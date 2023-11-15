▲ 【勞力士】Rolex、百達翡麗價格跌至兩年低！但熱門錶款仍能保值？（附5大跌價錶款）

勞力士（Rolex）作為世界上最著名的其中一個手錶品牌，在二手市場一直保持競爭力，但受市場波動和高利率的經濟環境影響，名錶價值近一年內持續受挫。最新數據顯示，10月份反映勞力士和百達翡麗（Patek Philippe／又稱柏德菲臘）手錶二手價格的彭博Subdial名錶指數（Bloomberg Subdial Watch Index）跌至兩年新低。《彭博》指出這是由於供應增加，對奢華手錶的需求持續下降。

加息等外圍經濟背景持續影響購買意欲

《彭博》報導，該指數10月走低1.8%，回落至2021年以來的最低水平。該指數追蹤二級市場交易量最大的50款手錶的價格，已從2022年２月的高位累挫42%。

▲ 彭博Subdial手錶指數約於2022年2月中觸頂後一直向下。截至11月14日該指數近兩年累跌17.6%；近一年走低12.9%；近半年累挫7.6%；近30日回落2.3%。（Subdial）

報導指出，今輪下跌是最受歡迎的勞力士、百達翡麗和愛彼錶款價格在新冠疫情期間大幅飆升至創紀錄水平後出現。由於通脹高企、地緣政治緊張局勢加劇和經濟不穩定，加上利率大幅飆升，手錶收藏家被迫忍手不買。

8月以來二手錶供應激增5%拖累價格

與《彭博》合作制定該指數的英國手錶交易平台Subdial的共同創辨人Christy Davis表示，隨着供應量增加以及二手手錶經銷商出售庫存的時間更長，有跡象表明手錶進一步走弱。他在Subdial的10月市場更新中表示，看到市場下行壓力愈來愈大，這可能會導致價格進一步下跌，因為經銷商降低估值以追逐銷售。

Subdial又表示，二級市場上的二手手錶自8月以來數量增加5%。價格的不確定性（衡量不同賣家的手錶價格差異的指標）在同一時期增加12%。Davis指出，隨着愈來愈多手錶以更廣泛的價格出售，觀察到人們減價，以促進節日旺季的銷售。

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據《彭博》和Subdial編彙的數據顯示，勞力士品牌指數上月走低1.5%，自2022年初高位以來已累跌27%。 百達翡麗型號價格指數上月回落2.3%，自2022年初高位以來目前已累跌47%。

Rolex、PP熱門款仍能保值

儘管勞力士和百達翡麗手錶的二級市場價格自觸頂以來已大幅調整，但這兩個品牌最受歡迎的型號的交易價格，仍然遠高於零售價。

近一年二手價跌幅最大的5款百達翡麗（跌幅由小至大）：

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正如上面可見，Subdial追蹤5款近12個月跌價最嚴重（介乎13.8%至20.5%）的百達翡麗錶款，大部份仍高於WatchCharts最後有紀錄的零售價，有些甚至拋離以倍數計，停產和現役（仍在供應）的型號亦然。已停產的Patek Philippe Nautilus Time Travel 5990/1A-001的Subdial二手價一年以來大跌20.5%，但仍比5990/1A系列的WatchCharts零售價高出逾83%。

近一年二手價跌幅最大的5款勞力士（跌幅由小至大）：

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正如上圖可見，Subdial追蹤5款近12個月跌價最嚴重（介乎15.5%至19.3%）的勞力士錶款，全部已停產，除了16520的Subdial及WatchCharts二手價仍拋離零售價4.76倍外，其他的不是僅跑贏零售價約數千、數萬、10萬以至十多萬港元不等，便是等同零售價或甚至低過。

Subdial追蹤的116519及116509都是罕見款式，不過同樣低於WatchCharts所報的系列零售價；就算116519系列及116509系列的平均二手價，也只是分別跑贏自己的零售價25%及2.3%，116509-0036甚至跑輸零售價11.6%。

但話分兩頭，勞力士已停產的熱門錶款如GMT-Master II「百事圈」16710及Submariner「綠水鬼」126610LV雖然近一年均跌價10%以上，但二手價仍跑贏零售價，仍有得炒：

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