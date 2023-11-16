▲ 調查顯示：2024年打工仔平均加薪2.2%，IT加幅跌至第九，12%僱主願4天／4.5天工作。

網上求職招聘平台JobsDB 於今年第三季委託獨立調查機構，就2024年的招聘、薪酬及福利意向進行調查，結果顯示僱主預期來年打工仔平均薪金調整幅度為+2.2%，較2023年的+1.6%輕微回升0.6個百分點，亦是2019年以來最大的加幅。

▲ 僱主預期來年打工仔平均薪金調整幅度為+2.2%，是2019年以來最大的加幅。

加薪幅度最高的行業出現大洗牌，預計來年五大加薪幅度最高的行業分別為：

1. 建造業：+4.4%

2. 飲食業：+4.2%

3. 金融科技業（非加密貨幣）：+3.9%

4. 電子／電子器材：+3.7%

5. 生物科技：+3.4%

而過往三年穩居首兩位的「資訊科技業」（+3%）今年則跌至第九位。

至於預計來年五大加薪幅度最低的行業（排名由低至高）：

1. 銀行業：0.3%

2. 會計／核數／稅務：0.3%

3. 珠寶鐘錶業：0.4%

4. 教育及培訓：0.7%

5. 人力資源／招聘：1%

展望來年勞工市場動向，超過三成（35%）受訪者持樂觀態度，較2023年輕微上升3個百分點。是次調查訪問了41個行業、共407間香港商業機構。

Work-life balance福利添吸引力 聘用兼職員工填補勞動缺口

在招聘策略上，僱主紛紛各出其謀以吸納人才，調查結果顯示企業招徠方法如下：

薪酬福利：51%

推動Work-life balance：29%

良好的工作配套：29%

僱主繼續推出Work-life balance（工作與生活平衡）措施，一些相關的福利有明顯的升幅：

辦公室增設娛樂和運動設施：16%（按年升8個百分點）

4/4.5天工作週：12%（按年升6個百分點）

此外，企業在挽留人才方面亦不遺餘力，78%的受訪企業表示有採用「留人政策」，最常用的留才方法包括：

加薪：44%

改善福利：33%

當中，改善福利比率按年上升11個百分點，顯示企業更願意加大投資在現有員工的薪資和福利，加強自身的吸引力。

三成僱主欲明年增聘人手 「難聘請相關技能人才」成招聘最大阻礙

調查顯示，僱主在2024年有以下招聘取向：

表示首季有計劃增聘全職人手：30%

計劃刪減全職人手：4%

表示首季將會聘請全職零售銷售員：20%

在招聘上遇到困難：69%

來年首季計劃增聘全職的僱主較去年上升4個百分點；計劃刪減全職的比例則維持不變，反映僱主來年對全職人手仍然有一定需求。報告亦指出，有兩成僱主表示明年首季將會聘請全職零售銷售員，預計為全職職位需求最大的工種。

然而，近七成受訪僱主坦言在招聘上遇到困難，頭三位主要原因為：

1. 難聘請相符技能的人才：60%

2. 薪酬預期超出預算：58%

3. 難聘請有相關經驗的人才：48%

JobsDB香港區總經理李政勳表示，隨着今年勞動市場回暖，招聘廣告的申請數量較去年增加，但不少僱主仍然面對請人難的問題，反映本港的人力資源出現技能錯配（skills mismatch）的情況 。JobsDB留意到僱主正利用不同方法擴闊人才庫，亦同時鼓勵僱主即時「變陣」投入資源，為現職員工提供更多技能培訓機會。此外，僱主亦可以推出實習計劃，由內部開始培育新生力量，逐步銜接及填充公司內部的職能需要。當員工感受公司有意將資源投放落自己身上，亦能有效增加員工士氣，從而增加對公司的歸屬感，以及減低流失率。

報告又顯示，56%的本地受訪企業表示曾於過去12個月聘請應屆畢業生作為公司的新力軍，反映企業更樂意投入人手和資源培訓培育職場新人。

面對難以招聘全職員工的問題，僱主亦考慮從其他渠道填補人手，包括聘請更多兼職員工。計劃明年首季增聘兼職人手的企業數字按年上升7個百分點至22%。增聘兼職人手的主要原因為︰

兼職員工可讓工作安排更具彈性：43%

難以聘請全職員工：39%

節省員工成本：33%

其中「難以聘請全職員工」的選項更是過去三年來首次超越「節省員工成本」選項。

本地公司較跨國企業更積極招才 普遍企業有增聘外地人才趨勢

儘管疫情結束後曾一度復甦，但仍未回復到疫情前的水平。不同規模的企業正採取不同的招聘策略，對於計劃在2024年第一季度增聘人手的意向，調查結果顯示如下：

本地公司：34%

跨國公司：19%

調查反映，本地公司在招聘人手方面比跨國公司更積極進取；而跨國公司可能受到國際經濟疲弱的影響，採取更保守的策略，更多是打算維持現有的員工數量（58%）。

除了本地人才，企業也積極尋求外地人才，調查結果顯示招聘地區意向如下：

考慮聘用內地專才：63%

考慮聘請海外人才：60%

表示考慮聘用內地專才的受訪企業，較去年增加了9個百分點，主要聘用的職位是非管理層職位；表示考慮聘請海外人才的受訪企業，較去年增加了5個百分點，主要聘用的是中層管理職位。

報告還顯示，有8%的受訪公司計劃將部分業務調遷到其他地區：

中國內地：48%

新加坡：33%

澳門：21%

中國內地和新加坡仍然是最受青睞的選擇，但新加坡的比例相比往年下降了4個百分點，而澳門首次進入前三名。

當中主要被調遷的部門如下：

策略及計劃部門：28%

生產部門：28%

客戶服務：27%

反映一些公司除考慮海外調遷外，亦開始考慮將部分業務遷移到大灣區運營。

企業採用AI後人力需求反增 僱主應加強相關培訓

在過去一年中，人們對於人工智能（AI）的討論熱度不減，甚至憂慮AI將取代人類工作。然而是次調查反映企業面對AI的招聘意向：

認為AI的出現能使企業減少招聘需要：8%

認為AI的出現不會對公司的招聘需要有所影響：73%

在引入AI後反而傾向於聘請更多員工：54%

超過七成受訪企業認為AI的出現不會對公司的招聘需要有所影響，實際上超過一半有採用AI的企業更表示，在引入AI後反而傾向於聘請更多員工，與過去的想法截然不同。

報告亦提到，企業在應用AI後面臨三大挑戰，分別為：

缺少操作AI的經驗：48%

數據安全和操作上的道德考量：37%

採用AI的資金成本：35%

李政勳指出，隨着時間推移，企業對於生成式人工智能（Generative AI）的認知、了解和運用經驗都逐步增加，可以預期到企業市場對於AI的應用將會逐漸擴大。然而，AI依賴海量數據來實現運算，在理解情緒、決策、靈活性、創新性等方面仍有一定的限制，所以預期AI並不會完全取代某一個工種，反而對員工的技能和工作要求有所轉變。員工的身份將由生產者變成「把關者」以更有效地應用AI技術。

僱主可積極投資AI再培訓和相關的技能提升課程，讓員工能夠更快地適應新時代，並建立AI使用指引和守則，以確保員工能夠安全正當地使用AI。

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