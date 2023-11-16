定期人壽適合什麼人？趁早買保費低　保障期點揀好？

▲ 作為家庭經濟支柱，可能既要置業供樓，又要養妻活兒，萬一在這關鍵時期遭遇不測，全家人的經濟狀況以至原有生活水平隨時大受影響，此時定期人壽可以有「加碼」人壽保障作用。

定期人壽保險（又稱純人壽保險）不含儲蓄成份，人壽保障成份高，保費較低，而且彈性較大；對一些初投身社會的年輕人，以及身負重擔的一家之主較為吸引。作為家庭經濟支柱，可能既要置業供樓，又要養妻活兒，萬一在這關鍵時期遭遇不測，全家人的經濟狀況以至原有生活水平隨時大受影響，此時定期人壽可以有「加碼」人壽保障作用，提供即時經濟援助。不過，定期人壽設有不同保障期選擇，適合不同人士，消費者投保時應該如何選擇？

定期人壽可每年續保 早期保費較低

一般而言，購買定期人壽，可供選擇的保障期是每年續保、每5年續保、或每10年續保，而且不少定期人壽產品可於網上投保，相對靈活便利。原則上，定期人壽保險的保費隨投保人年齡逐漸上升，尤其當人到中年（40歲後），每年升幅會越來越顯著，這與人壽風險成本掛鉤。

從表1所見，若選擇每年續保，於投保早期，保費一般低於每5年、每10年續保的計劃，因為每年續保的保費只考慮未來一年的風險，但其保費會逐年調整。不過，撇除保費因素，若然消費者短期內打算提升人壽保障，例如考慮到早年新冠肺炎疫情爆發，投保人擔心染病風險增加、配偶失業或子女海外升學導致開支突然增加等，或可留意每年續保計劃，應對短期可能上升的風險。

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如果消費者選擇每10年續保，在這10年期間，就可繳付固定的保費，避免保費加價風險。從表2可見，把10年保費平均計，明顯低於每年續保。言下之意，每10年續保的定期人壽於投保早期保費會較高，到後期會相對較低。

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保費受個人及宏觀因素影響

定期人壽保費主要受個人及宏觀因素影響，要留意當選擇每年續保，便要面對保費每年調整的情況。從個人層面看，隨年紀越大，離人生旅程終點越近，保費則越高。定期人壽的保費也受宏觀因素影響，例如醫學進步令人均整體壽命延長，定期人壽或會有減價空間。相反，若天災人禍頻繁、病毒變種越來越強，對人類生命造成嚴重威脅，有關產品便可能加價。

同時，有意投保人士要留意，假若保險公司將某隻定期人壽保險下架，已投保該產品的客戶便不能再續保。若消費者改為投保其他人壽產品，便需要重新核保。

順帶一提，定期人壽一般較少不保事項。即使因以下情況而身故，普遍都會受保︰

• 自殺

• HIV及愛滋病

• 非法活動

• 過量服用毒品、酒精

• 武裝部隊

• 核、生物及化學活動

• 戰爭及恐怖主義

惟不過有一點要留意，若投保人於投保後一年內自殺，保險公司則不會作出賠償，個別產品更要保單生效2年後才提供保障。另外，如果投保人有移民的打算，就需要向保險公司了解，定期人壽能否在移民當地後繼續生效，以免因個人資料變動後沒有通知保險公司，而影響最終賠償。

最後，消費者選擇定期人壽保險時，宜因應個人需要選擇保障期。如面對短線額外風險或較具彈性的保障期，只需要短期保障，或可選擇每年續保的計劃。相反，假如計劃較長期的保障，又擔心宏觀因素會導致人壽保險加價，則可考慮以每5年或每10年續保形式投保。

註：

本文最後更新日期2023年11月9日。

【文章來源：10Life；原題︰【定期人壽保險比較 保障期點揀好？】】

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