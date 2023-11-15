太樂觀也不好　央行官員再度管理市場預期

美元指數於10月初曾觸及高位約107.35後反覆向下，誠如早前筆者所提及即使反彈亦不容易突破107.35高位。美元回落一方面受美聯儲連續兩次維持息率不變的影響，另一方面受到11月初公佈的就業數據增速放慢而強化市場對加息週期很可能於7月早已完成的預期。在貨幣政策的影響下，美元指數曾下跌至104.85。參考過去加息週期完結的歷史，從大方向看美元是偏向回軟，惟每次回落並不是會一條直線的下跌，而是反覆震盪的勢態。相信本次的加息週期完結亦不會例外。

恐樂觀情緒削政策效力

隨著兩次暫停加息，美債息已從2007年高位回落，金融市場流動性亦有所改善，然而這反應未免來得太急，若然因為市場的樂觀情緒令經濟數據大幅反彈從而再傳達致通脹之上，那早前的貨幣政策效力便會削弱，從而令政策有再收緊的需要，再令債息抽升，循環又再出現，因此近日包括美聯儲主席及不同官員也發出管理預期的言論，好讓市場對加息完成的消息不會發酵得太快。這同時為美元指數帶來支持，曾重上近106的水平。

現時距離12月議息尚有美聯儲所關注的個人消費開支平減指數及議息前的通脹數據未公佈，預期這些數據將繼續影響官員的言論而影響美元指數，惟相信要突破高水平，還需要更為超出預期的數據，否則107.35仍然是重要阻力位。

歐央行管理減息預期

至於歐元方面，市場已普遍預期歐央行已完成本輪加息週期，而著眼點更放在提早減息時點之上。隨著近日歐元區公佈的第三季國內生產總值初值按季收縮0.1%及採購經理人指數持續處於收縮水平，加上原為歐央行最擔心的通脹情況，最新公佈歐元區10月消費物價調和指數亦低於央行對第四季通脹預估5.6%，可見得這些數據已向市場確認歐央行完成本輪加息週期，現時市場只是調節預期減息的時點。

儘管數據遜色，但未有為歐元帶來額外壓力，主要由於美國11月初公佈的就業數據同時為市場帶來美聯儲完成加息週期的憧憬，樂觀情緒為早前調整較多的歐元帶來支持，歐元兌美元曾上升至1.07水平。雖然油價回落能減輕對歐元區的經濟壓力，然而在經濟情況未有改善的情況下，只憑樂觀情緒帶動歐元上升，相信亦只屬短暫的支持，由於在12月議息前主導利率數據較多，在市場評估歐美利率預期的過程中，預期歐元兌美元將處於區間波動。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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