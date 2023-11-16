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受GME啟發　26歲女網紅教Z世代投資　激烈措辭為年輕人發聲

個人增值 20:30 2023/11/16

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26歲的美國女網紅Kyla Scanlon也許是Z世代金融專家中最著名的一位，她只使用最簡單的設備與一部iPhone 11手機，發布6到7條講解經濟／金融的短視頻。她粉絲衆多：YouTube（3.2萬）、Substack（5.1萬）、X/Twitter（16萬），在tiktok更是有16.8萬名粉絲。

網紅標簽下的企業家 彭博是其客戶

但Scanlon並不願被單純稱作「網紅」，《拜倫週刊》引述她說，「影響力確實是網紅這個詞的內涵，但我不覺得我在影響人們購買消費，我的整體目標是金融教育——幫助人們瞭解經濟。」

網紅身分之外，Scanlon亦是一個企業家、一個金融專家，擁有與年齡不匹配的財務頭腦與專業能力。她創立的公司Bread通過社交媒體的廣告牟利，彭博社是她的客戶之一。

Scanlon畢業於西肯塔基大學，主修財務管理、經濟學以及商業數據分析。她一人兼任了多項工作：經營自己的金融知識分享帳號、管理價值50萬美元的投資組合、創立商業女性組織，最後獲得本科生學術最高獎——她在畢業論文分析了恐怖主義對美國股市的影響。

見證散戶扳倒莊家後決定轉型

畢業後，Scanlon為資本集團（Capital Group）工作不到兩年後便離開了。之後她入職一家創科公司並建立了其投資教育部門，從那時她意識到，投資教育也許是自己的使命。

2021年1月，史詩級的GME事件發生了。美國實體電子遊戲商GameStop業務不佳，卻在一夜之間股價暴漲120%，原因是一些散戶在論壇Reddit看到一些投資公司準備做空GameStop，看準其股價會持續下跌。於是散戶在論壇自發購入GameStop股票，使其暴漲，破壞投資公司的做空計劃。

「我當時想，哦，解釋一下這些將是一件很酷的事情。所以我開始製作這些視頻並發布，結果就火了。」

Z世代：蕭條環境下的激進投資者

GME事件也許反應了Z世代的投資態度：他們不按常理出牌、更加激進與情緒化，最重要的是，他們確實有改變市場的力量。Finra的調查顯示，在美國有4分之一的人在18歲之前就開始投資。Bankrate則稱，受到通貨膨脹和加息的影響，52%的美國投資者暫緩投資，而89%的Z世代投資者依然保持活躍——其中，超過半數的Z世代投資者選擇繼續買入。

然而，這並不代表Z世代的盲目，相反，CFA協會首席研究員Gerri Walsh評價，「Z世代作出投資決策前會參考4種以上的社交媒體⋯⋯但他們不一定相信所有信息，他們非常有眼光⋯⋯是最可能通過社交媒體聯係金融專家的世代。」

激烈措施讓年輕人讚好

Scanlon的影片完美地捕捉了這些年輕人的喜好，她用極快的語速評述當下美國的宏觀經濟，措辭激烈，「工作？噁心！」「美聯儲是想讓所有人都失業嗎？」她用這種形式介紹加息、股市、房地產、就業市場等一切——Scanlon認為，年輕人關注所有與經濟相關的事情，因為他們正處於一個經濟情況對自己極度不利的環境中。

Scanlon說：「比如這款三菱Mirage，是最後幾款售價低於2萬美元的車型之一，他們將在2025年停產，所以現在沒有多少低於2萬美元的車了。我們還面臨著房地產危機——很難找到首套住房。想想剛開始的工作，努力找到一份工作，能夠支付與你生活方式通脹相匹配的工資，或者能夠跟得上房租和通脹。」

她同樣對美聯儲的加息舉措提出質疑，認為這使人們背負上失業壓力。「我不知道是否應該將通脹目標設置為2%，為什麽要為了這個武斷的數字而犧牲勞動力市場呢？」

也許你認為她只是另一個口若懸河的KOL，但現在成千上萬的年輕人從這樣的渠道獲取新聞和知識，這是不容忽視的。

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