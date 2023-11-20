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【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

個人增值 20:00 2023/11/20

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加密貨幣近日升勢凌厲，比特幣(Bitcoin)自10月中旬突破3萬美元關口後持續向好，今年升幅逾一倍跑贏環球資產。本輪加密貨幣抽升，主要是市場市場憧憬美國首隻比特幣現貨 ETF快將獲美國證交會批准買賣；而同類的Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF於8月中已「登陸」歐洲，價格近日隨比特幣炒上，上周五(10日)創紀錄新高。然而，面對環球監管不一、平台涉詐騙等不利幣圈消息，對加密貨幣市場發展及投資取態有何影響？《ET財智TALK》請來三星資產運用(香港)投資策略師鍾駿以不同市場指標分析加密貨幣還有多少上升空間及其前景。

立即收看：https://video.hket.com/video/3655849

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

《ET財智TALK》逢周一晚上於《香港經濟日報》App及網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

 

責任編輯：葉淼

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欄名 : ET財智Talk

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