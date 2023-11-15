退休要用幾多錢？晨星︰債息高企令退休人士「加薪」 研究揭示最完美股債比例
長久以來，4%是退休人士的一個魔術數字（magic number），若果退休人士想安全地每年從退休儲蓄中提取4%，作為退休開支，那麼他的投資組合只要有4%的年回報，儲蓄便能用之不竭。
過去幾年的通脹高企，加之經濟增長放緩、資產價格下跌，退休人士的安全提款率，在過去兩年都跌穿了4%。
然而，晨星（Morningstar）一項研究顯示，隨着債息高企，退休人士可以「加人工」，安全提款率在今年重回4%。
投資等級債券30年回報率4.93%
晨星最新的預測顯示，儘管股票的預期回報率下跌，但債券的預期回報上升。因此，若維持以債券為主、股票不多於40%的投資組合，可以安全地每年提取4%。
|資產
|預期未來30年回報
|美國大型成長股
|8.64%
|美國大型價值股
|8.87%
|小型美國成長股
|10.3%
|小型美國增長股
|12.87%
|外國股票
|9.57%
|美國投資級別債券
|4.93%
|美國國債
|3.31%
|通脹
|2.42%
|資料來源︰晨星
晨星指出，提款率上升主要歸功於固定收益資產回報率的上升，以及長期通脹預期較低。如果想有更高的提款率，例如5%，可以採取動態提款策略，例如因應市況增加或降低提款百分比，或者放棄年度通脹調整等等，不過這會增加現金流的可變性，並非所有退休人士都覺得可以接受。
實現高於4%基本提款率的另一方法，是建立以國債通膨保值證券（TIPS）為基礎的資產，這樣做可以提供4.6%提款率。
而最安全的做法，其實是把股票的比例維持在20%至40%之間，其餘為債券和現金。雖然股票可以提供較高回報，但波動性亦較大，會影響每年的提款率。
|股票佔比
|退休儲蓄提款率
|100%
|3.3%
|90%
|3.5%
|80%
|3.7%
|70%
|3.8%
|60%
|3.9%
|50%
|3.9%
|40%
|4.0%
|30%
|4.0%
|20%
|4.0%
|10%
|3.9%
|0%
|3.6%
|資料來源︰晨星
股票或有更高回報，但退休人士可能更重視穩定性。晨星指，從1926年至1993年，股票若達到投資組合的75%，最高全安提款率為6.7%，但若市況艱難，安全提取率只有2.7%。
4%也許只是參考，晨星亦指出，根據對退休人士實際支出的研究，隨著時間的推移，退休人士經常會減少經通膨調整後的支出，也就是用少了錢。這種支出模式也可能導致安全提款率顯著提高。
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欄名 : 退休理財