▲ LGBTQ+保險盤點：同性伴侶可作保單受益人？HIV感染者可投保？

本港大型LGBTQ+活動Hong Kong Pride Parade展覽及Pink Dot，分別將在本月中及下月初舉行，每年都有不少保險、銀行等行業的企業贊助或參展。近年多間保險公司亦陸續推出彩虹友善政策，允許同性伴侶將另一半指定為保單受益人、受保人。此外，一些公司也接受HIV感染者投保。

1. 接納同性伴侶為保單受益人

友邦、安盛、保誠等公司有人壽保障成份的保險產品，接納同性伴侶為保單受益人。合資格的同性伴侶關係類型方面，已婚同性伴侶皆受承認，一些公司也認可同居的同性伴侶。

接納同性伴侶為保單受益人的保險 保險公司 支持產品 接受的同性伴侶關係 友邦(AIA) 人壽保險爲主，包括理財類、危疾類、提供人壽槓桿類 已婚同性配偶、民事結合同性伴侶、同居同性伴侶、男/女朋友 安盛(AXA) 大部分人壽保險保單 已婚同性配偶 保泰(Bowtie) 適用於全部具有「受益人」概念的保單，如人壽保及危疾保 已婚同性配偶或同居同性未婚夫／妻 宏利(Manulife) 所有宏利香港及澳門的保險產品 已婚或同居同性伴侶 保誠(Prudential) 所有人壽保險產品 已婚或同居同性伴侶

所需提交的證明文件各有不同，一般而言，已婚同性伴侶需提供結婚證書；同居同性伴侶則需提交一份雙方關係的聲明，有時需提交住址證明。

保誠保險首席產品管理總監馮偉成表示，如果保單持有人指定已婚同性伴侶、 未婚夫／妻、同居伴侶 (包括同性伴侶)作為受益人，在申請和索償時分別需要提供以下文件：

已婚同性伴侶 ︰在申請時（即員工指定/預設受益人），無需提交任何證明文件。在索償時需要提交結婚證明。

︰在申請時（即員工指定/預設受益人），無需提交任何證明文件。在索償時需要提交結婚證明。 未婚夫／妻 ︰ 在申請時（即員工指定/預設受益人）要提供受益人的身份證明文件號碼。

︰ 在申請時（即員工指定/預設受益人）要提供受益人的身份證明文件號碼。 同居伴侶 (包括同性伴侶) ︰同居伴侶在申請時（即員工指定/預設受益人）要提供受益人的身份證明文件號碼，以及「指定同居伴侶作為受益人聲明」。 在索償時，已被指定為受益人的同居伴侶則需展示住址證明。受保人及其同居伴侶均需年滿18 歲，並至少連續6個月在同㇐住所居住和保持承諾的固定伴侶關係，且雙方均不是已婚及為彼此唯㇐的同居伴侶。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示：「若現有客戶欲新增同性已婚伴侶為保單受益人，須遞交結婚證書副本。 至於同居固定伴侶，不論相同或不同之性別，現有客户須填寫所需表格並作出有關聲明，包括確認：1）在簽署聲明之日至少已保持連續6個月的公開承諾關係；和 2）在簽署聲明之日雙方至少年滿18 歲。」

保泰表示，已婚同性配偶需提供結婚證明。如受保人未能提供結婚證明，則需要遞交以下文件以作審核：受保人就與受益人的關係所作出的聲明；兩位作為固定同居伴侶的證明（如住址證明、持有的共同物業證明、銀行聯名戶口信件等）； 其他共同居住的證據（包括但不限於兩位一同參與社交活動的證明，或由親友/專業人士提供的相關證明）。

友邦對同性伴侶作為保單受益人的材料要求是：已婚、民事結合同性伴侶需提供結婚證書、民事伴侶證書的認證真本；若是同居同性伴侶或男/女朋友，則需提交委任伴侶作爲受益人的聲明及受益人之身份證號碼或護照號碼，且婚姻狀況非「已婚」。伴侶雙方需為年滿18歲的成年人。

安盛發言人表示：同性伴侶申請購買保單時，需提供海外的婚姻註冊證明，同時填寫申報書確認指明一方擁有保單的可保權益。

2. 接納同性伴侶為受保人

一些團體醫療保險、自願醫保、人壽保險、家居保險等可以指定同性伴侶為受保人，所需提供的關係證明材料與各公司對指定保單受益人的要求類似。

接納同性伴侶為受保人的保險

接納同性伴侶為受保人的保險 保險公司 支持產品 接受的同性伴侶關係 友邦(AIA) 人壽保險爲主，包括理財類、危疾類、提供人壽槓桿類； 團體醫療保險可以定製增加配偶保障 已婚同性配偶、民事結合同性伴侶 安盛(AXA) 大部分人壽保險保單 已婚同性配偶 保泰(Bowtie) 旗下所有保險產品 已婚同性配偶或同居同性未婚夫／妻 保柏(Bupa) 自願醫保計劃 已婚同性配偶或同居同性伴侶 「保柏家互通」保險計劃 同居同性伴侶 宏利(Manulife) 所有現有個人理財產品 已婚同性配偶 OneDegree 家居保險 同居同性伴侶 保誠(Prudential) 指定保險產品，包括「守護家人」定期人壽保、守護健康危疾定期保II、醫療加倍保、「摯為您」優悅醫療保險計劃、保誠自主醫保計劃、保誠靈活自主醫保計劃、保誠自願醫保尚賓計劃及癌症保障360； 團體醫保可按僱主要求保障同性伴侶 已婚同性配偶 蘇黎世(Zurich) 團體醫療保險 同居同性伴侶

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示：「 客戶在投保所有現有個人理財產品時均可接受同性伴侶作爲受保人，並須1）遞交結婚證書副本 ; 及2）填寫所需表格，並作出有關聲明，包括確認保單持有人對擬受保人具有可保利益等等。」

保誠保險首席產品管理總監馮偉成表示：「保誠保險為企業客戶提供的團體醫保是可按僱主的要求保障同性伴侶，並指定他們為受保家屬。在一般的情況下，同性伴侶所享有的保障，與異性伴侶享有的並沒不同，當中包括住院及/或門診保障。」

OneDegree副行政總裁周美華表示，OneDegree家居保險中，「家庭」的定義涵蓋同居及同性伴侶，無論同性或異性戀同居人士，只要同住時間最少12個月均可受到保障，提交住址證明即可。

保泰表示，其旗下的所有保險產品都能在符合條件下指定同性伴侶為「受保人」，其中團體醫保可以讓企業客戶將僱員家屬添加至計劃當中，過程中亦無需核保，企業客戶可按實際需要自行決定。

證明材料方面，保柏回應稱：因應不同產品的投保要求，其客戶服務部會為客戶提供遞交相關文件的詳細指引。一般投保人需於投保前填寫健康問卷，申報個人健康資料及病史，保柏會根據投保人的健康申報狀況而處理申請及進行核保。

另據2015年的傳媒訪問，蘇黎世團體醫療保險計劃可以保障僱員的同性伴侶，只要能證明兩人同住至少3年。

3. 接受HIV陽性人士投保

安盛、OneDegree、宏利、保誠4間保險公司確認接受HIV陽性人士投保。其中，安盛回應查詢指，因感染HIV有不同階段，需通過核保程序。OneDegree表示，其危疾保險接受HIV感染者投保，最高投保金額為10萬港元；此外，若投保人在受保期間被診斷首次感染HIV，也可以續保。宏利表示30至65歲符合資格的HIV陽性客戶，最高可投保100萬美元的個人人壽保障。

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撰文︰葉雨

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