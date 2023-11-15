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「無聊猿」NFT仿盤創始人詐騙2260萬被捕：從未打算真正創作藏品

個人增值 17:36 2023/11/15

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近年來不少人都想試水web3投資加密貨幣，但其中的種種風險又讓人心驚。據外電報導，「無聊猿」NFT的仿盤、Mutant Ape Planet的創始人Aurelien Michel被捕，聯邦檢察官稱，Michel在2012年的「猿熱潮」中宣佈了NFT計劃，得到資金後卻未交付NFT藏品——這種捲款潛逃的行為被稱為「拉地毯」（rug-pull）。

這個系列的NFT最後確實無法複製，因為它從未存在過。

「猿宇宙」熱趁虛而入　發行萬枚代幣變空頭支票

2021年，知名的「無聊猿」形象席捲NFT界，在加密世界掀起一股猿類主題藝術熱潮。為了讓更多收藏者加入「無聊猿」生態，「無聊猿」發行商Yuga Labs對其進行了二次拓展，推出「變異猿帆船俱樂部」（Mutant Ape Yacht Club，即MAYC），該系列的NFT大受歡迎，售出了價值數千萬美元的數字藏品。

Aurelien Michel的詐騙NFT項目Mutant Ape Planet便是MAYC的仿盤。Michel想通過這個項目在「猿宇宙」中分一杯羹，最終演變為一場典型的「拉地毯」騙局。Michel認罪，承認自己在該騙局中從投資者處騙取了290萬美元（折合為2260萬港元），卻從未打算真正創作藏品。

紐約聯邦檢察官稱，2021年 1 月到 4 月間，Michel，這個居住在迪拜的法國人通過出售 9999 個版本的代幣，在以太坊區塊鏈上籌集了 290 多萬美元。但到了真正發行NFT的時候，Michel（投資者只知道他叫James）卻宣布不發行 NFT。

「我們從沒想過拉地毯（rug-pull），但社區太毒了...... 我承認是我們的行為導致了這一切」，Michel在Discord 上的一個帖子中寫道。

檢察官稱，Michel隨後私自留下了這筆錢。

犯罪分子正在利用投資者對入局web3的渴望

Michel的此舉被稱為「拉地毯」（rug-pull），即跑路。當用戶投資某加密貨幣或NFT項目時，項目方帶著資產突然消失，並且放棄運作，即成為「拉地毯」的受害者，而這也是Web3當中經常遭遇的詐騙手法之一。

Rug Pull又分成「Hard Pull」以及「Soft Pull」兩種。前者直接在智慧合約中動手腳，導致投資者的資金損失，甚至偷走資金池裏的全部資產；而後者則是Michel這種販賣空頭支票，捲款潛逃的行為。「Soft Pull」是損失相對較少的一種。

Michel於今年1月在美國旅行時被捕並受到指控，並被軟禁。檢察官說，此案之所以在美國起訴，是因為許多受害者都是美國人。

「Michel已經承認，他與他人合謀欺詐渴望參與新數字資產市場的消費者，」布魯克林的美國檢察官布Breon Peace說，「我們部門敏銳地意識到，犯罪分子正在利用數字資產領域不斷創新的步伐和投資大眾對參與加密貨幣的渴望來實施大規模欺詐。」

Michel被判刑后，將面臨最高5年的監禁。作為認罪的一部分，他同意被沒收140萬美元。Michel律師艾說，作為與檢察官達成的協議的一部分，他將被允許在法國的監獄中服刑。

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