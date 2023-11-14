咖啡僅10元　内地「窮人恩物」攻港　低價品牌能否衝擊本港餐飲業？

港人北上消費熱度不減，不少内地餐飲品牌也紛紛南下，在香港開設門店。近日，内地的「窮人恩物」奶茶品牌蜜雪冰城在旺角開設首家分店——在内地，其招牌檸檬水660ml售價僅4元人民幣。此前，庫迪、喜茶、奈雪、楊國富等内地餐飲品牌已先後進駐香港；太二、鮑師傅也把「進駐香港」一事提上議程。

内地餐飲品牌湧入香港，是否已成必然趨勢？内地餐飲的「低價慣性」是否會影響到香港市場？

美式咖啡10元 港人團購内地餐飲

蜜雪冰城並非首家進軍香港的「窮人恩物」：此前，内地低價咖啡「庫迪」已經進駐上環，美式咖啡定價為10元港元，最貴單品售價也僅為20元，而在星巴克，美式最小杯也需32元。蜜雪冰城的定價雖然尚未公佈，但有自稱華南分公司的相關員工透露：「會有一個驚喜的價格。」目前蜜雪冰城在新加坡門店的單品普遍售價2新元左右（折合11.5港元）。

低價，一直是港人北上消費的主要動力，不少港人甚至開始「反向代購」。早前便有電視台報道，粉嶺皇后山邨出現居民大排長龍等拿内地外賣的現象。代購費每單約30元，外賣員從口岸到香港粉嶺上水地鐵站和買家交收外賣，並不出閘，一趟車費約50元，最少兩單便有錢賺。

内地餐飲南下，也許順應了香港市民的需求︰在Facebook上，北上消費的港人小組衆多，數個小組成員已逾20萬人。「深圳代購小組」有約3.3萬人，每日有超過30個新發起的團購帖。

「抄底」香港：舖租大跌7成是誘因

現在也許是近年來内地餐飲進駐香港的最佳時機。

疫情封關對香港餐飲業產生了極大的衝擊，不少本地食肆宣佈結業，商鋪租金也大幅下跌。核心地區如尖沙咀的新港中心鋪位空置長達2年，最終租出價為每月200萬元，相較於巔峰時期的650萬元月租下跌接近7成。不少内地餐飲選擇從低位接手︰内地茶飲品牌「林香檸」於旺角的商鋪月租金約為13萬元，2019年時該商鋪月租金約為25萬元，幾乎半價拿下。

香港市場，真的有那麽誘人嗎？2018年内地知名品牌「喜茶」高調入駐香港，巔峰時期全港有8間門店，在2年内僅剩2間還在運營，直到今年9月才在荃灣重新開設新門店。

醉翁之意不在酒——香港對於内地餐飲品牌來説，有著更大的戰略意義。近年來，内地餐飲出海已成趨勢，之前提到的蜜雪冰城、庫迪、喜茶，都已經在海外佈局開設門店。截至今年8月，蜜雪冰城的海外門店數量已經超過3000間，足跡遍佈新加坡、印尼、日韓、美國以及澳大利亞。

香港地理位置近，國際化程度高，餐飲產業高度成熟，消費習慣與海外接近，是内地餐飲出海的不錯跳板——從菜單設置、人力成本調節、甚至到廚衛規範，都可以先在港調整適應。

分析師：低價策略在港不可持續

不久前，港府推出「夜繽紛」項目助推香港本地經濟發展——背後是本港的消費疲弱、消費外流嚴重。此時，擁有「低價慣性」的内地餐飲品牌湧入香港，是否會進一步惡化香港本地餐飲的生存環境？

中國食品分析師朱丹蓬在接受内媒壹覽商業採訪時表示：數年前用低價策略去搶佔市場尚可行，但在經營成本上升的當下，「低價的策略是一定不可持續的」。以美式10港元的「庫迪」咖啡為例，其在上環的商鋪成本超過10萬元每月，按照均價20元計算，庫迪每日需要賣200杯咖啡才能收支平衡——而對於更追求咖啡品質的上環食客，「庫迪」的低價吸引力有限。

而「喜茶」在港的售價也在慢慢上調：一杯芋泥牛乳茶從今年10月份的22元漲到35元，一個月漲價約6成；内地麻辣燙「楊國富」在港售價更是内地的3倍——受限於經營成本，内地餐飲品牌在港售價逐漸上調到市場平均水平，從最初「衝擊」的低價，逐漸「融入」本地市場。

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