搶優惠券成副業　不到百元入手波鞋轉賣：「與巴菲特撈底同一道理」

▲ 内地流行「薅羊毛」 ：失業、降薪危機下 搶優惠券成副業

最近正逢「雙十一」，不少消費者會在此時集中購物。不過，有一群人則是全年都密切關注各類折扣，把搶優惠券當作一種「副業」。内媒報道，内地愈來愈多人熱衷「薅羊毛」（指精打細算、搜集很多優惠券以低價購物），目的是節省開支甚至賺錢，其中有許多是遭遇失業、降薪危機的青年和中年人。「羊毛黨」（即「薅羊毛」的人）表示，這與「巴菲特抄底」類似，是一種保本的低風險投資。

4部手機「薅羊毛」 搶得6000元紅包

據鳳凰網，一位化名宋嶽的中年景觀設計師把「薅羊毛」當作副業，經驗長達十年。他深入研究各大網購平台的優惠機制，用4部手機在每個平台做任務、搶紅包、攢優惠券。雙十一促銷期間，他成功搶到兩次免單機會，免費獲得499元（人民幣，下同）的和麵機及349元的加濕器，相當於淨賺近1000元。今年春節，他曾在某短視頻平台的活動中總共分到6000元紅包。

不到百元入手Adidas後轉賣：「與巴菲特抄底一個道理」

宋嶽不止利用「薅羊毛」來購物，還以此賺錢：通過使用優惠券以低價購入商品，再以更高價格賣出。他曾一次購入30雙單價不到百元的Adidas鞋，再以每雙200~300元的價格轉賣。他認爲：「巴菲特抄底和薅羊毛是一個道理。」

曾在大型房地產企業工作的他，月薪一度有三萬元。但自前年開始，其所在城市的地產市場逐步遇不景氣，宋嶽被裁員，之後入職小型地產商，月薪降到一萬多，孩子的出生又加重了他的經濟壓力。他表示：「人窮志短，我能不消費降級嗎？」

從各大銀行App領券 每月開支低至2千

報道指，31歲的小希（化名）曾是月薪2萬多的互聯網大廠員工，但兩年前公司大裁員，她轉行搬到杭州、工資減半，因此調整消費理念，開始「薅羊毛」。她在手機上安裝了很多銀行的App，只爲兌換積分、領取各種優惠券、蹲守「秒殺」活動（以極低價購買商品的活動，如1元買300克紅豆）。她還收集快遞紙盒，攢到一定數量就賣給回收廢品的人，一次可以賺幾十元。通過上述「薅羊毛」方式，她成功把每月日常支出控制在約2000元，目前1萬元月薪再減去房租，能儲下5000元。

「羊毛黨」規模擴大：失業降薪者、清華碩士都加入

小希表示，前幾年朋友聚會時最常聊的話題還是投資理財、買樓買車，現在則變成了討論失業。她覺得「薅羊毛」是一種保本的低風險投資：「環境不好的時候，去做什麼投資都沒有用，基本上都是虧本。倒不如把這個錢存起來，好好放着。」

受訪者們表示，他們觀察到現在「羊毛黨」數量正快速增加：以前這個群體以學生、年輕媽媽爲主；如今，沒有工作的年輕人、擔心失業的中年人、遭遇降薪的教師、清華碩士畢業的上班族等，全都加入了「薅羊毛」的行列。此外，在「薅羊毛」上花的時間也更長了：以前用1小時來研究、領取優惠券，現在則增加到5小時、10小時，很多人把這項活動從副業變成了主業。

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