、第五、第六和第七位。 另外值得注意的國家，包括排第八位的澳洲和排第十位的英國。
中國急彈7名 落力裁培人才成關鍵 惟對外吸引力落後
至於被歸類為「發展中」的國家群，其中的重要國家表現又如何？中國今年得分52.57，其排名從去年的第47上升至第40位。報告表示，中國連續兩年成為GTCI中表現最好的「中高收入」（Upper-middle income）國家。
報告認為，這代表中國自第一屆GTCI調查以來取得了長足進步。2013年，中國在其收入組中排名第八、在103個參評國家中排名第47位。中國之所以十年來在人才競爭力方面進步顯著，其中一項重要因素在於其「裁培」人才的能力，該主要支柱全球排名第15位。
報告續稱，這要歸功於中國在「正規教育」子支柱表現出色，全球排名第九。中國擁有世界一流的大學，以及廣泛的「終身學習」（排第五）機會，包括普及的企業內部培訓。
中國在人才技能與經濟需求匹配方面處於全球領先地位，在「就業能力」子支柱名列前茅。惟中國在「VT Skills」主要支柱僅排第47位，是受到「中級技能」子支柱表現不佳（排第95位）所阻礙，當中負面因素包括「令人失望的勞動生產力水準」。
此外，中國在主要支柱「吸引」僅排名第91位，仍屬其致命弱點。報告表示，此方面之主要挑戰是提高對外國企業和人員的「對外開放度」水平，中國在該子支柱目前排名第100低位。
印度三連跌續居金磚第尾 營商氣氛低落成「搶人才」硬傷
市場普遍預測印度將於2030年成為世界第三大經濟體，然而，印度仍然是GTCI排名最低的金磚國家成員國，以30.37分、「低中收入」（Lower-middle income）國家分組，位列全球第103。
報告解釋，截至2020年的早幾年，印度的人才競爭力有所增強；但在此後三年內每年都在倒退。印度GTCI排名下降的一個主要原因在於「商業情緒低迷」，這嚴重削弱該國「吸引」人才的能力，目前在134個調查國家中排尾三（第132位），無論對海外人才或國內人才亦然（「對外開放度」排第127；「對內開放度」排第129）。
報告補充稱，營商環境氣氛的低落，也導致「技能不匹配加劇，以及尋找熟練員工的難度提高」，導致印度在「就業能力」子支柱和「VT Skills」主要支柱均排名第121的低位。
不過，「GK Skills」是印度表現最好的領域，創新和軟件開發推動該國在「人才影響」子支柱中排名第69位。該國在「裁培」方面也具有相對優勢（第90位），這主要歸功於當地的高等教育及課程編制，對「正規教育」和「終身學習」的正面影響，這兩項子支柱分別排名第64和第66位。
「搶人才」大戰未來十年愈演愈烈 AI加劇人才差距
報告指出，隨着貿易、投資和政治方面的不確定因素增加，國際緊張局勢延續，未來十年各國在「搶人才」方面的競爭，將愈演愈烈。但它同時強調，在未來十年快速變化、且充滿不確定性的世界中，技能和教育仍是協助勞工作出經濟貢獻的重要工具。
「我們可以預見，『人才大戰』會更多，而不是更少。」報告又補充說，生活質素和永續發展，將成為那些致力成為人才中心（talent hubs）的國家必須依靠之「重要資產」。
此外，人工智能（AI）在各行業的出現，亦可能會加劇人才差距。「不合格或低質素（Unqualified or low-qualified）的勞動力，將承受大部份額外壓力；而新類型的工人，即使當中部份具有較高水平的技能，亦將面臨演算法和專門化設備帶來更激烈的競爭。」
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