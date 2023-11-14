華爾街策略師：唯一泡沫是「熊市泡沫」 負面情緒反促股市走高

▲ Fundstrat的Tom Lee最近表示，投資者的普遍過度悲觀帶來的「熊市泡沫」，才是股市中唯一的泡沫。

近月環球投資者對於股市普遍存在的悲觀情緒，前摩根大通首席股票策略師，創立精品顧問公司Fundstrat的Tom Lee則持不一樣的觀點。Business Insider引述Tom Lee最近表示，投資者的普遍過度悲觀帶來的「熊市泡沫」，才是股市中唯一的泡沫。

投資者過度悲觀反促股市走高

Lee表示，儘管美股迎來了迄今爲止最令人印象深刻的反彈，投資者依然普遍對股市過度悲觀，而這些負面情緒反而為股市年底的持續走高奠定了良好基礎。

他注意到，投資者的悲觀情緒來自於對地緣政治風險、不斷上升的政府債務、持續的通貨膨脹以及商業房地產現狀的多重憂慮。儘管標普500指數（S&P 500）今年迄今為止上漲15%，美國散戶投資人情緒指數（AAII）與CNN的恐懼與貪婪指數（Fear and Greed index）顯示，投資者的情緒依然維持在「恐懼」區間，並持續看淡股市。

「人們固執認為應該大跌40%」

「我研究股市超過30年，令我震驚的是，投資者在股市的默認立場對股票策略與整體市場都是看淡的，」Lee補充道，「如今的股市泡沫依然是熊市泡沫，人們固執地認為股票需要下跌30%-40%才能正確反應市場大環境的劣勢。」

Lee認為，看好股市的投資者應該要感謝近期股票市場的持續看淡。標普 500 指數過去兩周上漲 7% 的主要原因正是機構投資者不得不通過買入股票來扭轉過度看淡的局面。

建議未來逢低買入美股

Lee建議投資者未來「逢低買入」美股，「相較於幾周前，我們發現更多理由支持我們對年底市場持積極態度，例如經濟增長勢頭放緩，有利於通脹的緩解。」

他同樣強調，今年的最後兩個月的季節性利好因素，結合投資者的悲觀情緒和倉位，應該會推動股市在2023年年底上漲。他將標普 500 指數的年終目標價定為 4825 點，對比當前仍有 10% 的潛在上漲空間。

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