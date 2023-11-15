6旬跨國高層擬留港退休　物業不留子孫　專家︰簡單方法每月3萬元收入

今年59歲的Ben，於跨國公司任職高級經理，明年便達到60歲公司指定退休年齡，有機會退休。他是持有海外護照的華人，在香港工作已超過20年。由於屬於專業人士，所以有機會在達到退休年齡後，仍然可以留在香港繼續以合約形式為現時公司工作，而Ben本人亦很喜歡香港環境及已經習慣了這裏的生活，所以希望可以留在香港退休。

Ben提到，就算現時公司未能夠讓他繼續留任，他亦很有信心能夠找到其他相關工作，相信他的專業性是今天就業市場追求的其中一種知識及技能，加上他具備的豐富累積經驗，估計並不能夠短時間內找到替補人選，相信他留任多5年，到65歲的機會很大。

跨國家庭退休居所多 選最適合自己的

想留在香港退休，就算財政上沒有問題，都不代表一定能夠達成目標，原因是需要考慮家人的想法，所以我問Ben太太及子女會否和他一起留在香港生活。原來他目前是「聯合國家庭」，太太現時身在國內照顧年邁雙親，相信未來幾年都有機會穿梭中港兩地，不過太太都已決定會主力留在香港，和丈夫一起享受退休生活。

至於孩子方面，他們都已經取得外國護照，現時亦在外國生活，更已經有自己孩子。Ben已是一名爺爺，所以我和他閒聊到，可能退休後會很忙碌，要「飛來飛去」，探望兒孫及老人家。但Ben反而說沒有計劃如此，原因是他感到現時兒孫居住的地方沒有安全感，他提到當地治安不好，以前去探望他們時，晚上亦不敢外出，相比香港有更大安全感。

孩子已是成人，有自己的想法，不能強將個人想法加在他們身上，否則會影響家庭關係，但他在香港生活20多年，已適應了香港節奏。別人說香港人太忙碌，步伐太急速，他反而認為香港是一個年青而有活力的城市，這亦是他希望留在香港退休的主要原因。所以結論如何，視乎每個人心裡的想法，理財世界亦是如此，沒有必然正確或最好的理財決定，只有最能滿足個人化需要的理財方案。

物業留子女非首要 年金造息更保值

無論如何，Ben毋須擔心孩子的將來，未來只要應付自己及太太的退休生活需要便足夠了。了解過Ben的初步想法後，我便和他討論財務上的安排。雖然Ben有機會60歲後繼續工作，但亦可能將於明年便開始進入退休生活，所以我會假設他明年便開始退休來估算現有資產是否足夠應付生活需要。

首先是居住方面，Ben已經有一層完成了供款的自住物業，他亦打算退休後會住在這個單位。目前自住物業佔資產總值57.4%，是最大比例的一項，若然透過安老按揭製造收入，由60歲開始每月可得收益年金金額由1.4萬至2.6萬元不等，視乎提取年期選項，包括10年、15年、20年及終身。如Ben只需要每月3萬元生活入息，他可以考慮透過安老按揭獲得大部分收入，可選取的年金收入年期可以考慮10年或15年，然後再透過其他資產提供的入息來填補差額，所以簡單結論是對Ben和太太來說，每月3萬元的退休入息是一個不難達到的財務目標。

但Ben過去並沒有認真了解過安老按揭的細節，原因是希望能夠將物業留給兒孫，他希望能夠在百年歸老之後將物業留給子女。從財政需要來說，孩子財政上很健康，所以沒有必須性為他們安排居住，加上孩子已經移居海外，一般情況下不會回港長住，所以Ben純粹是覺得應該要在香港保留一個物業給後人，這可能是想讓後人有種「根」的意義。

據了解物業目前樓齡19年，所以到Ben百年歸老的時候，物業樓齡很大機會超過40年，甚至達到50年以上。這個樓齡的物業並非理想的長期持有資產，因會持續老化及會牽涉不少的維持成本。所以我提醒Ben，假如他希望保留差不多價值的財富給後人，反而應該趁目前身體健康的時候盡早購買一份終身保障的人壽保單，可以考慮以目前物業價值來投保，例如他可以投保一份約100萬美元保障額的人壽保單。

持10份保單仍缺最關鍵1類 需規劃收益時間綫

雖然Ben手上持有多份保險計劃，但全部都是儲蓄壽險或是年金計劃，並非針對保障的安排。而這類產品主要優勢是運用時間創造財富，但並未能夠充分運用Ben自己的人身價值及人壽保險槓桿特性來創造更大的傳承需要的財富，所以我第一個給他的建議便是考慮購買一份大額人壽終身保障，然後運用目前最大的資產即是物業來創造退休入息。

另一方面，如果Ben只是想傳承家庭價值而並非金錢財富，便可以考慮其他更有代表性及持久性的事情，例如可以將多年記載了生活點滴的照片及錄影整理，輯錄成為一個檔案，再加上文字說明，讓後人能夠了解上一代或更久遠的前人的生活和經歷。

除了物業，Ben其他資產包括10份人壽及年金保單，銀行存款，強積金累算權益及股票等。我們開始討論目前已持有可以製造收益的資產。討論到這部分的時候，Ben開始想了解目前已安排的人壽保障及年金是否足夠。他剛剛開始了一份3年供款的儲蓄計劃，總供款額大概100萬港元，另外他有9份不同的人壽保險儲蓄計劃或年金，大部分已經完成供款。

Ben的一個「Happy Problem」是持有10份具有收益價值的保單，但並沒有了解過不同年度能夠製造多少入息，所以我建議他需要為自己畫一條時間綫，然後將不同產品能夠製造的收益按年份列出來，當中包括保證及非保證部份，才能夠了解是否能夠達到他的期望收益目標，亦能夠有更好預算知道將來不同年份的潛在收入，可以減少擔心不確定性，導致應該用錢的時候卻吝嗇，而到將來有錢的時候卻因身體狀況或其他環境因素而導致到未能開心用錢。

退休應注意醫療支出比例上升

由於Ben本身是比較保守的人士，所以較進取資產的股票及強積金總數只佔他資產總值約11%，屬於偏低水平。當然若然現有資產提供收益已能夠應付未來需要，亦毋須額外承擔風險，這方面我交由Ben自己決定。退休之後一般有兩大潛在支出，分別是和身體健康有關及和家人有關。由於疾病或意外而容易導致大額醫藥費或手術費，尤其是年紀愈大這部分的潛在支出愈高，所以Ben要確保他和太太都有一份全面保障的醫療保險。

他們現有的安排應該不錯，現時一年保費各需要大概1.8萬元，但隨着年紀增加，這部分的支出將會跳升，因此我建議他們必須在現有儲備中撥出部分用作支付未來醫療保險的保費。Ben另外亦有一份在2018年購買的終身危疾保障，保額有200萬元，他提供的資料未有清楚列明保費，這方面亦必須要確保準備好。

總結來說，我和Ben提出以下4項事情，只要能夠做好及持續檢討，相信他和太太必然有一個豐盛的退休人生。

一、詳細列出購買了的年金及儲蓄人壽保險產品按年份能夠收到的收益，最好包括保證及非保證收入

二、為傳承安排而購入大額終身人壽保險

三、確保自己及家人的醫療保險都有全面保障及有足夠儲備應付未來的保費

四、考慮以物業申請安老按揭來製造保證退休入息。

【原文刊於第832期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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